أستراليا.. عمره 30 عاما: وفاة أصغر ضحية لفيروس كورونا

Deputy Premier and Health Minister Steven Miles and Premier Annastacia Palaszczuk. Picture: AAP/Darren England

توفي شاب يبلغ من العمر 30 عاما في وسط ولاية كوينزلاند، ليكون بذلك أصغر شخص يفارق الحياة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت حكومة كوينزلاند وفاة الشاب صباح اليوم. وكان الرجل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بكوفيد-١٩ إلا أن إصابته لم تتأكد إلا بعد وفاته، حيث قامت السلطات بفحص جثته أثناء التشريح.

وقام رجال الشرطة والإسعاف الذين عثروا عليه ميتا بدخول الحجر الصحي بعد تأكيد إصابته. كما بدأت بعض الأعراض في الظهور على شريكته والتي تم عزلها في مستشفى روكهامبتون.

الرجل ينحدر من بلاك ووتر وهي بلدة نائية تقع على بعد 190 كيلومترا غربي روكهامبتون. ويعتبر هو الضحية رقم 103 في أستراليا لمرض كوفيد-١٩، ورقم سبعة في ولاية كوينزلاند.

وناشدت رئيسة حكومة الولاية أي شخص في تلك المناطق تظهر عليه أعراض، الذهاب للخضوع إلى الفحوصات اللازمة.

وقالت رئيسة الحكومة آنستازيا بلاشيه: "بلاكووتر لم تشهد أي حالة كوفيد من قبل." وأضافت "نجري عملية تعقب شاملة للمخالطين حاليا، والإسعاف والشرطة الذين عثروا عليه موجودين حاليا في الحجر الصحي."