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سفينة الشحن "الكويت" تجلب اصابات كورونا جديدة لأستراليا
السفينة رست في أحد الموانئ الأسترالية والسلطات تبدأ إجراءات فحص كورونا
احتدم الجدل في غرب أستراليا بعد ثبوت إصابة ستة من أفراد طاقم سفينة تصدير ماشية حية إماراتية رست في فيرمانتل بفايروس كورونا.
وقد تم نقل الافراد المصابين ضمن طاقم السفينة الشحن التي تحمل اسم"الكويت" وتم عزلهم في أحد فنادق بيرث.
ووفقا لرئيس حكومة غرب استراليا مارك ماكغوان ، فان قوة الحدود الأسترالية كانت تدرك أن افراد الطاقم على متن السفينة عانوا من إرتفاع درجات الحرارة ولكن القوة لم تخبر السلطات المحلية ، التي أرسلت بدورها العمال المحليين إلى السفينة عندما وصلت يوم الجمعة.
هذا وقد نفت قوة الحدود إبلاغها بأي حالات مرضية على متن السفينة عند رسوها في ميناء فيرمانتل.
وقام رئيس حكومة غرب أستراليا مارك ماكغوان برد فعل فوري معبراً عن مخاوف من أن يكون الوضع أشبه بما حدث لسفينة الرحلات السياحية "روبي برنسيس".
وقال ماكغوان إن السفينة الإماراتية "الكويت" غادرت الشرق الأوسط في 7 مايو / أيار وعلى متنها 48 من أفراد الطاقم وأنها حصلت على إذن بالرسو في فريمانتل في 22 آيار مايو.
ومنذ ذلك الحين ، ظهر فحص ستة من أفراد الطاقم إيجابياً لفايروس كورونا وقد تم نقلهم من السفينة إلى الحجر الصحي في فندق بيرث.
ولا يزال افراد الطاقم الـ 42 باقون على متن السفينة. وقال السيد ماكغوان إن الوضع مقلق للغاية خاصة وأن الأمر يرتبط ايضاً بتدخل العديد من الوكالات الحكومية المعنية.
وأضاف إنه "أُصيب بخيبة أمل" لأنه تم السماح من قبل هذه الوكالات الحكومية للسفينة بالرسو.
وشدد رئيس حكومة غرب أستراليا على أن حكومته تحاول معرفة ما حدث بالضبط: "من الواضح أننا نشعر بالقلق الشديد، ونشعر بخيبة أمل إلى حد ما، لكننا سنحاول معرفة من يعرف ماذا ومتى حتى نتمكن من تعلم الدروس من هذا الوضع ".
وثال بالحرف الواحد "من الواضح أن النصيحة التي تلقيتها في هذا الوقت هي أن وزارة الزراعة [الفيدرالية] تم إبلاغها بوجود أشخاص لديهم ارتفاع في درجات حرارة، لكنهم لم يخبروا هيئة ميناء فريمانتل بذلك".
"سنكتشف بالضبط متى حدث ذلك ، لنعرف ما يجب فعله في المستقبل."
وقال السيد ماكغوان إن مفوض شرطة غرب أستراليا اتصل بمفوض قوة الحدود الأسترالية ووزارة الزراعة "لمحاولة فهم سبب السماح للسفينة بالرسو في ميناء فريمانتل".
وأضاف إن 56 ألف رأس غنم من المقرر تصديرها إلى الكويت محتجزة في مزرعة. ولا يمكن إعادة هذه الماشية إلى المزارع الاصلية بسبب لوائح الأمن الحيوي.
وخلص للقول "إن هذا هو الوضع الحالي الذي نعمل عليه مع الحكومة الفيدرالية".
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سيدني - استراليا
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