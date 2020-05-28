أستراليا: النقاط الرئيسية من خطاب سكوت موريسون إلى نادي الصحافة الوطني حول العلاقات والمهارات الصناعية

Prime Minister Scott Morrison makes a case for IR change during his address to the National Press Club of Australia, in Canberra on Tuesday. Alex Ellinghausen

سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- خاطب رئيس الوزراء سكوت موريسون نادي الصحافة الوطني في كانبيرا، محذرًا من أن التعافي الاقتصادي من كوفيد 19 قد يستغرق سنوات، وحدد الخطوات الأولى لما يسميها خطة صناعة فرص عمل (JobMaker).

فقد حذر السيد موريسون في خطابه في نادي الصحافة الاربعاء الماضي من أن التعافي الاقتصادي من صدمة كوفيد 19 قد يستغرق سنوات.

وقال رئيس الوزراء ان «اعادة فتح الاعمال سيكون أصعب من الإغلاق».

واضاف يقول «يمكننا، للأسف، أن نتوقع أن ترتفع البطالة قبل ان تعود وتنخفض وأن يرتفع الدين والعجز بشكل حاد، مع ارتفاع التكاليف وانخفاض الإيرادات».

واعلن السيد موريسون إن الاقتصاد الأسترالي بحاجة إلى «إعادة ضبط لتحقيق النمو» مع إعادة فتح الأعمال وعودتها إلى وضعها الطبيعي.

ما هو JobMaker؟

ربما سمعتم عن برامج JobSeeker و JobKeeper الضخمة، والتي تم تصميمها لتوفير الدعم للأستراليين الذين لم يتمكنوا من العمل أو البحث عن عمل أثناء الوباء.

ولكن في الفترة التي سبقت خطاب الاربعاء الماضي، ظهرت تقارير تفيد بأن الحكومة ستضع أيضًا خطة JobMaker لتعزيز العمالة كوسيلة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي سببها وباء كوفيد 19.

ولم يكشف موريسون عن التفاصيل الكاملة لما ستستلزمه مثل هذه الخطة، لكنه قال إن الغرض من الخطة الواسعة النطاق هو إخراج الشركات الأسترالية من «غرفة العناية الفائقة».

واستطرد السيد موريسون قائلا «يجب أن نمكّن أعمالنا من سلوك طريق للخروج من هذه الأزمة. وهذا يعني التركيز على الأشياء التي يمكن أن تجعل الأعمال والمصالح تسير بشكل أسرع».

وحدد السيد موريسون مجالين يمكن التركيز عليهما في أي خطة لصناعة فرص عمل (ob-making plan).

1- العلاقات الصناعية حيث قال السيد موريسون إنه ستتم إعادة صياغتها كجزء من مساعيه لما بعد الوباء.

ومن اجل القيام بذلك، قدم رئيس الوزراء تقييمًا صارمًا، إلى حد ما، للنظام الحالي في أستراليا لإدارة العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين، بحجة أن كلا من النقابات وأرباب العمل قد استسلموا في بعض الأحيان لـ «القبلية والصراع والموقف الإيديولوجي».

وقال: السيد موريسون ان «نظامنا الحالي غير مناسب للغرض، خاصة بالنظر إلى حجم تحدي الوظائف الذي نواجهه الآن كأمة».

لقد استقر نظام العلاقات الصناعية لدينا لنيل رضا النقابات التي تسعى للحصول على مزايا هامشية وأرباب العمل يغلقون المخاطر، غالبًا ببساطة عن طريق عدم توظيف أي شخص.

وقال إن الحكومة تريد أن تعقد اجتماعات بناءة مع كل من أصحاب العمل والنقابات، معلنة أن القوانين المقترحة لخرق النقابات سيتم تعليقها كإشارة الى «حسن النية».

وسيعقد وزير العلاقات الصناعية كريستيان بورتر اجتماعات عمل بين الطرفين من الآن وحتى شهر ايلول المقبل.

بدوره رد حزب العمال والنقابات بحذر على هذه الأخبار، حيث اعلنت سكرتيرة مجلس النقابات الأسترالية، سالي ماكمانوس، إن النقابات ستشارك في الاجتماعات.

وقالت: «تريد النقابات الأسترالية أن ترى أستراليا أفضل وأقوى وأكثر عدالة، ولهذا سنغتنم الفرصة للجلوس مع أصحاب العمل ومع الحكومة لمناقشة ذلك».

واستمع نائب زعيم حزب العمال ريتشارد مارليز إلى رد الفعل العنيف والمرير ضد قوانين خيارات العمل التي تم تقديمها في عهد جون هوارد في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقال: «إن فكرة أن حكومة ليبرالية على وشك الانخراط في إصلاح العلاقات الصناعية سوف تتسبب بهزة برد في العمود الفقري لكل عامل أسترالي».

2- صناعة فرص العمل «JobMaking» الذي ذكره رئيس الوزراء كان في قطاع المهارات والتدريب.

وقال السيد موريسون إنه يريد أن يرى قطاع تعليم وتدريب مهارات أبسط بكثير، قائلاً إنه (القطاع) يتنوع ويختلف على نطاق واسع عبر أستراليا.

وقال إن اتفاقيات التمويل مع الولايات والمقاطعات، التي ترى حاليا أن الحكومة الفيدرالية تسلم 1.5 مليار دولار سنويا دون رقابة، بحاجة إلى التغيير.

واوضح ان «الاتفاقية الوطنية الحالية لتنمية المهارات والقوى العاملة بين الولايات والكومنولث معيبة بشكل أساسي ويجب أن تتغير».

وجادل موريسون بأن نظام التعليم المهني المربك وغير المتسق في أستراليا يقود الكثير من الناس إلى الذهاب إلى الجامعة، حتى لو لم يكن ذلك مناسبًا تمامًا للوظائف التي اختاروها.

وتابع رئيس الوزراء يقول: «ليس من المستغرب، عندما يواجه الطلاب ذلك ان يلتحقوا بالنظام الجامعي، حتى إذا كان من الممكن تحسين حياتهم المهنية من خلال التعليم المهني».

وقال السيد موريسون «أريد أن تكون وظائف التجارة والمهارات هذه طموحة، وليس النظر إليها على أنها ثاني أفضل خيار. إنه الخيار الأول الأفضل».

وتضمنت التغييرات التي أشار إليها موريسون استهداف التمويل لتعزيز المهارات التي يحتاجها سوق الوظائف، وتبسيط النظام وزيادة مستوى التوحيد (uniformity) بين الولايات والمقاطعات.

وقال إن إنشاء مخطط تسعير وطني يتسم بالكفاءة على غرار ما هو وارد في اتفاقية المستشفى الوطني «سيكون خطوة حقيقية إلى الأمام».

ورحب حزب العمال بالتركيز على القطاع ، لكنه اتهم الحكومة «بتخريبه» في الماضي.

وقال نائب زعيم حزب العمال ريتشارد مارليز: «من الواضح أن الحرف والمهارات ستكون مهمة حقًا فيما يتعلق بدفع الاقتصاد مرة أخرى، ومن الصحيح أن يكون التركيز على ذلك».

واضاف يقول «إنه لأمر غير عادي أن يأتي التركيز على هذه القضيمن رئيس الوزراء هذا، بالنظر إلى التخريب الذي أحدثه هو وحكومته على القطاع بأكمله على مدى السنوات السبع الماضية.»