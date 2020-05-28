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أستراليا: إجراءات احتواء فيروس كورونا في صالونات التجميل قبل إعادة فتحها الأسبوع المقبل
سيُسمح بإعادة فتح صالونات التجميل في ولاية نيو ساوث ويلز في الأول من حزيران يونيو 2020.
بعد توقف عن العمل تجاوز الشهرين، يتطلع أصحاب صالونات التجميل لاستئناف نشاطهم التجاري ضمن قطاع يوظف أكثر من 120 ألف شخص في مختلف أنحاء أستراليا. تخفيف القيود ضمن المرحلة الثانية في نيو ساوث ويلز سيسمح كذلك لمراكز العناية بالأظافر وإزالة الشعر بمعاودة العمل في حال تم تطبيق خطة صحية تتضمن تعاملاً آمناً مع الزبائن لاحتواء خطر وباء كوفيد-19.
"يوم كبير للنساء في مجتمعنا. يوم كبير للمجتمع ككل" هكذا وصف وزير الصحة في الولاية براد هازارد قرار السماح لصالونات التجميل استئناف العمل، ولعل ما قاله ارتكز على الكم الهائل من الطلبات التي وصلت مكتبه للسماح للقطاع الذي يدر على الاقتصاد أكثر من ستة مليارات دولار استئناف العمل.
النقاط الرئيسية
- تعود صالونات التجميل والعناية بالأظافر إلى العمل في الأول من حزيران يونيو 2020 بشرط تطبيق خطة صحية للتعامل مع كوفيد-19
- قطاع التجميل يوظف أكثر من 120 ألف شخص في مختلف أنحاء أستراليا
- الإجراءات الجديدة تتضمن فحص حرارة الزبونات والزبائن وتطبيق للتباعد الاجتماعي في منطقة الانتظار وارتداء العاملين لكفوف طبية
وقالت خبيرة التجميل موني غابرييل إن الهاتف بدأ في الرنين لعمل حجوزات في مركز التجميل بمجرد إعلان القرار عبر شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي. ولكنها في ذات الوقت أشارت إلى نسبة من الزبونات اللواتي يفضلن الانتظار لفترة أطول دون خدمات تجميلية: "هناك حوالي 10% من الزبونات ممن يفضلن البقاء في العزل الصحي لحين انتهاء الوباء."
وتحدثت موني عن الإجراءات المتبعة قبل الفتح المرتقب لصالون التجميل الاثنين المقبل، والتي شملت تنظيفاً عميقاً لمرافق الصالون وتعقيماً لكل الأدوات المستخدمة في الخدمات التجميلية، وأضافت: "تأكدنا من خضوع كل خبراء التحميل لدينا لفحص كورونا."
ولا تقتصر الإجراءات الصارمة على طاقم العمل، بل تمتد لتشمل الزبونات اللواتي سيخضن لفحص لدى دخولهن إلى الصالون:"فحص الحرارة سيكون لكل الزبونات فضلاً عن معقم الأيدي. لن نستقبل أحداً دون موعد مسبق."
وفرضت حكومة الولاية على العاملين في قطاع التجميل، دورة تدريبية عبر شبكة الانترنت لإطلاعهم على أفضل الطرق في التعامل مع كوفيد-19 والممارسات الصحية التي ستضمن الحفاظ على صحتهم وصحة الزبونات.
موني كانت ممن اجتزن هذه الدورة وحصلن على شهادة بذلك: "الدورة ضمن تعليمات منظمة الصحة العالمية. تعلمنا الكثير فيها، نعرف الآن أنه من الضروري توعية الزبونات بضرورة عدم الخروج في حال كن يعانين من أعراض الرشح او ارتفاع الحرارة. في حال حدوث ذلك بإمكانهن إلغاء الموعد دون رسوم إضافية."
رئيسة حكومة الولاية غلاديس بيريجكليان رحبت القرار واعتبرته ايجابياً وطلبت من الجميع التقيد بالتعليمات الجديدة: "من الضروري أن يلتزم العاملون في صالونات التجميل والأظافر الالتزام بقاعدة الفرد الواحد لكل أربعة أمتار مربعة مع عدم وجود أكثر من 10 زبائن في وقت واحد."
إليكم قائمة بالتدابير الصحية التي طلبتها حكومة الولاية من الصالونات التي ترغب باستئناف العمل في زمن كورونا:
- شخص واحد لكل 4 أمتار مربعة بما في ذلك الموظفين والزبائن. يمنع استقبال أكثر من 10 زبائن في نفس الوقت.
- عدم السماح للموظفين أو الزبائن الذين ليسوا على ما يرام بدخول المكان.
- إزالة الكتب والمجلات وأجهزة الايباد من منطقة الانتظار لتقليل احتمالية إصابة العملاء من خلال لمس الأسطح.
- إعادة ترتيب منطقة الانتظار لتتوافق مع قاعدة التباعد الاجتماعي بمقدار 1.5 متر.
- توفير المواد اللازمة لتعقيم اليدين عند دخول المكان والخروج منه للعاملين والزبائن.
- عرض شروط الدخول بوضوح على مدخل الصالون والموقع الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.
- تعيين موظف تتلخص مسؤوليته في ضمان عدم تجاوز الحد الأقصى من الزبائن في نفس الوقت مراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
- تشجيع الزبائن على تحميل تطبيق COVIDSafe
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سيدني - استراليا
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