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أستراليا: إغلاق مدرسة في ملبورن بعد تأكيد إصابة طالب بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا عن إصابة أحد طلاب مدرسة ثانوية بفيروس كورونا، مؤكدة أنه قد حضر صفا دراسيا أثناء حمله للعدوى النشطة

آخر تحديث: منذ 40 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: إغلاق مدرسة في ملبورن بعد تأكيد إصابة طالب بكورونا
Victoria's Chief Health Officer Dr Brett Sutton. Source: AAP

أغلقت إحدى المدارس في شمال غرب ملبورن بعد أن ثبت إصابة أحد طلابها بفيروس كورونا. بعد أسبوع واحد من تأكيد إصابة مدرس في نفس المدرسة بفيروس كورونا.

 

وقال كبير المسؤولين الصحيين في فيكتوريا بريت ساتون إن مدرسة Keilor Downs Secondary سيتم إغلاقها للتعقيم والتطهير بعد إصابة أحد طلابها بكورونا.

 

وقال ساتون "الطالب كان على الأرجح يحمل العدوى وهو في المدرسة يوم 26 من الشهر الجاري، وتم إعلامه بنتيجة التحاليل بالأمس."

 

وكانت سيدني قد شهدت إغلاق مدرستين في الأحياء الشرقية قبل يومين بعد تأكيد إصابة اثنين من الطلاب بفيروس كورونا.

 

الطالب المصاب في ملبورن مرتبط ببؤرة إصابات تم رصدها يوم الخميس، حيث تم تأكيد إصابة خمسة أشخاص يعيشون في نفس المنزل بفيروس كورونا، كان منهم الطالب.

 

وقالت السلطات الصحية إنه لا يوجد رابط بين إصابة الطالب والمدرس الذي تأكدت إصابته يوم الجمعة، مؤكدين أن المدرس لم يكن في المدرسة خلال فترة نشاط العدى.

 

وقالت السلطات إنها تعقبت طالب في St Albans Secondary College وستة طلاب في Taylors Lakes Secondary College كان لهم اتصال قريب بالطالب المصاب، والذي حضر أحد الصفوف الدراسية وهو يحمل العدوى النشطة.

 

وقالت السلطات إن هؤلاء الطلاب وأي مخالطين معروفين سيتم إخضاعهم للحجر الصحي.

 

وسجلت الولاية سبع حالات إصابة بكوفيد-١٩ يوم الجمعة، منهم ثلاثة تم اكتشافهم من خلال الفحوصات الدورية واثنان بين العائدين من الخارج واثنان آخران ما زال مصدر العدوى لديهما قيد التحقيق.

المصدر: SBS

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