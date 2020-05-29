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آردرن تعلن عن موعد "واقعي" لعودة السفر بين نيوزيلندا وأستراليا

رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آردرن قالت إنها تتوقع أن يعود السفر بين بلادها وأستراليا بحلول شهر سبتمبر أيلول القادم

آخر تحديث: منذ 35 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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آردرن تعلن عن موعد &quot;واقعي&quot; لعودة السفر بين نيوزيلندا وأستراليا
Prime Minister Jacinda Ardern has raised hopes of a trans-Tasman travel bubble

أعطت جاسيندا آردرن أقوى مؤشر حتى الآن على التوقيت الذي يتوقع أن تعود فيه الرحلات بين أستراليا ونيوزيلندا، قائلة إن سبتمبر أيلول القادم هو إطار زمني واقعي.

 

وجاءت تعليقاتها لتردد ما قاله الخبراء في مجموعة العمل التي تم تكليفها بوضع الإطار الأساسي لاستئناف تسيير رحلات كالمعتاد بين البلدين.

 

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي وينستون بيترز قال إنه يعتقد أن الرحلات يمكن أن يتم استئنافها بين نيوزيلندا والولايات الأقل تضررا في أستراليا على الفور مثل تازمانيا ومقاطعة أراضي الشمال.

 

جاءت تصريحات آردرن لتؤخر قليلا التوقعات المتعجلة بشأن فتح خطوط للسفر والرحلات بين البلدين، مؤكدة أن السيطرة على الحدود كانت ركنا مفتاحيا في القضاء على الفيروس في بلادها.

 

ويوم الخميس أعلن مسؤولو الصحة في البلاد عن سادس يوم على التوالي دون حالات إصابة جديدة، لكنهم سجلوا حالة الوفاة رقم 22 من الإصابات التي كانت تتلقى العلاج في نيوزيلندا. وتملك البلاد ثمان حالات نشطة فقط من الإصابات، لا تتطلب أي منها الرعاية الطبية في المستشفى.

 

وعندما سألت رئيسة الوزراء عن مجموعة العمل على فتح السفر بين بلادها وأستراليا والتي ستقدم تقريرها للحكومتين في بداية يونيو حزيران القادم، قالت آردرن إنها تتفق مع هدف مجموعة العمل المعلن بإعادة تسيير الرحلات في سبتمبر أيلول القادم.

المصدر: SBS

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