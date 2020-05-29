أستراليا: هل تجبر بولين هانسون حكومة كوينزلاند على فتح حدودها؟

One Nation leader Senator Pauline Hanson

طالبت عضو مجلس الشيوخ بولين هانسون حكومة كوينزلاند بفتح حدودها بموعد أقصاه الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس في 28 أيار مايو الجاري وإلا سوف تتقدم بدعوى قضائية في المحكمة العليا ضد رئيسة الولاية، معتبرة أن استمرار الإغلاق ينتهك القوانين.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون حث رؤساء حكومات الولايات على تقديم مبرر للإبقاء على الحدود مغلقة بينها، وقال إن هذا الأمر لم يكن أبدا من ضمن النصائح التي أصدرها المجلس الوزاري الوطني، ولم يكن أبدا نصيحة الخبراء الطبيين في أي وقت من الأوقات.

أرسلت هانسون رسالة إلى كل من رئيسة الولاية انستازيا بالاشيه والمسؤولة الطبية العليا في الولاية جانيت يانغ، تطلب فيها رؤية الوثيقة التي توصي بإغلاق الحدود في الولاية.

واعتبرت هانسون في رسالتها أن إغلاق الحدود ليس صالحا بموجب دستور الكمنولث ولم تتم الموافقة عليها بموجب قانون الصحة العامة في كوينزلاند.

جهات عديدة تطالب بفتح الحدود في كوينزلاند

تضع المعارضة في الولاية، وقطاع السياحة، ورئيسة حكومة نيو ساوث ويلز ضغوطا على السيدة بالاشيه لإلغاء قرار اغلاق الحدود، قائلين إن الاغلاق استغرق أكثر مما يجب.

وكانت حكومة الولاية قد قللت من أهمية التهديدات القانونية، قائلة إنه يجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الأسباب الاقتصادية بالمقارنة مع المشورة الطبية عندما يتعلق الامر بفتح الحدود.

ومن جهته قال نائب رئيسة حكومة الولاية ستيفين مايلز إن "هانسون تسعى لتتصدر عناوين الأخبار أكثر من كونها قلقة من الفيروس وتأثيره على سكان كوينزلاند".

وكانت رئيسة حكومة كوينزلاند انستازيا بلاشيه قد أشارت إلى أن القيود المفروضة قد تستمر لغاية شهر سبتمبر أيلول المقبل.

طعون ضد حكومة ولاية غرب أستراليا

رجل الأعمال والسياسي السابق كلايف بالمر تقدم أيضا بمستندات للمحكمة العليا يطعن فيها بقيود التنقل والسفر الموضوعة من قبل حكومة غرب أستراليا على حدودها.

وتقول الوثيقة التي قدمها محامو السيد كلايف بالمر بالنيابة عنه وعن شركته Mineralogy إن القيود المفروضة من قبل حكومة غرب استراليا يجب أن تزال لأنها تتناقض مع المادة 92 من دستور الكومنولث، والتي تنص على أن التجارة والحركة بين الولايات يجب أن تكون "حرة تماما". ومن المتوقع أن تستخدم هذه الحجة أيضا ضد ولاية كوينزلاند.

قطاع السياحة يستغيث

حذر قيمون على قطاع السياحة من أنهم في خطر وشيك من الانهيار بسبب إغلاق الحدود.

وقد دخل على الخط أيضا النائب Warren Entsch من الحزب الليبرالي الوطني الذي يشمل مقعده الانتخابي مدينة Cairns في كوينزلاند وقد عبر عن قلقه الكبير على السياحة في منطقته التي "سقطت في الهاوية" وتحتاج الآن إلى موعد محدد للبدء في التعافي.

وقال في الوقت الذي تقرر ولاية كوينزلاند فتح حدودها يكون السائحون قد قرروا التوجه إلى مكان آخر لقضاء العطلات.

ويواجه قطاع السياحة في كوينزلاند انهيارا محققا إذا بقي محروما من قدوم ملايين الأستراليين من الولايات الجنوبية. ويتمثل الخطر الأكبر بأن تخسر كوينزلاند أمام وجهات سياحية أخرى في نيو ساوث ويلز أو فيكتوريا.

وقد قام أصحاب شركات سياحية في بورت دوغلاس بالكتابة للسيدة بالاشيه يناشدونها بفتح باب السياحة الداخلية ابتداء من شهر تموز يوليو القادم. وهدد بعضهم بتنظيم مظاهرات ضد ما يرونه تصلبا وعنادا من قبل رئيسة حكومة الولاية.

رأي خبراء قانونيين

الدستور واضح وجلي فيما يتعلق بهذا البند، لكن هل سيكون قرار المحكمة العليا بهذا الوضوح وهذا الجلاء؟

ويقول خبراء قانونيون إن هناك فرصة جيدة لنجاح القضايا المقدمة أمام المحكمة العليا إذا ما استمر عدد الإصابات بفيروس كورونا بالانحدار.

لكنهم لفتوا إلى أن أي قرار ستتخذه المحكمة سيأخذ بعين الاعتبار الأدلة الطبية، وهي تتغير يوميا، وأن القرار سوف يتأثر بالأحداث التي ستتزامن مع عقد جلسات الاستماع مثل أن يكون احتمال انتشار ثانٍ للعدوى موجودا حينها.

فإذا ما انعقدت المحكمة اليوم وبناء على الأدلة الحالية، فقد يكون هناك احتمال كبير بأن تربح الولايتان القضية. أما إذا انعقدت في شهر سبتمبر وكان هناك أدلة طبية قوية تقول إن مستويات العدوى في المجتمع أصبحت ضئيلة أو لم تعد موجودة، فعندئذ ستكون الولايتان في موقف صعب.

ويقول المحامي الأستاذ عزيز أباصيري في حديث مع SBS Arabic24 إن للولايات حق بإغلاق حدودها وأن الحالة التي ستمكن الولايات من الإبقاء على حظر دخول غير المواطنين هي "أن يكون هناك خطر محدق يتهدد المواطنين".