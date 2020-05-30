- أستراليا.. "يوم تاريخي": الحكومة تقرر رد كل الديون التي جمعها برنامج التحصيل الإلكتروني للسنترلينك
- نبش ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز.. موجة واسعة من الغضب والاستنكار بسوريا وخارجها
- تحدث عن ارتباطها بالصين.. ترامب ينهي علاقة واشنطن بمنظمة الصحة العالمية
- باسيل أخضع دياب..."سلعاتا حتماً"!
- الحراك إلى الشارع.. والقوى الأمنية بين السلم الأهلي وحرية التعبير!
- مخرج شكليّ لقضية سلعاتا وتأجيل التعيينات
- نصر الله: نريد رئيساً للجمهورية يشبه حسان دياب
- الحكومة اللبنانية تتراجع أمام باسيل وتوافق على معمل كهرباء للمسيحيين
- لبنان: لا نريد عفواً عاماً للسجناء… العدالة فقط!
- ماذا سمع نصرالله من رياشي عن الفيدرالية؟
- صمود المفتي دريان أسقط التمديد للشعار بالإجماع
- إجراءات التسليم في قطاع الخلوي... حبر على ورق!
- التعيينات الإدارية تلتحق بسابقاتها: تطيير يعرّي الحكومة
- اللجنة الوزارية لسد بسري: «تضليل» وعودة إلى المربع الأول!
- بدء تحرير الأملاك البحرية المحتلّة؟
- شهر على قرار استرداد الخلوي: لا تقدّم
- طلاب طبّ «اللبنانية»: أعيدوا إلينا مستشفى بيروت الحكوميّ
- معتقلو الإمارات يواجهون خطر الموت: هل تتحرّك الدولة اللبنانية؟
- الكنيسة والكتل المسيحية... "ولّى زمن التخوين"
- أمريكا على أبواب ثورة ضِدّ العُنصريّة المُتصاعِدة ومقتل المُواطن الأسود جورج فلويد خنقًا قد يكون المُفجِّر.. لماذا نتّهم ترامب وسِياساته بالمسؤوليّة وتوفير الحاضِنة لها؟ وهل تَفكُّك أمريكا بات وشيكًا؟
- توقعات الأبراج ليوم May 30, 2020
- أكثر من ألف وفاة جديدة في كل من الولايات المتحدة والبرازيل ورفع العزل مستمر في أوروبا
- بومبيو: ترامب سيتحدث عن تجسس الطلاب الصينيين في مؤتمره الصحافي الجمعة
- بلا ندم.. شركة أسترالية تفجر موقعا تراثيا عمره آلاف السنين
- العفو رهينة الانقسام ورفع "مفخخ" للسرية المصرفية!
- سجالات حول «العفو» طيّرت الجلسة... ودفعة تعيينــــات في مجلس الوزراء اليوم
- أسرار وخفايا لبنانية
- لماذا مواجهة باسيل بمثابة حياة أو موت؟
- إسرائيل تضبط ساعتها: بين تموز وتشرين
- في المجلس... «مطرقة العفو» لم تقل كلمتها الاخيرة
- عون: غادة ليست قاضية القصر
- حكمٌ يسقطُ صعوداً
- الصرّافون يستعدّون للعودة... ألف سؤال وسؤال
- ميردوخ يعجل بنهاية الصحافة الورقية بوقف 100 صحيفة في أستراليا
- أستراليا: هل تجبر بولين هانسون حكومة كوينزلاند على فتح حدودها؟
- آردرن تعلن عن موعد "واقعي" لعودة السفر بين نيوزيلندا وأستراليا
- مزيد من الأستراليين يدعمون الطاقة النووية لمواجهة التغير المناخي
- أستراليا: إغلاق مدرسة في ملبورن بعد تأكيد إصابة طالب بكورونا
- الإنقسام يسقط العفو ويؤجج الخلافات ويحرّك الشارع!
- صندوق النقد يؤنّب سلامة: خسائركم 100 مليار دولار
- "ترقيع التشريع" رهن العقد الاستثنائي وآلية التعيين تُحجّم باسيل!
- المقصلة الأميركية تعدم لبنان ولا تمسّ رقبة حزب الله!
- الراديكاليتان الشيعية والمسيحية ضدّ الميثاق الوطني والدستور
- "فجر الجمهورية": روكز يطلق حزباً جديداً
- قبلان يريد لبنان "الممانعة" بدل لبنان "العربي"
- لبنان: الفساد قانوني وشعبي وقيمي
- قرار المحكمة الدولية هو الردّ الأبلغ على كلام قبلان
- قانون قيصر في لبنان: التهريب يعرقل مفاوضات "صندوق النقد"
- مجلس القضاء يتّخذ إجراءً بحق غادة عون... و"التفتيش" يتحرّك!
- الحكومة والشارع: "المستقبل" أكثر المأزومين... والمتحمّسين
مختارات استرالية
-
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
أستراليا.. "يوم تاريخي": الحكومة تقرر رد كل الديون التي جمعها برنامج التحصيل الإلكتروني للسنترلينك
أعلنت الحكومة الفيدرالية عن عزمها رد كل الأموال التي جمعها برنامج تحصيل الديون الإلكتروني Robodebts من متلقي إعانات السنترلينك منذ تطبيق عام 2016
تعتزم الحكومة رد أكثر من 720 مليون دولار حصلت عليهم من خلال برنامج تحصيل الديون الإلكتروني المثير للجدل الذي استخدمه السنترلينك خلال عهد حكومة موريسون.
وجمع البرنامج 470,000 دين من خلال البرنامج قبل أن تتبين عدم دقته ويبدأ المتضررين في تحريك دعوى قضائية للحصول على التعويض.
وقال وزير الخدمات الحكومية ستيورت روبرت إن هيئة الخدمات الأسترالية المسؤولة عن السنترلينك بدأت بالفعل في وضع الآليات المطلوبة لرد الديون، بما في ذلك آلية إعلام المتضررين بالخطوات القادمة لاستعادة حقوقهم.
وأضاف الوزير "سنقوم بمشاورات مع المسرولين المعنيين بالموضوع بما في ذلك هيئة الرقابة على الكومنولث، ونعتزم أن يكون التواصل بوضوح أولويتنا خلال تلك المرحلة ليتمكن الناس من فهم ما يعنيه هذا الموضوع بالنسبة لهم."
وستشمل المبالغ المعادة الفوائد على الديون ورسوم تحصيل الأموال.
وكان النظام المثير للجدل قد صدر بحقه حكم قضائي يعتبره غير قانوني. وقالت المحكمة الفيدرالية أن السنترلينك لم يكن متأكدا من أن الديون كانت صحيحة.
وكانت الحكومة قد بدأت بالفعل في تقليل اعتماد على برنامج التحصيل الإلكتروني للديون قبل قرار المحكمة. ويعتمد البرنامج على دمج بيانات مكتب الضرائب والسنترلينك ليرصد أي دفعات غير مستحقة يحصل عليها المستفيدون من الإعانات الحكومية.
ويقوم البرنامج بالاتصال بالأشخاص المعنيين بشكل تلقائي، إن كانت الحسابات تشير إلى أنهم تلقوا مبلغا أكبر مما يستحقوه بواقع ألف دولار أو أكثر. ولكن تبين بعد التدقيق أن خطابا واحدا من بين كل خمس خطابات تم إرسالها كانت تعتمد على معلومات غير صحيحة.
المتحدث باسم الخدمات الاجتماعية في حزب العمال بيل شورتن قال إن برنامج الحكومة الذي اعتقدت أنه سينجح بمجرد تجربته، قد انهار تماما الآن. وقال شورتن "ما زال يجب عليهم الخضوع للمساءلة أمام العائلات التي فقدت أبنائها الشباب بعد أن قتلوا أنفسهم عندما خضعوا لبرنامج تحصيل الديون، وللأضرار المتنوعة والقلق والمضايقة التي تسببوا فيها."
من جانبها قالت المتحدثة باسم حزب الخضر رايتشل سيوارت إن الإعلان عن رد النقود هو "يوم تاريخي". وقالت "أنا مفعمة بالمشاعر وأنا أتذكر كل المعاناة التي لم نعرفها والتي تسبب فيها هذا البرنامج غير القانوني."
وكانت حكومة العمال السابقة قد قدمت برنامجا شبيها عام 2011، ولكن كان يجب أن يقوم موظف من هيئة الموارد البشرية بمراجعة كل حالة على حدة، ولكن حكومة الائتلاف نقلت البرنامج إلى نظام أوتوماتيكي بالكامل في عام 2016.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا.. "يوم تاريخي": الحكومة تقرر رد كل الديون التي جمعها برنامج التحصيل الإلكتروني للسنترلينك
- بلا ندم.. شركة أسترالية تفجر موقعا تراثيا عمره آلاف السنين
- ميردوخ يعجل بنهاية الصحافة الورقية بوقف 100 صحيفة في أستراليا
- أستراليا: هل تجبر بولين هانسون حكومة كوينزلاند على فتح حدودها؟
- آردرن تعلن عن موعد "واقعي" لعودة السفر بين نيوزيلندا وأستراليا
- مزيد من الأستراليين يدعمون الطاقة النووية لمواجهة التغير المناخي
- أستراليا: إغلاق مدرسة في ملبورن بعد تأكيد إصابة طالب بكورونا
- أستراليا: إجراءات احتواء فيروس كورونا في صالونات التجميل قبل إعادة فتحها الأسبوع المقبل
- أستراليا: النقاط الرئيسية من خطاب سكوت موريسون إلى نادي الصحافة الوطني حول العلاقات والمهارات الصناعية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)