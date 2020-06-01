- أستراليا.. تخفيف القيود: ما هو المسموح في كل ولاية ومقاطعة؟
- الانتفاضة 2 تنطلق... مُتعثّرة
- إجراءات الحكومة «كورونيّة» لا إصلاحية.. وورشــة ملفات أمام القضاء.. والنمسا تحظّر «الحزب»
- أسرار وخفايا لبنانية
- تغييرات وجودية واهتماماتنا شخصية
- خمس رخص مصرفية جـــــوائز ترضية للسياسيين؟
- تحرّك قصر العدل يوقظ الحنين... «سلاح «حزب الله» سيُسلَّم في النهاية»
- الجمهورية الثالثة هي الحلّ
- ماذا قال بري عن المتظاهرين أمام عين التينة؟
- هل يمكن دفع القروض والعقود بالليرة؟ نزاعات مفتوحة... وقانون غير حاسم
- 8 آذار... "الإخوة الأعداء"!
- «حراك الثورة» يسقط المهادنة من بعبدا إلى ساحة النجمة
- أتستغبينا يا ظريف؟
- الصفعة التي صرعت حكومة دياب أمام المجتمع الدولي
- إصلاحات "سيدر": التنفيذ أهمّ من التشريع!
- مفاجأة عكر: الحكومة تتبنى قانون «قيصر»؟
- الانقلاب على العفو العام: نقضٌ جديد للشراكة الوطنية يستهدف "الإسلاميين"
- ذكرى التحرير: لماذا استغرب نصر الله "غياب الاحتفالات"؟
- الشيخ ياسر عودة: الشيعة يعيشون في الماضي بدل المستقبل
- خطوة أولى نحو تشجيع الصناعة: مصرف لبنان يفرج عن 100 مليون من أصل 3 مليار $
- "حزب الله" ورياض سلامة "وتطبيع" العلاقة ثالثهما
- "الرابطة المارونية" تتحرّك... منعاً لتشرذم المسيحيين!
- المفتي محمد إمام: قلب دار الفتوى يحضن الجميع
- معمل سلعاتا... علامة سلبية في مسيرة الإصلاح!
- هل دخلت الحكومة مرحلة السقوط؟
- «المعارضة» تضغط على الحريري... فسقط التمديد للشعّار
- أطماع الشركات تقلّص المعروض: لا أزمة بنزين
- عن تهديد إسرائيل بشنّ الحروب... واللاجهوزيّة العسكرية
- حميميم في عصر «هواوي»
- السفيرة الأميركية تدافع عن رياض سلامة... وتهدّد
- حدث في مثل هذا اليوم June 1, 2020
- توقعات الأبراج ليوم June 1, 2020
- احتجاجات السبت «بروفة» لما بعده.. والانطلاقة الثورية في 6 يونيو
- روسيا.. وقواعد اللعبة الجديدة في سوري
- الاستِفزازات الإثيوبيّة لمِصر والسودان تتصاعد.. رفض الحق التّاريخي في المِياه للأولى وتحريض دول حوض النيل ضدّها واقتحام حدود الثّانية وقتل وإصابة عدد من جُنودها.. حتّى متَى تستمر سياسة “ضبط النفس” المِصريّة؟ ولماذا نعتقد أنّ سد النهضة هو أولويّة الجيش المِصري ويتقدّم على سيناء والصّحراء الليبيّة؟
- لبنان «يتحدى كورونا» ويفتح غالبية قطاعاته... فهل «ينجو»؟
- ذكرى رشيد كرامي.. لبنانه الذي يوشك أن يندثر
- صحافية وشبيحة: إلقاء القبض على سوبرماركت بالجرم المشهود
- زينة تنتصر في معركتها.. محكمة مصرية تُلزم أحمد عز بدفع 50 ألف دولار مصروفات دراسية لتوأمه منها
- أسبوع هزّ أمريكا.. القصة الكاملة للاحتجاجات التي جعلت 75 مدينة تنتفض، حتى وصلت لمقر ترامب
- مفاجأة في الجريمة العنصرية بأميركا.. الشرطي وضحيته عملا معا
- بيلا حديد في قميص شفاف من دون حمّالة صدر تٌظهر حلماتها!
- 8 تغييرات ستواجهك في المطارات بعد كورونا
- اللبنانيون ينتفضون من جديد ضد سلاح ميليشيات حزب الله
- معادلة «التظاهرة بتظاهرة مضادة» تعود إلى الشارع اللبناني
- احتجاجات في بيروت ضد سلاح حزب الله.. ومطالب بتطبيق الـ «1701»
- باسيل ينبش مداميك "اتفاق الطائف" تحت سلعاتا
- فنّ لبناني اسمه تحويل الانتصار إلى هزيمة
- كرسي البطريرك صفير "عراب ثورة الأرز" والحمل الثقيل الذي تركه
- تحرير 2000 في ضوء الوضع اللبناني الراهن
مختارات استرالية
-
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
أستراليا.. تخفيف القيود: ما هو المسموح في كل ولاية ومقاطعة؟
بدءاً من صباح اليوم، تم تخفيف القيود المرتبطة بالحد من انتشار وباء كوفيد 19 مما سيسمح للأستراليين بهامش أوسع من حرية الحركة التي لا تزال محدودة ببعض التدابير التي ستستمر خلال الأشهر المقبلة.
بعد أكثر من شهرين على تطبيق قيود أرهقت المصالح التجارية كافة، عادت الحياة اليوم لتضج في العديد من هذه المصالح في إطار المرحلة الثانية من خطة الحكومة لعودة النشاط الاقتصادي والاجتماعي عقب أزمة كورونا.
وإليكم أبرز التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ منذ صباح اليوم في مختلف الولايات والمقاطعات الأسترالية:
نيو ساوث ويلز
- معظم الطرقات الرئيسية بدأت تشهد تصاعداً في حركة السير بعد أن تم رفع القيود عن السفر غير الضروري داخل الولاية
- يمكن لـ50 شخصا أن يحضروا في وقت واحد إلى دور العبادة أو إلى مراسم الجنازة
- المطاعم والحانات ستتمكن من استقبال 50 زيوناً في وقت واحد
- يمكن لـ20 شخص فقط حضور حفلات الزفاف
- المعارض والمتاحف والمكتبات وصالونات التجميل أعادت فتح أبوابها اليوم
- لا يزال سكان الولاية غير قادرين على دعوة أكثر من خمسة أشخاص إلى منازلهم، ولا يزال حظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص في الأماكن العامة المفتوحة قائماً
فكتوريا
- تتحضر المطاعم والقهاوي وأماكن التجمع الأخرى في الولاية لإعادة فتح أبوابها لكنها لن تتمكن من استقبال أكثر من 20 شخصا ومن المفترض حفظ مسافة 1.5 متر بين الطاولات. كما يطلب من المطاعم أن تحتفظ بأرقام الزبائن للمساعدة في تتبع الحالات الإضافية في حال تبيّن إصابة أحد الزبائن بالفيروس.
- سيسمح للمكتبات والمعارض والمتاحف ومراكز التسلية ودور العبادة وصالونات التجميل وأماكن التدليك بإعادة فتح أبوابها شرط أن لا تستقبل أكثر من 20 شخصاً في وقت واحد
- سيتمكن سكان الولاية من زيارة منازلهم المخصصة للعطلات والتوجه إلى أماكن التخييم
- لا يزال على سكان الولاية العمل من منازلهم إذا كان ذلك ممكناً
- رامة مخالفة التعليمات قد تصل لـ1,652 $ للأفراد و9,913 $ للمصالح التجارية
كوينزلاند
- قدّمت حكومة الولاية موعد تخفيف القيود بنحو أسبوعين (من 12 إلى 1 حزيران/يونيو) غير أنها حتى الساعة رفضت فتح الحدود مع الولايات الأخرى قبل تموز/ يوليو
- سيتمكن سكان كوينزلاند من السفر والتنقل داخل الولاية
- يمكن للمطاعم والقهاوي والحانات والنوادي الرياضية استقبال عشرين شخصاً كحد أقصى
-يجب أن يكون جميع الزبائن جالسين أثناء وجودهم في المطعم أو المحانة، وسيسمح فقط بخدمة الطاولات لتقديم الطعام أو المشروب
- يمكن لـ20 شخصا أن يحضروا إلى ملاعب الرياضة
- سيسمح بالتجمعات داخل المنازل لعشرين شخص كحد أقصى
مقاطعة أراضي العاصمة
- بدأت العاصمة الفيدرالية بالجزء الاول من المرحلة الثانية من تخفيف القيود يوم السبت الماضي
- من المسموح استقبال 20 شخصاً في المطاعم والقهاوي والصالات المرخصة وصالونات التجميل والتدليك
- يمكن حضور 20 شخص فقط في دور العبادة وحفلات الزفاف والمراسم الدينية الأخرى
- المتاحف والمعارض وغيرها من المعالم الوطنية والسياحية أعادت فتح أبوابها شرط التقيد باستقبال 20 شخضاً فقط كحد أقصى
غرب أستراليا
- تبدأ في السادس من الشهر الجاري المرحلة الثالثة من خطة حكومة غرب أستراليا لتخفيف القيود والمؤلفة من أربعة مراحل
- بحسب المرحلة الثالثة، يجب وجود شخص واحد ضمن مساحة 2 متر مربع بدلاً من 4 متر مربع
- سيتم رفع عدد الأشخاص المسموح في التجمعات داخل وخارج الأماكن المغلقة إلى 100 شخص مع السماح بتجمع 300 شخص في ظروف وأماكن محددة
- يمكن لصالونات التجميل الاستمرار بعملها في وقت سيسمح لمراكز التدليك وغيرها من الخدمات المشابهة إعادة فتح أبوابها
- سيسمح بالسفر داخل الولاية غير أنه سيبقى ممنوعاً زيارة 274 من المناطق الريفية الخاصة بمجتمعات الخاصة بالسكان الأصليين
جنوب أستراليا
- تبدأ اليوم المرحلة الثانية من تخفيف القيود في ولاية جنوب أستراليا
- يمكن للمطاعم والحانات والقهاوي ودور السينما والمسارح والمتاحف والصالات الرياضية أن تستقبل 80 شخصاً كحد أقصى شرط الالتزام بقاعدة شخص واحد ضمن الأربعة أمتار مربعة
- صالونات التجميل ومراكز التدليك ستفتح أبوابها من جديد ولكن سيسمح لها باستقبال 10 زبائن فقط
- يمكن لـ50 شخصاً أن يحضروا مراسم الجنازة
تازمانيا
- لن تبدأ المرحلة الثانية من تخفيف لبقيود في تازمانيا قبل 15 حزيران/ يونيو
- مع هذه المرحلة سيسمح لعشرين شخصاً بالتجمع معاً داخل أو خارج الأماكن المغلقة وأبرزها المطاعم والحانات ودور السينما والمعارض والمتاحف والمسارح ودور العبادة وحفلات الزفاف وصالونات التجميل والنوادي الرياضية والمزادات على البيوت والعقارات
- سيسمح لخمسين شخصاً بحضور مراسم الجنازة
- من المتوقع أن تبقى الحدود مغلقة أمام باقي الولايات في هذه المرحلة
مقاطعة أراضي الشمال
- تبدأ المقاطعة المرحلة الثالثة من تخفيف القيود في 5 حزيران/ يونيو
- مع المرحلة الثالثة، تعود معظم المصالح التجارية والخدمات لاستكمال نشاطها المعتاد مع التقيّد بمجموعة من الشروط
- سيتمكن السكان من الذهاب إلى الملاهي ودور السينما والمسارح وحضور الحفلات الموسيقية
- سيتم رفع جميع القيود عن الخدمات التي تقدمها صالونات التجميل
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا.. تخفيف القيود: ما هو المسموح في كل ولاية ومقاطعة؟
- أستراليا.. "يوم تاريخي": الحكومة تقرر رد كل الديون التي جمعها برنامج التحصيل الإلكتروني للسنترلينك
- بلا ندم.. شركة أسترالية تفجر موقعا تراثيا عمره آلاف السنين
- ميردوخ يعجل بنهاية الصحافة الورقية بوقف 100 صحيفة في أستراليا
- أستراليا: هل تجبر بولين هانسون حكومة كوينزلاند على فتح حدودها؟
- آردرن تعلن عن موعد "واقعي" لعودة السفر بين نيوزيلندا وأستراليا
- مزيد من الأستراليين يدعمون الطاقة النووية لمواجهة التغير المناخي
- أستراليا: إغلاق مدرسة في ملبورن بعد تأكيد إصابة طالب بكورونا
- أستراليا: إجراءات احتواء فيروس كورونا في صالونات التجميل قبل إعادة فتحها الأسبوع المقبل
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)