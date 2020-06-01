أستراليا.. تخفيف القيود: ما هو المسموح في كل ولاية ومقاطعة؟

Essential poll finds Australians are increasingly comfortable with easing of coronavirus restrictions. Photograph: Xinhua/REX/Shutterstock

بعد أكثر من شهرين على تطبيق قيود أرهقت المصالح التجارية كافة، عادت الحياة اليوم لتضج في العديد من هذه المصالح في إطار المرحلة الثانية من خطة الحكومة لعودة النشاط الاقتصادي والاجتماعي عقب أزمة كورونا.

وإليكم أبرز التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ منذ صباح اليوم في مختلف الولايات والمقاطعات الأسترالية:

نيو ساوث ويلز

- معظم الطرقات الرئيسية بدأت تشهد تصاعداً في حركة السير بعد أن تم رفع القيود عن السفر غير الضروري داخل الولاية

- يمكن لـ50 شخصا أن يحضروا في وقت واحد إلى دور العبادة أو إلى مراسم الجنازة

- المطاعم والحانات ستتمكن من استقبال 50 زيوناً في وقت واحد

- يمكن لـ20 شخص فقط حضور حفلات الزفاف

- المعارض والمتاحف والمكتبات وصالونات التجميل أعادت فتح أبوابها اليوم

- لا يزال سكان الولاية غير قادرين على دعوة أكثر من خمسة أشخاص إلى منازلهم، ولا يزال حظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص في الأماكن العامة المفتوحة قائماً

فكتوريا

- تتحضر المطاعم والقهاوي وأماكن التجمع الأخرى في الولاية لإعادة فتح أبوابها لكنها لن تتمكن من استقبال أكثر من 20 شخصا ومن المفترض حفظ مسافة 1.5 متر بين الطاولات. كما يطلب من المطاعم أن تحتفظ بأرقام الزبائن للمساعدة في تتبع الحالات الإضافية في حال تبيّن إصابة أحد الزبائن بالفيروس.

- سيسمح للمكتبات والمعارض والمتاحف ومراكز التسلية ودور العبادة وصالونات التجميل وأماكن التدليك بإعادة فتح أبوابها شرط أن لا تستقبل أكثر من 20 شخصاً في وقت واحد

- سيتمكن سكان الولاية من زيارة منازلهم المخصصة للعطلات والتوجه إلى أماكن التخييم

- لا يزال على سكان الولاية العمل من منازلهم إذا كان ذلك ممكناً

- رامة مخالفة التعليمات قد تصل لـ1,652 $ للأفراد و9,913 $ للمصالح التجارية

كوينزلاند

- قدّمت حكومة الولاية موعد تخفيف القيود بنحو أسبوعين (من 12 إلى 1 حزيران/يونيو) غير أنها حتى الساعة رفضت فتح الحدود مع الولايات الأخرى قبل تموز/ يوليو

- سيتمكن سكان كوينزلاند من السفر والتنقل داخل الولاية

- يمكن للمطاعم والقهاوي والحانات والنوادي الرياضية استقبال عشرين شخصاً كحد أقصى

-يجب أن يكون جميع الزبائن جالسين أثناء وجودهم في المطعم أو المحانة، وسيسمح فقط بخدمة الطاولات لتقديم الطعام أو المشروب

- يمكن لـ20 شخصا أن يحضروا إلى ملاعب الرياضة

- سيسمح بالتجمعات داخل المنازل لعشرين شخص كحد أقصى

مقاطعة أراضي العاصمة

- بدأت العاصمة الفيدرالية بالجزء الاول من المرحلة الثانية من تخفيف القيود يوم السبت الماضي

- من المسموح استقبال 20 شخصاً في المطاعم والقهاوي والصالات المرخصة وصالونات التجميل والتدليك

- يمكن حضور 20 شخص فقط في دور العبادة وحفلات الزفاف والمراسم الدينية الأخرى

- المتاحف والمعارض وغيرها من المعالم الوطنية والسياحية أعادت فتح أبوابها شرط التقيد باستقبال 20 شخضاً فقط كحد أقصى

غرب أستراليا

- تبدأ في السادس من الشهر الجاري المرحلة الثالثة من خطة حكومة غرب أستراليا لتخفيف القيود والمؤلفة من أربعة مراحل

- بحسب المرحلة الثالثة، يجب وجود شخص واحد ضمن مساحة 2 متر مربع بدلاً من 4 متر مربع

- سيتم رفع عدد الأشخاص المسموح في التجمعات داخل وخارج الأماكن المغلقة إلى 100 شخص مع السماح بتجمع 300 شخص في ظروف وأماكن محددة

- يمكن لصالونات التجميل الاستمرار بعملها في وقت سيسمح لمراكز التدليك وغيرها من الخدمات المشابهة إعادة فتح أبوابها

- سيسمح بالسفر داخل الولاية غير أنه سيبقى ممنوعاً زيارة 274 من المناطق الريفية الخاصة بمجتمعات الخاصة بالسكان الأصليين

جنوب أستراليا

- تبدأ اليوم المرحلة الثانية من تخفيف القيود في ولاية جنوب أستراليا

- يمكن للمطاعم والحانات والقهاوي ودور السينما والمسارح والمتاحف والصالات الرياضية أن تستقبل 80 شخصاً كحد أقصى شرط الالتزام بقاعدة شخص واحد ضمن الأربعة أمتار مربعة

- صالونات التجميل ومراكز التدليك ستفتح أبوابها من جديد ولكن سيسمح لها باستقبال 10 زبائن فقط

- يمكن لـ50 شخصاً أن يحضروا مراسم الجنازة

تازمانيا

- لن تبدأ المرحلة الثانية من تخفيف لبقيود في تازمانيا قبل 15 حزيران/ يونيو

- مع هذه المرحلة سيسمح لعشرين شخصاً بالتجمع معاً داخل أو خارج الأماكن المغلقة وأبرزها المطاعم والحانات ودور السينما والمعارض والمتاحف والمسارح ودور العبادة وحفلات الزفاف وصالونات التجميل والنوادي الرياضية والمزادات على البيوت والعقارات

- سيسمح لخمسين شخصاً بحضور مراسم الجنازة

- من المتوقع أن تبقى الحدود مغلقة أمام باقي الولايات في هذه المرحلة

مقاطعة أراضي الشمال

- تبدأ المقاطعة المرحلة الثالثة من تخفيف القيود في 5 حزيران/ يونيو

- مع المرحلة الثالثة، تعود معظم المصالح التجارية والخدمات لاستكمال نشاطها المعتاد مع التقيّد بمجموعة من الشروط

- سيتمكن السكان من الذهاب إلى الملاهي ودور السينما والمسارح وحضور الحفلات الموسيقية

- سيتم رفع جميع القيود عن الخدمات التي تقدمها صالونات التجميل