أستراليا: عودة إلتزامات مكاتب العمل لمستفيدي إعانات السنترلنك

قالت وزيرة الخدمات الاجتماعية آن روستون إن الوقت قد حان لكي يظهر "حسن النية" مليون ونصف المليون أسترالي يتلقون دخلهم بالكامل من الحكومة من خلال مدفوعات الأعانات الاجتماعية المسماة جوب سيكر.

واضافت الوزيرة روستون أن ذلك يتم من خلال تسجيلهم مع مزود خدمات التوظيف (مكاتب العمل) كمرحلة أولى من العودة إلى تطبيق متطلبات الالتزام المتبادل.

وشددت الوزيرة الفيدرالية في حديثها الى صحيفة "نيو دايلي" الأسترالية إن الحكومة تركز بشكل خاص على "الأشخاص العاطلين حديثًا عن العمل" لأنهم "لم يسبق لهم أبدًا التواصل مع المكاتب من قبل".

وتشير السيدة روستون إلى أنه من الجيد بالنسبة لهم التواصل مع مكاتب العمل "لأنه بعد ذلك يمكنهم معرفة ما يمكن لمقدم الخدمة القيام به لمساعدتهم للتأكد من أنهم جاهزون للعمل".

وسيوفر إعادة العمل لشرط الالتزام المتبادل دخلاً لـ 65 وكالة توظيف خارجية أو مكتب عمل.

وتبلغ قيمة أموال قطاع مكاتب العمل 1.5 مليار دولار سنويًا ممولة بالكامل من دافعي الضرائب ويتقاضون رواتبهم مقابل كل زبون يسجلونه.

ويعمل مكتب العمل على الـتأكد من قيام الزبون الذي يحصل على الاعانات الاجتماعية من السنترلنك بتنفيذ ما يسمى بشرط الالتزام المتبادل أي الاعانات مقابل البحث عن عمل.

ويمكن لمقدمي خدمات التوظيف (مكاتب العمل) وقف مدفوعات الرعاية الاجتماعية إذا فشل الشخص العاطل عن العمل في تلبية معايير الالتزام المتبادل أو فشل في حضور المواعيد.