أستراليا: فائض في الحساب الجاري بقيمة 8.4 مليار دولار في الربع الأول

أعلن مكتب الاحصاءات الاسترالي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي ان الاقتصاد الاسترالي سجل فائضا في الحساب الجاري بقيمة 8.4 مليار دولار استرالي في الربع الاول المنتهي في مارس 2020م.

وبحسب "واس" قال البيان ان فائض الحساب الجاري جاء مدفوعًا بفائض تجاري بلغ 19.2 مليار دولار استرالي وتقليص العجز في صافي الدخل إلى 10.6 مليار دولار استرالي.