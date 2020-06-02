أستراليا: فيديو لشرطي من نيو ساوث ويلز يصرع مراهقاً أبوريجينياً أرضاً، يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في أستراليا اليوم فيديو لأحد أفراد شرطة نيو ساوث ويلز وهو يعتقل شاباً أبوريجينياً يبلغ من العمر 17 عاماً. ويبدو في مقطع الفيديو القصير، الشرطي والشاب في حديثٍ مقتضب، انتهى بتوجه الشرطي للشاب وطرحه على الأرض لتكبيله.

أثار المقطع غضب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في ظل التظاهرات الأمريكية إثر عملية اعتقال كارثية أدت إلي مقتل الأمريكي من أصولٍ إفريقية جورج فلويد في ٢٥ أيار/مايو.

تفاصيل الواقعة

وقعت الحادثة قرابة الخامسة مساء الأمس في منطقة ساري هيلز بوسط سيدني، أثناء رد عناصر الشرطة على حادثة غير متعلقة بالشاب الأبوريجيني وأصدقائه. ويمكن سماع الشاب في الفيديو وهو يهدد الشرطي بلكمه في فكه، ما دفع الشرطي لتقييد يدا الشاب خلف ظهره، قبل أن يركل قدميه موقعاً به على وجهه.

ويمكن سماع الشاب في الفيديو وهو يصرخ من ألم ارتطام وجهه وجسده بالأرض بينما تنحني الشرطيتان الأخرتان لمساعدة الشرطي الأول في تكبيله. وتستمر اعتراضات أصدقاء الشاب ومنهم مصور الفيديو خلال المواجهة، ولكن بلا فائدة.

رد فعل الشرطة

جاء رد فعل شرطة نيو ساوث ويلز سريعاً، حيث تم التعرف على الشرطي المعني ووضعه على "المهمات المحدودة". كما تم تكليف "قيادة المعايير المهنية" بالتحقيق في تفاصيل الحادث.

ومن جانبه قال مساعد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز ميك ويلينغ في تصريحٍ صحفي إنه تم نقل الشاب إلى مستشفى سانت فينسنت حيث تلقى الرعاية الطبية اللازمة قبل أن أُطلِقَ سراحه إلي عائلته في نفس اليوم. وكان قد أصيب الشاب بجروحٍ سطحية وخدوش على فكه ووجهه ومناطق أخرى من جسده. كما كُسِرَت إحدى أسنانه.

وأضاف ويلينغ أنه يدرك تماماً أن الواقعة حدثت على خلفية مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة، إلا أنه أكد أن "أستراليا ليست الولايات المتحدة الأمريكية".

كما أعرب ويلينغ عن قلقه إزاء استغلال البعض الواقعة بغرض "تحويلها لشئٍ أكبر". وأكد أن لدى الشرطة "علاقة ممتازة مع المجتمعات المحلية" وأنها ستستمر في العمل مع تلك المجتمعات من أجل الوصول إلى قاع المشكلة.