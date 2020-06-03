جامعات استرالية على "حافة الأفلاس" والخسائر 16 مليار دولار

تعاني بعض الجامعات الاسترالية من نقص النقد لديها بفعل تبعات وباء كورونا الاقتصادية.

وحسب صحيفة "ذا أيج" الصادرة اليوم فأن جامعة لا تروب المعروفة تتعرض على سبيل المثال لخطر الانهيار في غضون أسابيع ما لم تستطيع تأمين مساعدة من المصارف وتوقع اتفاقية مع الموظفين لخفض الأجور.

وقد تم تخفيض احتياطيات جامعة لا تروب النقدية إلى الحد الأدنى المطلوب للوفاء بمصاريف التشغيل لشهر واحد حيث أنها تعاني من فقدان الطلاب الأجانب بسبب أزمة كورونا ، التي قضت على 16 مليار دولار من أموال قطاع الجامعات الأسترالية.

وقال نائب رئيس الجامعة جون ديوار ، في إحاطة للموظفين يوم الثلاثاء ، إن الجامعة "ليس لديها أموال مطوية في الجزء الخلفي من الأريكة" وأنه ما لم يوافقوا على تخفيض الراتب بنسبة 10 في المائة ، فإن جامعة لا تروب ستلجأ إلى الاستغناء عن خدماتهم .

وأبلغت مصادر لا تروب صحيفة "ذا ايج" أن بنك ANZ قد رفض تقديم تسهيلات ائتمانية غير مضمونة للجامعة بمبلغ 100 مليون دولار وأن الجامعة باعت بالفعل 29 مليون دولار من الأسهم للحصول على المزيد من النقد.

ونفى البروفيسور ديوار فشل الجامعة في تأمين الائتمان وقال إن المفاوضات مستمرة مع المصارف. وقال إنه كجزء من هذه المفاوضات ، فأن "المصارف مهتمة برؤية إجراءات حول موازنة حساباتنا بمرور الوقت".

ولدى سؤاله عما إذا كانت الجامعة معرضة لخطر الإفلاس ، قال البروفيسور ديوار: "إن الإجراءات التي نتخذها تتعلق بإعداد الاستدامة المالية المستمرة للجامعة".

من جانب آخر، أبلغ المدير المالي للجامعة ، مايك سميث ، الموظفين في ندوة عبر الإنترنت لمدة 90 دقيقة أن جامعة لا تروب تواجه انخفاضًا في الإيرادات يتراوح بين 400 مليون دولار و 520 مليون دولار من الآن وحتى نهاية عام 2021. وحتى الآن ، تم توفير أموال من المدخرات بقيمة 207 ملايين دولار فقط من أجل ملء فجوة التمويل المتوقعة.

قال السيد سميث إنه في غياب التخفيض المقترح للأجور ، ستصبح 450 وظيفة زائدة عن الحاجة.

وقد أظهرت حسابات جامعة لا تروب لعام 2019 والتي تم عرضها في البرلمان يوم الثلاثاء أنه قبل أن يوقف الوباء سوق الطلاب الدوليين ، كانت الحساابت المالية للجامعة تتدهور بالفعل.

وانخفض فائض التداول في العام الماضي البالغ 19.4 مليون دولار من 30 مليون دولار المسجلة في العام السابق ، وزادت القروض 75 مليون دولار جراء لقروض سكن الطلاب الجدد .

يذكر أن جاء ربع إيرادات الجامعة لعام 2019 من الطلاب الأجانب.