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أستراليا: خطة "هوم بيلدر" الحكومية تمنح 25 ألف دولار لبناء المنازل أو ترميمها
قيمة الخطة 688 مليون دولار وتستمر لمدة ستة أشهر
كشفت الحكومة الفيدرالية عن حزمة تحفيزية باسم "هوم بيلدر" بقيمة 688 مليون دولار للحفاظ على تقدم صناعة البناء في البلاد.
وسيتمكن الأستراليون الذين يتطلعون للبناء أو الترميم في النصف الثاني من هذا العام من تلقي منحة حكومية بقيمة 25000 دولار .
ويحق للاشخاص الذين لا تتجاوز دخولهم 125000 دولار سنويًا للفرد الواحد، أو 200،000 دولار للزوجين الحصول على هذه المنحة.
ولا يمكن استخدام الأموال لبناء العقارات للاغراض الاستثمارية ، أو لبناء أشياء خارج المنزل ، مثل حمامات السباحة أو المنتجعات الصحية الخارجية أو الحظائر.
وسيستمر العمل بهذه المنحة لغاية شهر كانون أول ديسمبر هذا العام.
وهذه المنحة متاحة لأعمال ترميم المنازل التي تكلف ما بين 150،000 دولار و 750،000 دولار وللمنازل الجديدة التي تقل قيمتها عن 750،000 دولار.
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سيدني - استراليا
- أستراليا.. خطة HOMEBUILDER لحكومة موريسون: مَن المؤهلون للحصول على 25 ألف دولار
- أستراليا: خطة "هوم بيلدر" الحكومية تمنح 25 ألف دولار لبناء المنازل أو ترميمها
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