سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- تم الكشف عن التفاصيل الكاملة لمنحة HomeBuilder الجديدة لرئيس الوزراء، بمن في ذلك تحديدًا من سيكونون مؤهلين وما هو المبلغ الذي سيحصلون عليه.

فقد كشفت حكومة موريسون النقاب عن خطة HomeBuilderالبالغة قيمتها 688 مليون دولار والمصممة للتصدي للانخفاض المتوقع بنسبة 50 في المئة في بناء المنازل الجديدة.

ومن المقرر ان يعلن السيد سكوت موريسون عن كامل تفاصيل خطة الإنقاذ الاقتصادية من خلال منح نقدية بقيمة 25000 دولار للمنازل الجديدة والزيادات (الزودات) على المنازل الموجودة بدءا من منتصف ليل الخميس (الليلة).

ولكنك لن تكون مؤهلاً للحصول على هذه الدفعة النقدية إلا إذا كنت ستنفق 150 ألف دولار أو أكثر على التجديد (الزيادات والتحسينات المنزلية)، وتفي بمتطلبات اختبار الدخل، مع حظر برك مشاريع برك السباحة وملاعب التنس.

بالنسبة لبناء المنازل الجديدة، يجب أن يكون ثمن العقار 750 ألف دولار أو أقل.

للتأهل لمنحة هوم بيلدر HomeBuilder، تحتاج إلى بناء منزل جديد بقيمة أقل من 750 ألف دولار أو إذا كنت تقوم بتجديد منزل موجود بالفعل، فيجب أن يكون قد تم تقييمه مسبقًا بأقل من 1.5 مليون دولار.

وقال رئيس الوزراء: «إذا كنت قد أوقفت هذا التجديد أو البناء الجديد، فإن مبلغ 25000 دولار إضافي نضعه على الطاولة جنبًا إلى جنب مع معدلات الفائدة القياسية المنخفضة مما يعني أن الوقت قد حان للقيام بذلك».

واضاف يقول «إن هذا الاستثمار لا يتعلق فقط بمساعدة الأستراليين على تحقيق حلمهم في الحياة، بل يتعلق بخلق فرص العمل والمساعدة في دعم أكثر من مليون عامل بمن في ذلك عمال البناء والدهان والادوات الصحية والكهرباء وغيرهم ممن يعملون في مجال البناء في جميع أنحاء البلاد.»

كما كشف موقع news.com.au يوم الإثنين ، أن قيمة المنح ستكون 25000 دولار.

ففي نيو ساوث ويلز، يعني ذلك أن مشتري المنزل الأول الذين يبنون منزلًا جديدًا يمكنهم الحصول على 35000 دولار في شكل منح بناء واعفاءات رسوم في حين سيتم دمج منحة 25000 دولار مع خطط الولاية الحالية.

ويجب على المتقدمين لـ HomeBuilder أيضًا استيفاء عتبتين للدخل للتأهل لهذا البرنامج.

• يجب أن يكسب الفرد 125 ألف دولار أو أقل في السنة بناءً على الإقرار الضريبي لعام 2018/19 أو في وقت لاحق.

• يجب أن يكون دخل الزوجين مجتمعين أقل من 200 ألف دولار بناءً على الإقرارات الضريبية.

سيتم اعطاء هذه المنح النقدية لأي عقود مبرمة بين 4 حزيران (امس الاول الخميس) 2020 و 31 كانون الاول 2020.

وهذا يعني أن العزاب والأزواج الذين يبنون حاليًا منزلًا جديدًا سيفقدون المال مع الحافز القصير الحاد الذي ينتهي في ليلة رأس السنة.

سوف يُمنع المستثمرون وبناة المنازل (الذين يحصلون على رخص تخولهم الاشراف على بناء منازلهم السكنية او ما يعرف بـ owner builder) من المطالبة بالمنحة..

اي انه للحصول على المنحة يجب تسليم الاشراف على اعمال البناء للحاصلين على شهادة بناء من المعاهد او الجامعات.

إن مشتري المنزل الأول الذين يتطلعون إلى بناء منزل جديد ليسوا هم الفائزون الوحيدون، حيث سيتم تقديم المنح النقدية إلى اصحاب المنازل الحالية الذين يرغبون في تجديد منزل العائلة (شرط ان تكون قيمة التجديد 150 ألف دولار وما فوق).

ومع ذلك، سيتم تطبيق اختبار الدخل على المنح للتأكد من أن أصحاب الملايين والأشخاص الذين يقللون من دخلهم الخاضع للضريبة من خلال الصناديق الائتمانية لا يمكنهم المطالبة بهذا المبلغ.

وللتأهل لخطة HomeBuilder، يجب أن يكون عمرك 18 عامًا وما فوق، وأن تكون مواطنًا أستراليًا وأن تكون فردًا، وليس شركة أو شركة ثقة.

وتأتي هذه القواعد للحصول على المنحة اثر الادعاءات القائلة بأن العائلات الثرية احتالت على الخطة الأصلية لمشتري المنزل الأول التي وضعتها حكومة هوارد من خلال شراء عقارات ووضعها باسم ابنائها الصغار لسحب النقود.

ويجب إبرام العقود قبل 31 كانون الاول 2020 للتأهل لهذه المنحة.

بالنسبة إلى التجديدات، يجب أن تساعد الأعمال على تحسين المنزل من الداخل والخارج وتحسين مستلزمات الأمان وإمكانية العيش فيه.

لا يمكن استخدام منح بناء المنازل لاجراء إضافات إلى الممتلكات غير متصلة بمكان الإقامة الرئيسي مثل برك السباحة وملاعب التنس والمنتجعات الخارجية والسونا والحظائر (sheds) والكاراجات.

وتأتي المنح الجديدة البالغة 25000 دولار لتضاف الى برامج منح مالك المنزل الأول للولايات والمقاطعات، وامتيازات رسوم الدمغة وخطط المنح الأخرى، بالإضافة إلى خطة الإيداع الأولى لقرض المنازل في الكومنولث (the government’s First Home Loan Deposit Scheme) وخطة التوفير الأولى للمنزل.

وتقدر تكلفة الخطة بـ 688 مليون دولار، ولكنها مدفوعة بالطلب ويمكن أن تكلف أكثر أو أقل وذلك استنادًا الى عدد الأستراليين الذين يطالبون بنقود المنحة.

وتوقع وزير الخزانة جوش فرايدنبيرغ أن تدعم الخطة 140 ألف فرصة عمل مباشرة ومليون وظيفة أخرى ذات صلة بقطاع البناء السكني.

وقال ان «قطاع البناء هو الصناعة الأولى التي يغطيها برنامج JobKeeper الحكومي الذي يعمل به أكثر من مليون أسترالي في جميع أنحاء القطاع».

واستطرد يقول «مع توقع تراجع الاستثمار السكني بنحو 20 في المائة خلال ربع السنة المالي المنتهي في حزيران الحالي، سيدعم برنامج HomeBuilder أنشطة البناء السكني والوظائف وفرص العمل في جميع مجالات هذه الصناعة بشكل خاص وفي الاقتصاد بشكل عام.»

وقال وزير الإسكان مايكل سكر إن هذه الخطة ستكمل خطة الإيداع الأولى لقروض الإسكان الحكومية التي ساعدت 10 آلاف من مشتري المنزل الأول في تملك منزل خاص بهم هذا العام.