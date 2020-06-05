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"صنع في أستراليا": غالبية الأستراليين يدعمون التخلي عن البضائع الصينية

جائت نتائج استطلاع الرأي على هامش خطة فدرالية جديدة تشدد من القيود على الاستثمارات الأجنبية.

آخر تحديث: منذ 53 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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&quot;صنع في أستراليا&quot;: غالبية الأستراليين يدعمون التخلي عن البضائع الصينية
2019 is a difficult year for Chinese manufacturing industry. AFP Source: AAP

أشار استطلاعٌ للرأي أعدته YouGov بناءاً على طلبٍ من نقابة العمال الأستراليين، إلى موافقة 88% من المستطلعة آراؤهم على جملة "يجب أن نصنع المزيد من المنتجات الأساسية هنا ونكن أقل اعتماداً على الواردات الصينية".

 

كما أوضح الاستطلاع أن 82% يؤمنون بأن على الحكومة استخدام المنتجات محلية الصنع في مشاريع البنية التحتية مثل الحديد الأسترالي حتى وإن كانت تكلفته أعلى من المستورد. أما في الفئة العمرية ما فوق 65 عاماً فترتفع نسبة الموافقة إلى 94%، بينما تنخفض إلى 69% في فئة 18 إلى 34 عاماً.

 

وسجل 68% من الأستراليين المستطلعة آراؤهم أن جائحة كورونا شجعتهم على شراء المنتجات أسترالية الصنع.

 

ومن جانبه قال دانيل والتون السكرتير العام لنقابة العمال الأستراليين إن جائحة الكورونا يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار. كما قال إن "على قادتنا أن يكفوا عن تفاهاتهم ويبدأوا في دعم الوظائف الأسترالية.

 

"الآن أكثر من أي وقتٍ مضى، الأستراليون يرغبون في تصنيع منتجاتنا الأساسية هنا. لا نريد الاعتماد على الصين. ونريد استخدام الحديد والألومنيوم والأسمنت والزجاج الأسترالي في مشاريع البنية التحتية الأسترالية."

 

وتأتي نتائج الاستطلاع على هامش خطة فدرالية جديدة تمنح وزير الخزانة جوش فرايدنبيرغ ما يسمى بقوة "الحل الأخير" أو Last Resort Powers، وهي ما تسمح له بوضع شروط إلزامية حتى بعد الموافقة على عمليات بيع أصول أسترالية لمستثمرين أجانب.

 

كما تشمل الخطة الفدرالية فرض اختبارات الأمن القومي على جميع الاستثمارات الأجنبية في أستراليا وخصوصاً في القطاعات "الحساسة" مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة وحتى الاستثمارات في شركات توريد الدفاع الصغيرة "Defence Contractors".

 

وتعتبر الخطة الفدرالية أكبر تغيير يطرأ على قوانين الاستثمار الأجنبية في أستراليا منذ 45 عاماً على الأقل.

المصدر: SBS

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