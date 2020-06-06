- "لا تسافر إلى أستراليا": الصين تحذر مواطنيها من السفر بسبب العنصرية
- 3 سنوات قطيعة
- 6 حزيران الانتفاضة :الاختبار المتجدّد وصدّ التهويل
- "حاضنة الحكومة": تجربة التكنوقراط فاشــلة .. وتقدُّم نيابي في التصحيح المالي
- أسرار وخفايا لبنانية
- «قيصر» يقتحم أبوابكم!
- ثورة «6 - 6»: من يخاف منها وعليها!؟
- هل يُجاري جعجع «التيار» في «مصلحة» سلعاتا؟
- المنتجعات والمطاعم فتحت... لكن النتائج مُخيّبة
- أي شعارات سترفع طرابلس؟
- قواعد جديدة لمراقبة رأس المال الأجنبي بهدف حماية الأمن القومي لأستراليا
- صرنا_عالأرض... و"المندسون" كذلك!
- باسيل تحت مجهر حزب الله
- 6 حزيران: هل يتحوّل الحراك إلى «إختبار للإشتباك»؟
- 3 تشرين الثاني: إيران تنتظر "جثّة" ترامب.. على ضفّة "قيصر"
- 6 حزيران ليس موعداً أخيراً.. الثورة أو الاصطدام بالجدار
- "قانون قيصر" وصل إلى المطار: شوشرة وإلغاء رحلات
- "الانقلاب على الطائف": عن الشهوات والأطماع والأوهام... والغباء!
- المحاصصة "سيدة" الخليوي: حواط بدأ منذ ساعات فقط... إجراءات التسلّم والتسليم
- لعبة "الأجهزة" تستبق التحركات وتخلف المجموعات
- إطلالة فرنجية تخيّب التوقعات وتطرح أسئلة المعركة الرئاسية
- نواة المؤسّسين لتيّار روكز... بالأسماء والمبادئ
- 2.3 مليار $ بيع عقارات في 3 أشهر: السعر أعلى بالشيك وأقلّ بـ"فريش ماني"
- حواط يُعلن مجلسَي إدارة الخلوي... خيار أفضل الممكن!
- كرّ وفرّ وشائعات بين السلطة والثوّار... وحشد اليوم هو الفيصل
- اغتيالات الشيوعيّين في لبنان: عندما هَمَس غازي كنعان في أُذُن كريم مروّة
- النيابة العامّة تستجوب القاضية عون!
- تهديد أميركيّ بوقف تمويل اليونيفيل: ليست أهمّ من منظمة الصحة العالمية
- إسرائيل وتهديد حزب الله: المعركة بين الحروب... كيلا تقع الحرب
- «ثوّار السفارة»!
- «الصحة» تعدّل خطتها: العزل الإلزامي للحالات المثبتة في مستشفيات المناطق
- 1000 صيدلية مهدّدة بالإقفال
- إسرائيل تصعّد غاراتها في سوريا بقصف مصنع للصواريخ
- توقعات الأبراج ليوم June 6, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 6, 2020
- فساد القضاء في مكافحة فساد الدولة اللبنانية الغنائمية
- دفعوه بشدة، وتركوه ينزف بحالة خطيرة.. فيديو صادم لاعتداء شرطة نيويورك على كهل عمره 75 عاماً
- تهويل على الانتفاضة بشارع "المقاومة"
- لجنة «قانون قيصر» تجتمع الإثنين.. ودعوات الى تشديد الأمن
- أسرار وخفايا لبنانية
- من "خربط" مصالحة "البيك" والأمير ولماذا؟
- كلام خَطِر يتردَّد...
- ما هو المدخل للحلّ اللبناني؟
- الرئيس حسّان دياب والشاعر حسّان بن ثابت
- روكز: لم أدعُ إلى إسقاط البلد بل النظام ... وأختلف سياسيّاً مع الرئيس
- المعادلة الأميركية في لبنان.. لا إنهيار ولا إزدهار؟
- إفلاس و«كورونا» و«قانون قيصر».. الى أين المفر؟
- "صنع في أستراليا": غالبية الأستراليين يدعمون التخلي عن البضائع الصينية
- أستراليا توقع اتفاقية استراتيجية شاملة مع الهند وسط سعي البلدين لمواجهة نفوذ الصين
- اهتزاز العالم
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
"لا تسافر إلى أستراليا": الصين تحذر مواطنيها من السفر بسبب العنصرية
الصين تنصح مواطنيها عدم السفر إلى أستراليا بسبب العنصرية التي تواجه المواطنون جراء فيروس كورونا (كوفيد-١٩)
أصدرت وزارة الثقافة والسياحة الصينية إنذارا بالسفر لمواطنيها تحذرهم فيه من السفر إلى أستراليا بسبب "الزيادة الكبيرة" في الهجمات العنصرية على "الصينيين والآسيويين" في أعقاب تفشي فيروس كورونا.
وجاء في البيان الصادر عن الوزارة "بسبب تأثير جائحة كوفيد-19، ازداد التمييز العنصري والعنف ضد الصينيين والآسيويين في أستراليا بشكل كبير".
وأضاف "تذكر وزارة الثقافة والسياحة السائحين الصينيين بتعزيز وعيهم بالسلامة وعدم السفر إلى أستراليا."
يأتي هذا التحذير بعد أن نشرت الصحيفة الصينية الحكومية ذات النفوذ The Global Times مقالا تطلب فيه من الطلاب الصينيين "توخي الحذر بشأن الدراسة في أستراليا".
ويبدو أن هذه الخطوة ستزيد من توتر العلاقات التجارية بين أستراليا والصين.
ففي الشهر الماضي، أعلنت الصين عن تعريفة بنسبة 80 في المائة على الشعير الأسترالي وأدرجت أربعة مصدرين رئيسيين للحوم البقر في القائمة السوداء بسبب انتهاكات في تصنيف اللحوم.
واعتبر بعض المحللين أن هذه الإجراءات هي رد الصين على أستراليا بسبب مطالبة الأخيرة بفتح تحقيق في أصول نشأة كورونا في الصين وحصولها على دعم ١١٦ دولة.
لكن بكين نفت أن تكون الإجراءات التجارية الجديدة جاءت كانتقام لدعوة أستراليا لإجراء تحقيق مستقل.
يذكر أن الصين كانت أيضا قد أصدرت تحذيرا للسياح المسافرين إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بعد أن قال البعض إنهم تعرضوا لسوء المعاملة فيما يتعلق بالفيروس.
وتأتي الأخبار هذه بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الفيدرالية عن إصلاح شامل لقوانين الاستثمار الأجنبي بهدف حماية الأصول الحيوية في أستراليا من الوقوع في اليد الخطأ.
وتقترح حكومة موريسون تغيير شامل في قوانين الاستثمار الأجنبية من شأنه زيادة توتر العلاقات مع الصين. لكن وزير الأمن الداخلي بيتر داتون نفى أن تكون بكين هي المستهدفة من تلك الخطوة.
وشهد هذا الأسبوع أيضًا قيام حكومة موريسون بتعزيز العلاقات مع الهند خلال قمة افتراضية بين زعمائها، الذين وافقوا على التعاون في مجالات البحث، والإنترنت، والبنية التحتية، والتجارة، والتعليم، والخدمات اللوجستية، وعلوم الدفاع. كما تحاول الهند مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المحيط الهادئ.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- "لا تسافر إلى أستراليا": الصين تحذر مواطنيها من السفر بسبب العنصرية
- قواعد جديدة لمراقبة رأس المال الأجنبي بهدف حماية الأمن القومي لأستراليا
- "صنع في أستراليا": غالبية الأستراليين يدعمون التخلي عن البضائع الصينية
- أستراليا توقع اتفاقية استراتيجية شاملة مع الهند وسط سعي البلدين لمواجهة نفوذ الصين
- أستراليا.. خطة HOMEBUILDER لحكومة موريسون: مَن المؤهلون للحصول على 25 ألف دولار
- أستراليا: خطة "هوم بيلدر" الحكومية تمنح 25 ألف دولار لبناء المنازل أو ترميمها
- أستراليا: موريسون يعلن عن تفاصيل منحة بناء المنازل وتجديدها بقيمة 25,000 دولار
- جامعات استرالية على "حافة الأفلاس" والخسائر 16 مليار دولار
- أستراليا: فيديو لشرطي من نيو ساوث ويلز يصرع مراهقاً أبوريجينياً أرضاً، يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)