- ريفي "لمواكبة الشارع"... وعلوش "لوقف المهاترات"!
- لبنان: تكلفة هائلة للتقاعس عن حل أزمة النفايات
- الصين تحذّر طلابها من الدراسة في أستراليا وسط تصاعد التوتر بين البلدين
- أول دولة تعلنها: الكمامة إجبارية حتى يظهر "لقاح كورونا"
- لبنان: مخاوف من «ربيع عربي» متأخر.. والتعيينات تعقّد جلسة الحكومة اليوم
- «وعكة» جديدة تصيب الحكومة اللبنانية
- لبنان ورقة إيرانية في قبضة حزب الله
- لبنان : “قضاء” على الناشطين لا الفاسدين…
- العهد الذي أضاع فرصته الوحيدة..
- سورية لن تجوع ولن تركع وستتصدّى للعُدوان الأمريكيّ وقانون “قيصر” الذي يُمثِّل “إعلان حرب”.. إنّه تكرارٌ للسّيناريو العِراقي “مقلوبًا” والهدف تغيير النّظام.. ومحور المُقاومة أخطأ بالمُبالغة بسِياسة “ضبط النفس” إزاء الاعتِداءات على قواعِده في سورية.. هل طفَح الكيل؟ وهل ستبدأ التّعبئة للحرب؟
- معركة "أوجيرو" الطاحنة للاستيلاء على مؤسسة "دسمة"
- الإعدام لرجل كشف مكان سليماني الذي قتلته أمريكا.. إيران تُفصح عنه، والحكم سينفذ قريباً
- السلطة تتخبّط في معاركها وفوضى الأرقام المالية
- عوامل التوتير تتزايد .. والسلطة غائبة... وعون يوحّد «الأرقام»
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل الحرب الأهلية ممكنة؟
- ثورة «6 - 6»: القول بـ»فوجئنا» تبريــر سخيف؟!
- الحكومة «ميتة».. ولا مساعدات من «الصندوق»
- التعيينات المالية تتعثّر...محاصصة غبّ الطلب
- ثلاثة من كل أربعة أستراليين لديهم تحيز عنصري ضد السكان الأصليين
- ليبيا... الآتي أخطر
- الليرة السوريّة تسقط: متى النظام؟
- خطة الحكومة: "فرط" الدولة!
- بعبدا تحسم الجدل في المفاوضات مع الصندوق والتشكيلات ومصير الحكومة!
- رياض سلامة يخضع: الالتزام بأرقام الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد
- أهل السُنّة والجماعة.. الكتلة التاريخية للتغيير
- بكركي والمختارة لتجديد "الصيغة".. وبرّي يفتح الطريق للحريري
- "السلاح دونه الدم"... معادلة "قويّة" لواقعٍ هشّ!
- "اليونيفيل" على شفير المجهول الأميركي؟
- ثورة تشرين في "برج بابل": فهل هو السقوط؟
- من يتحمّل مسؤولية التشرذم على الساحة السنية؟
- "كلن يعني كلن" في الفتنة... والفساد
- رؤساء الحكومات السابقون... لإطار يُقفل الساحة السنية عليهم
- دياب والتمسّك بكرسي السراي... "قيصر" يفرض التغيير؟
- ضغط سياسي لتحرير أموال أوجيرو: طعنة لديوان المحاسبة!
- أيّهما أولاً القروض أم تحرير الليرة؟
- خميس يدّعي على كريدية بمخالفات ماليّة وجزائيّة
- هل يؤجّل الحريري المؤتمر العام للتيار؟
- ورود كنجو قتلها تجار الموت
- إحتجاجات على أبواب المؤسسات
- بدون تعليق
- جنبلاط يوازن خطواته السياسية خشية السقوط
- محاولات «تبريد الأرض» في لبنان تُسابِق «كرة النار» المالية
- ريفلين: إسرائيل لن تسمح بتحويل لبنان إلى معقل لـ «حزب الله» يخضع للوصاية الإيرانية
- حركة جنبلاطية مع بري والحريري لتطويق الفتنة
- دعوات لتوحيد الثورة.. ودياب يرفض الاستقالة قبل تحقيق إنجازات
- توقعات الأبراج ليوم June 9, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 9, 2020
- بالفيديو: سلعاتا.. مشروع لبناني له "أهداف خفية"، ما هي الأسباب الحقيقية وراء إنشائه؟
- بالفيديو: الإسرائيليون في بيروت
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
الصين تحذّر طلابها من الدراسة في أستراليا وسط تصاعد التوتر بين البلدين
حذّرت بكين الثلاثاء الطلاب الصينيين من الدراسة في أستراليا، على خلفية مخاوف مرتبطة بفيروس كورونا المستجد والعنصرية، في تصعيد جديد للتوترات المخيمة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ويندرج تحذير بكين في إطار موجة تصعيد بدأت حين طالبت أستراليا بتحقيق مستقل حول طريقة تعامل السلطات الصينية مع فيروس كورونا المستجد الذي ظهر العام الماضي في وسط الصين، ولكشف مصدره.
وأثار الطلب الأسترالي غضب بكين التي ردّت باستهداف كانبيرا في عدد من الجبهات لا سيما السياحة والتجارة والآن الدراسة، علما أن الطلاب الصينيين يشكلون النسبة الأكبر من الطلاب الأجانب في الجامعات الأسترالية.
وجاء في التحذير الصيني أن "وزارة التعليم تذكّر كل الطلاب المغتربين بضرورة إجراء تقييم للمخاطر وبتوخي الحذر في خيار الدراسة في أستراليا أو العودة إلى أستراليا (لاستكمال) الدراسة".
وذكرت الوزارة "عددا من حوادث المعاملة التمييزية بحق آسيويين في أستراليا" خلال جائحة كوفيد-19، واعتبرت أن الوباء لا يزال يشكل خطرا.
وتابعت الوزارة أنه "لم تتم إلى الآن السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أن السفر الدولي وإعادة فتح الجامعات ينطويان على مخاطر".
ويأتي البيان النادر غداة تحذير المتحدثة باسم وزارة الخارجية من تعرّض صينيين في أستراليا إلى "كثير من التمييز"، وبعد أيام من تحذير بكين رعاياها من السفر إلى أستراليا.
ومع إغلاق الحدود الاسترالية أمام السفر غير الضروري من وإلى الأراضي الاسترالية بسبب الوباء، وعدم تحديد موعد لإعادة فتحها، فإن التحذير الصيني يبقى رمزيا بدرجة كبيرة.
وأقر مسؤولون أستراليون بحصول حوادث عنصرية، لكن وزير التجارة الاسترالي سايمون برمنغهام اعتبر أن "القول إن استراليا، تمثل في أي شكل من الأشكال، وجهة غير آمنة للزوار هو فكرة واهية".
وردا على دعوات لإجراء تحقيق مستقل في مصدر الوباء، هدد السفير الصيني في كانبرا بمقاطعة واسعة للمستهلك الصيني للسلع الاسترالية، وهو تحذير تبعه حظر استيراد لحوم البقر من أربعة منتجين استراليين كبار.
وفي أيار/مايو فرضت الصين رسوما جمركية بقيمة 80 بالمئة على الشعير الاسترالي وسط اتهامات بإغراق السوق، وهي خطوة قد تبلغ كلفتها 500 مليون دولار استرالي (350 مليون دولار أميركي) على الأقل سنويا، بحسب خمسة من مزارعي هذه الحبوب.
ومن المرجّح أن يفاقم التحذير الأخير من الدراسة في أستراليا الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع.
وكانت مجموعة ضغط قد حذّرت الأسبوع الماضي بأن الجامعات الأسترالية قد تخسر ما يصل إلى 11 مليار دولار أميركي جراء استمرار إغلاق الحدود أمام الطلاب الأجانب الذين يبقون القطاع صامدا.
ويعد قطاع التعليم ثالث أكبر الصادرات الأسترالية بعد خام الحديد والفحم، مع أكثر من 500 ألف طالب أجنبي مسجّلين العام الماضي، ما يوفر مداخيل للاقتصاد الأسترالي بنحو 32 مليار دولار أسترالي.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- الصين تحذّر طلابها من الدراسة في أستراليا وسط تصاعد التوتر بين البلدين
- ثلاثة من كل أربعة أستراليين لديهم تحيز عنصري ضد السكان الأصليين
- "لا تسافر إلى أستراليا": الصين تحذر مواطنيها من السفر بسبب العنصرية
- قواعد جديدة لمراقبة رأس المال الأجنبي بهدف حماية الأمن القومي لأستراليا
- "صنع في أستراليا": غالبية الأستراليين يدعمون التخلي عن البضائع الصينية
- أستراليا توقع اتفاقية استراتيجية شاملة مع الهند وسط سعي البلدين لمواجهة نفوذ الصين
- أستراليا.. خطة HOMEBUILDER لحكومة موريسون: مَن المؤهلون للحصول على 25 ألف دولار
- أستراليا: خطة "هوم بيلدر" الحكومية تمنح 25 ألف دولار لبناء المنازل أو ترميمها
- أستراليا: موريسون يعلن عن تفاصيل منحة بناء المنازل وتجديدها بقيمة 25,000 دولار
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)