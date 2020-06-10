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أستراليا لم تسجل أي حالات عدوى داخل المجتمع خلال 24 ساعة
أعلنت السلطات الأسترالية عن عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تم نقلها داخل المجتمع لأول مرة منذ وصول التفشي إلى الذروة في مارس آذار الماضي
لأول مرة منذ تفشي وباء كوفيد-١٩ في أستراليا ووصول الحالات إلى الذروة، لم تسجل أي حالة عدوى انتقلت محليا بين اثنين من الأستراليين خلال 24 ساعة.
وقالت وزارة الصحة الفيدرالية إن أستراليا لم تسجل إلا ثلاث حالات من الإصابة بفيروس كورونا في جميع الولايات والمقاطعات خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، كلاهما لمسافرين عائدين من الخارج وموجودين حاليا في الحجر الصحي في أحد الفنادق.
ويعتقد أن الحالات الثلاثة في نيو ساوث ويلز قد انتقلت إليهم العدوى خارج البلاد. ولم تسجل أي ولاية أو مقاطعة أخرى أي حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا.
وطبقا لوزارة الصحة فإن أستراليا شهدت إصابة 7267 حالة بكوفيد-١٩ مند بداية ظهور المرض في أستراليا. وأسفرت تلك الإصابات عن وفاة 102 شخص وتعافي 6720 شخصا آخرين.
وتم تأكيد إن إحدى حالات نيو ساوث ويلز التي تم تأكيدها في يوم سابق، قد التقطت العدوى خارج البلاد قبل أسابيع، ما يعني أن الولاية لم ترصد حالة إصابة انتقلت محليا مند 27 مايو أيار الماضي.
وقالت وزارة الصحة إن الحالات اليومية حافظت على مستوى "منخفض من حيث الأعداد." وبلغ متوسط الحالات اليومية الجديدة في البلاد ست حالات، أغلبهم في ولاية فيكتوريا.
وأجرت السلطات 1,650,500 فحص حتى الآن، وبلغت نسبة النتائج الإيجابية 0.4 في المائة فقط.
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سيدني - استراليا
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