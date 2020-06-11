استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا: نيو ساوث ويلز تخفف قيود استقبال الناس في المنزل والتجمعات الخارجية
المصنفة ايضاً في: استراليا

أستراليا: نيو ساوث ويلز تخفف قيود استقبال الناس في المنزل والتجمعات الخارجية

حكومة ولاية نيو ساوث ويلز تقرر تخفيف المزيد من قيود احتواء تفشي وباء كورونا في أعقاب عدم تسجيل أي حالة عدوى مجتمعية بالمرض لمدة أسبوعين متتاليين

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 142
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أستراليا: نيو ساوث ويلز تخفف قيود استقبال الناس في المنزل والتجمعات الخارجية
NSW Premier Gladys Berejiklian speaks to the media during a press conference at the NSW Ministry of Health in Sydney, Friday, June 5, 2020. Source: AAP

أعلنت رئيسة حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن رفع المزيد من القيود المفروضة لاحتواء تفشي وباء كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

وبداية من يوم السبت القادم يمكن استقبال 20 شخصا في المنزل، كما سيتم السماح بتجمع 20 شخصا في الخارج. وقررت حكومة الولاية فتح أماكن تناول الطعام في مركز التسوق أو Food courts على أن يتم الالتزام بقواعد التبادل الاجتماعي.

 

ولم تسجل الولاية أي حالة إصابة بكوفيد-19 انتقلت لها العدوى من المجتمع منذ أسبوعين.

 

وستتمكن صالات الطعام في نيو ساوث ويلز من استقبال 50 شخصا كحد أقصى بداية من يوم السبت، طالما كان هناك التزام بقاعدة ألا تزيد كثافة الناس عن شخص واحد لكل أربعة متر مربع.

 

وقامت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بريجيكليان بالإعلان عن تلك التغييرات صباح اليوم.

 

وقالت "هل يمكنني أن أقول أنه وبينما نحن نخفف القيود على أعداد الناس التي من الممكن أن نستقبلهم في المنزل، وأعداد الناس التي يمكنها التجمع في الخارج، وجلوس الناس في قاعات الطعام، أرجوكم لا تتخلوا عن حذركم."

 

وأضافت "أرجوكم فكروا عندما تكونوا في محيط اشخاص معرضين للخطر، أرجوكم فكروا كيف تتعاملون مع أحبائكم وهؤلاء الذين يعانون من أمراض مزمنة والذي يمكن أن يتأثروا أكثر بسبب الفيروس."

 

وقالت "لا يمكن أن ننسى أن الفيروس ما زال موجود بيننا." وأكدت "الفيروس مميت، إنه معدي."

 

وكانت الولاية قد سمحت الأسبوع الماضي بالتجمعات الخارجية لعشرة أشخاص، لكن العدد سيضاعف بداية من يوم السبت. ومنذ الخامس عشر من مايو أيار الماضي يسمح باستقبال خمسة أشخاص في المنازل ولكن الإعلان الجديد رفع الحد الأقصى بمقدار أربعة أضعاف.

 

وألمحت بريجيكليان إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم تخفيف المزيد من القيود في الولاية.

المصدر: SBS

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)