أستراليا: نيو ساوث ويلز تخفف قيود استقبال الناس في المنزل والتجمعات الخارجية

NSW Premier Gladys Berejiklian speaks to the media during a press conference at the NSW Ministry of Health in Sydney, Friday, June 5, 2020. Source: AAP

أعلنت رئيسة حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن رفع المزيد من القيود المفروضة لاحتواء تفشي وباء كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبداية من يوم السبت القادم يمكن استقبال 20 شخصا في المنزل، كما سيتم السماح بتجمع 20 شخصا في الخارج. وقررت حكومة الولاية فتح أماكن تناول الطعام في مركز التسوق أو Food courts على أن يتم الالتزام بقواعد التبادل الاجتماعي.

ولم تسجل الولاية أي حالة إصابة بكوفيد-19 انتقلت لها العدوى من المجتمع منذ أسبوعين.

وستتمكن صالات الطعام في نيو ساوث ويلز من استقبال 50 شخصا كحد أقصى بداية من يوم السبت، طالما كان هناك التزام بقاعدة ألا تزيد كثافة الناس عن شخص واحد لكل أربعة متر مربع.

وقامت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بريجيكليان بالإعلان عن تلك التغييرات صباح اليوم.

وقالت "هل يمكنني أن أقول أنه وبينما نحن نخفف القيود على أعداد الناس التي من الممكن أن نستقبلهم في المنزل، وأعداد الناس التي يمكنها التجمع في الخارج، وجلوس الناس في قاعات الطعام، أرجوكم لا تتخلوا عن حذركم."

وأضافت "أرجوكم فكروا عندما تكونوا في محيط اشخاص معرضين للخطر، أرجوكم فكروا كيف تتعاملون مع أحبائكم وهؤلاء الذين يعانون من أمراض مزمنة والذي يمكن أن يتأثروا أكثر بسبب الفيروس."

وقالت "لا يمكن أن ننسى أن الفيروس ما زال موجود بيننا." وأكدت "الفيروس مميت، إنه معدي."

وكانت الولاية قد سمحت الأسبوع الماضي بالتجمعات الخارجية لعشرة أشخاص، لكن العدد سيضاعف بداية من يوم السبت. ومنذ الخامس عشر من مايو أيار الماضي يسمح باستقبال خمسة أشخاص في المنازل ولكن الإعلان الجديد رفع الحد الأقصى بمقدار أربعة أضعاف.

وألمحت بريجيكليان إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم تخفيف المزيد من القيود في الولاية.