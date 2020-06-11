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أستراليا: إغلاق مدرسة بسيدني جراء إصابة بكورونا بعد أسبوعين من انعدام الإصابات

المدرسة ستخضع للتنظيف بينما يتم فحص المخالطين للحالة اليوم

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: إغلاق مدرسة بسيدني جراء إصابة بكورونا بعد أسبوعين من انعدام الإصابات
Students of Rose Bay Public School will undertake online learning today.(Supplied)

أغلقت مدرسة Rose Bay Public School في سيدني اليوم أبوابها بعد اكتشاف حالة "محتملة" من الإصابة بفايروس كورونا فيها.

 

وقالت وزارة التعليم في نيو ساوث ويلز إن طلاب المدرسة سيبدأون التعلم في المنزل اليوم، مع بدء إجراء اختبارات كورونا على بعض الطلاب والموظفين وتتبع المخالطين للحالة المشتبه بها.

 

ولم تسجل ولاية نيو ساوث ويلز اي حالة عدوى مجتمعية لإصابات كورونا لمدة أسبوعين فيما تستعد غدا إلى تخفيف المزيد من قيود كورونا.

 

وفيما قال ملصق وُضع على موقع المدرسة اليوم إن المدرسة مغلقة بسبب حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، قال وزير التعليم في الولاية مارك سكوت إن الحالة ما زالت قيد التحقيق.

 

وحال تأكيدها ستعد تلك هي ثالث إصابة بفيروس كورونا في مدارس الضواحي الشرقية لسيدني بعد تأكيد إصابتين في نهاية مايو ايار الماضي في كل من Moriah College و Waverley College

 

 

المصدر: SBS

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