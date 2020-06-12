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أستراليا: موريسون يعلن عن تغييرات على إجراءات المرحلة الثالثة من رفع قيود كورونا

رئيس الوزراء سكوت موريسون أعلن عن تلك التغييرات بعد اجتماع مع قادة الولايات والمقاطعات ضمن آلية الاجتماع الوزاري الوطني امس الجمعة

آخر تحديث: منذ 43 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: موريسون يعلن عن تغييرات على إجراءات المرحلة الثالثة من رفع قيود كورونا

قررت الحكومة الفيدرالية إدخال تغييرات على المرحلة الثالثة من رفع القيود المفروضة لاحتواء تفشي وباء كورونا. وأعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون إن المرحلة الثالثة ستشمل السماح باستقبال أكثر من 100 شخص في الاماكن الكبيرة، وقيام الاستادات الرياضية باستقبال 25 في المائة من سعتها الإجمالية.

 

النقاط الرئيسية

  • رفع الحد الأقصى بمائة شخص والذي كان قد تم إقراره خلال خارطة الطريق الأصلية لإجراءات المرحلة الثالثة
  • السماح للاستادات الرياضية التي لا تزيد طاقتها الاستيعابية عن 40,000 لاستقبال جمهور بنسبة إشغال 25 في المائة
  • العمل مع حكومات الولايات والمقاطعات على العودة "التجريبية" للطلاب الدوليين بشروط صارمة

 

وأعلن موريسون التعديلات الجديدة بعد لقاءه امس بقادة الولايات والمقاطعات ضمن آلية الاجتماع الوزاري الوطني.

 

وقال موريسون إن الاجتماع قرر إلغاء الحد الأقصى للتجمعات والذي كان قد تم إقراره في خارطة الطريق بمائة شخص، الاكتفاء بالتزام كافة الأماكن بقاعدة ألا تزيد الكثافة عن شخص واحد لكل أربعة متر مربع، ما يسمح للأماكن الكبيرة باستقبال أعداد أكبر من الناس.

 

واضاف موريسون إن الاستادات الرياضية التي تبلغ سعتها 40,000 أو أقل سيُسمح لها باستقبال جمهور بمعدل إشغال يصل إلى 25 في المائة. وأكد موريسون إن تلك الإجراءات "لن تحدث بشكل فوري، ولكن ستكون ضمن المرحلة الثالثة."

 

وتركت الحكومة الفيدرالية الأمر لحكومات الولايات والمقاطعات لتحديد الوقت الذي يتم فيه تطبيق إجراءات المرحلة الثالثة من إعادة فتح البلاد.

 

وأعلن موريسون إن بعض الطلاب الدوليين سيُسمخ لهم بالعودة إلى أستراليا "بشكل تجريبي" ولكن في الولايات التي تقرر فتح حدودها فقط. وقال "لقد أوضحت للولايات والمقاطعات اليوم، لو إنك لا تسمح لشخص بالقدوم إلى ولايتك من سيدني، فلن يمكنك استقبال زوار من سنغافورة. لو أنك ترغب في فتح حدود ولايتك للقادمين من الخارج، فعليك أن تفتح الحدود للأستراليين."

 

وتضغط حكومة نيو ساوث ويلز، التي لم تقم بإغلاق حدودها، من أجل أن تسمح الحكومة الفيدرالية للطلاب الدوليين بالعودة من اجل الالتحاق بالترم الثاني.

 

وقال موريسون إن بعض الولايات من بينها كانبرا قدمت "مقترحات مدروسة جيدا." وأضاف "سنعمل عن قرب مع الولايات والمقاطعات، بشكل تجريبي في البداية، لنسمح لهم، بقيود صارمة، إعادة الطلاب الدوليين إلى أستراليا ولكن بناء على خطط تم الموافقة عليها مسبقا لمؤسسات محدودة تعمل بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والمقاطعات."

المصدر: SBS

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