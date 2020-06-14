- أستراليا: نيو ساوث ويلز تسمح بإعادة فتح النوادي الليلية وزيادة عدد رواد المقاهي
- الصين تحكم بالإعدام على أسترالي بتهمة الاتجار بالمخدرات على خلفية خلافات دبلوماسية
- 18 قتيلا وانهيار منازل ومصانع بانفجار هائل في الصين
- "فيديو قتل جديد" يصعق الأميركيين.. واستقالة رئيس الشرطة
- على ركام تخريب بيروت... دياب يهرب إلى التصعيد!
- المواجهات تنتقل إلى طرابلس.. ودياب يتجاهل «الحرائق» ويتحدث عن سقوط «محاولة الانقلاب»
- سعد الحريري محذراً: لن نقف متفرجين على إحراق العاصمة
- تظاهرات مناهضة للسلطة في لبنان لليوم الثالث على التوالي
- حزب الله يدمر وسط بيروت ويتحوّل إلى الحكم والمعارضة
- لبنان بين تطرفين مدمرين.. وحزب الله يمتلك القوة والدولار
- إمّا الدولار أو «حزب الله»؟
- منطق اللامنطق في لبنان وسوريا
- إلى متى نتفرج على حرائق بيروت وطرابلس؟!
- درّاجات الثنائي الشيعي تقلق "الثورة": المواجهة بتنظيم أنفسنا
- "الحاج" يحاول السطو على الثورة عبر "علّوشي"
- حزب الله: بانتظار التسوية أو المواجهة
- تسعة شهور من الجحيم ..!!
- توقعات الأبراج ليوم June 14, 2020
- بؤرة جديدة لكوفيد-19 في الصين ومخاوف من موجة ثانية
- الحكومة تتجاهل المطالب الدولية... والعين على العهد
- لبنان يعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي اعتبارا من أول يوليو
- "ضخّ الدولار": الحاكم رهينة والاحتياط ينزف
- «صدمة الخميس» تربك السلطة فتستعين بـ»ضخ الاحتياط».. والشارع لإسقاطها
- أسرار وخفايا لبنانية
- حسابات جعجع.. هكذا يسقُط «الثنائي»؟
- سيناريو لِما هو «أسوأ» من «إقالة» أو «استقالة»؟!
- المطران عبد الساتر: الثورة لا تقوم إلّا على يد من كان حرّ الضمير والإرادة
- مصرف لبنان يضخ 30 مليون دولار في السوق
- تحمي البشرة وتعزز الصحة الجنسية... 6 فوائد للملوخية
- إردوغان الشخصية المحيرة
- السلطة "تخطف" سلامة... و"الفدية" من جيوب المودعين
- قلب بيروت يحترق.. والسلطة تمارس «هواية الترقيع»!
- سلامة: أنا أو لا ليرة
- من ينشر الفوضى الأمنية في طرابلس؟
- حزب الله يستنزف المصرف المركزي.. و"العهد" في مأزق الكبير
- التعيينات : جبران قاشوش "المسيحيين البرتقاليين" وممتحن "السنّة" قبل التعيين
- حزب الله يقود الثورة ضد "قيصر"... تطويع سلامة وحكومة تصريف أعمال
- سلامة تراجع في بعبدا... والنزال المقبل على هويّة القطاع المصرفي
- كورونا لبنان: "التعبئة العامة" صوريّة في "المولات" والمظاهرات
- حرْق الأرض تحت أقدام سلامة... وحرْف الثورة عن مسارها!
- مؤيّدو الحكومة عن "ليل الدواليب": السرّ في القرار المالي!
- جنبلاط وسفراء الخليج: صورة على شكل رسالة
- اقتراح تحويل المنح التعليمية إلى المدارس: ماذا لو دفع الأهالي الأقساط؟
- دياب في جرن المحاصصة: التعيينات التي تشبهني
- المرحلة الثانية من الأزمة
- وفاة أسترالي لبناني غرقا بعد انقلاب قارب صيد قبالة سواحل وولنغونغ
- خميس أسود في لبنان ينذر بصيف ساخن ضد النظام
- ثان ليلة ساخنة في لبنان.. تحطيم محال وغاز مسيل للدموع
- احتجاجات وإغلاقات في لبنان.. عون: انهيار الليرة مدبر
- حدث في مثل هذا اليوم June 13, 2020
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
أستراليا: نيو ساوث ويلز تسمح بإعادة فتح النوادي الليلية وزيادة عدد رواد المقاهي
ستسمح الولاية بعودة الجماهير للملاعب الرياضية المفتوحة بسعة تصل إلى 40 ألف شخص، على أن لا تزيد نسبة الإشغال في الملاعب الرياضية عن 25% من سعتها القصوى.
قالت تقارير إعلامية إنه من المتوقع أن تعلن حكومة نيو ساوث ويلز اليوم عن السماح للنوادي الليلية والمهرجانات الموسيقية بالعودة في العمل بداية من شهر أغسطس شرط بقاء حالات انتقال الفيروس داخل الولاية منخفضة.
النقاط الرئيسية:
- السماح للنوادي الليلية والمهرجانات الموسيقية بالعودة للعمل.
- إلغاء حد الـ 50 شخصًا في الأماكن الداخلية مثل المقاهي.
- عودة الجماهير للملاعب الرياضية المفتوحة.
كما من المتوقع أن تعلن الولاية عن إلغاء حد الـ 50 شخصًا في الأماكن الداخلية مثل المقاهي والمطاعم والكنائس بداية من الأول من يوليو، على أن تلتزم هذه المنشآت بقاعدة "شخص واحد لكل أربعة أمتار مربعة".
وستسمح الولاية بعودة الجماهير للملاعب الرياضية المفتوحة، بسعة تصل إلى 40 ألف شخص، على أن لا تزيد نسبة الإشغال في الملاعب الرياضية عن 25% من سعتها القصوى، مما يمهد الطريق لعودة الدوريات الرياضية لاستئناف المباريات.
وقالت رئيسة حكومة الولاية جلاديس بيرجيكليان إن التغييرات التي ستبدأ في الأيام القادمة ممكنة بسبب نجاح الدولة في قمع الفيروس.
وقالت "لقد عمل المجتمع بجد لا يصدق على مدار الأشهر القليلة الماضية مما سمح لنا بأن نكون حيث نحن اليوم، ومع ذلك لا يمكننا أن نترك الحذر، يحتاج الناس إلى التقدم للاختبار إذا شعروا بأعراض المرض وممارسة نظافة جيدة لليدين وتطبيق التباعد الاجتماعي".
تأتي التغييرات في الوقت الذي سجلت فيه نيو ساوث ويلز انتكاسة صغيرة في حالات الإصابة بالفيروس مع أول حالة لانتقال مجتمعي في أسبوعين، كما سجلت الولاية ثلاث حالات جديدة لـلإصابة بـ COVID-19 .
حالتان من الحالات الجديدة التي تم تأكيدها يوم السبت كانتا لمسافرين في الحجر الصحي في الفنادق، والحالة الأخرى كانت عدوى مكتسبة محليًا في رجل في العشرينات من عمره، وهي الحالة الأولى للعدوى المجتمعية في الولاية لأكثر من إسبوعين.
فيما شهدت فيكتوريا بالأمس ثمان حالات إصابة جديدة بالفيروس.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تسمح بإعادة فتح النوادي الليلية وزيادة عدد رواد المقاهي
- الصين تحكم بالإعدام على أسترالي بتهمة الاتجار بالمخدرات على خلفية خلافات دبلوماسية
- وفاة أسترالي لبناني غرقا بعد انقلاب قارب صيد قبالة سواحل وولنغونغ
- أستراليا: موريسون يعلن عن تغييرات على إجراءات المرحلة الثالثة من رفع قيود كورونا
- أستراليا قد تتخلى تماماً عن الـ "كاش" خلال عامين.. من أبرز الرابحين والخاسرين؟
- أستراليا: إغلاق مدرسة بسيدني جراء إصابة بكورونا بعد أسبوعين من انعدام الإصابات
- أستراليا تتحضر لبناء أكبر تلسكوب راديوي في العالم
- بالفيديو: لقطات نادرة لآلاف السلاحف البحرية المهددة بالانقراض تضع بيوضها في أستراليا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)