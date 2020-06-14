أستراليا: نيو ساوث ويلز تسمح بإعادة فتح النوادي الليلية وزيادة عدد رواد المقاهي

People walking along the sea front at Bondi Beach in Sydney. File image. Credit: James /AAP

قالت تقارير إعلامية إنه من المتوقع أن تعلن حكومة نيو ساوث ويلز اليوم عن السماح للنوادي الليلية والمهرجانات الموسيقية بالعودة في العمل بداية من شهر أغسطس شرط بقاء حالات انتقال الفيروس داخل الولاية منخفضة.

النقاط الرئيسية:

السماح للنوادي الليلية والمهرجانات الموسيقية بالعودة للعمل.

إلغاء حد الـ 50 شخصًا في الأماكن الداخلية مثل المقاهي.

عودة الجماهير للملاعب الرياضية المفتوحة.

كما من المتوقع أن تعلن الولاية عن إلغاء حد الـ 50 شخصًا في الأماكن الداخلية مثل المقاهي والمطاعم والكنائس بداية من الأول من يوليو، على أن تلتزم هذه المنشآت بقاعدة "شخص واحد لكل أربعة أمتار مربعة".

وستسمح الولاية بعودة الجماهير للملاعب الرياضية المفتوحة، بسعة تصل إلى 40 ألف شخص، على أن لا تزيد نسبة الإشغال في الملاعب الرياضية عن 25% من سعتها القصوى، مما يمهد الطريق لعودة الدوريات الرياضية لاستئناف المباريات.

وقالت رئيسة حكومة الولاية جلاديس بيرجيكليان إن التغييرات التي ستبدأ في الأيام القادمة ممكنة بسبب نجاح الدولة في قمع الفيروس.

وقالت "لقد عمل المجتمع بجد لا يصدق على مدار الأشهر القليلة الماضية مما سمح لنا بأن نكون حيث نحن اليوم، ومع ذلك لا يمكننا أن نترك الحذر، يحتاج الناس إلى التقدم للاختبار إذا شعروا بأعراض المرض وممارسة نظافة جيدة لليدين وتطبيق التباعد الاجتماعي".

تأتي التغييرات في الوقت الذي سجلت فيه نيو ساوث ويلز انتكاسة صغيرة في حالات الإصابة بالفيروس مع أول حالة لانتقال مجتمعي في أسبوعين، كما سجلت الولاية ثلاث حالات جديدة لـلإصابة بـ COVID-19 .

حالتان من الحالات الجديدة التي تم تأكيدها يوم السبت كانتا لمسافرين في الحجر الصحي في الفنادق، والحالة الأخرى كانت عدوى مكتسبة محليًا في رجل في العشرينات من عمره، وهي الحالة الأولى للعدوى المجتمعية في الولاية لأكثر من إسبوعين.

فيما شهدت فيكتوريا بالأمس ثمان حالات إصابة جديدة بالفيروس.