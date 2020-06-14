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أستراليا: أصابة بكورونا تغلق مدرسة لاسبوعين وتعزل صحياً 455 طالب

مدير المدرسة أبلغ عائلات الطلاب بعزل أبنائهم وفحصهم

آخر تحديث: منذ 10 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: أصابة بكورونا تغلق مدرسة لاسبوعين وتعزل صحياً 455 طالب

أعلنت وزارة التعليم في نيو ساوث ويلز عن إغلاق مدرسة في سيدني لمدة اسبوعين وعزل جميع طلابها البالغ عددهم 455 طالباً بعد تأكيد أصابة أحد موظفي المدرسة بكورونا والذي كان على مخالطة مع معظم الطلاب فيها.

 

وقد أبلغ مدير مدرسة Laguna Street Public School عائلات الطلبة بعزل ابنائهم في المنازل واخضاعهم لفحص كورونا.

 

وستوقف المدرسة التعلم في الموقع اي في الفصول الدراسية حتى 24 حزيران يونيو بعد التشخيص ، وفقًا لوزارة التعليم في نيو ساوث ويلز.

وقال بيان صادر عن الوزارة مساء السبت إن جميع طلاب المدرسة البالغ عددهم 455 طالبًا يعتبرون مخالطين وكانوا على اتصال وثيقة مع الموظف ويجب أن يبدأوا في عزل أنفسهم.

 

وأضاف البيان "إن الموظف كان على اتصال مع معظم الطلاب في المدرسة خلال الفترة التي ربما تكون فيها أصابته معدية."

من جانب آخر، تم تأجيل مباراة نادي سيدني روستر للرغبي المقرر لعبها يوم الأحد حيث تم الكشف عن أن أحد أطفال واحد من اللاعبين يمن بين طلاب المدرسة التي تم أغلاقها وهو في مرحلة عزل ذاتي.

 

يذكر أن ولاية نيو ساوث يولز سجلت تسع أصابات جديدة بكورونا يوم الاحد.

المصدر: SBS

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