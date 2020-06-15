أستراليا: إغلاق مدرسة في ملبورن بعد تأكيد إصابة طالبين بفيروس كورونا

Pakenham Springs Primary School confirmed two coronavirus cases among students Source: Supplied

أغلقت مدرسة في ملبورن بعد تأكيد إصابة طالبين من نفس العائلة بفيروس كورونا. مدرسة Pakenham Springs Primary شرقي ملبورن أغلقت أبوابها للتنظيف والتعقيم صباح اليوم وبدأت وزارة الصحة في ولاية فيكتوريا بتعقب المخالطين للطالبين المصابين.

وقالت القائمة بأعمال مدير المدرسة رينية كوتيريل في رسالة إن "الطلاب والعاملين الذين حضروا إلى المدرسة مطلوب منهم البقاء في المنزل بينما تجري عملية تتبع المخالطين."

وأضافت "أتفهم أن تكون تلك الأنباء مقلقة للبعض." مؤكدة "أريد طمأنتكم أننا نتبع النصيحة العامة الطبية الصادرة عن وزارة الصحة والموارد البشرية في فيكتوريا للتأكد من سلامة كافة العاملين والطلاب."

وكانت ولاية نيو ساوث ويلز قد شهدت اليوم أيضا إغلاق مدرسة لمدة أسبوعين في مدينة سيدني وعزل جميع طلابها البالغ عددهم 455 طالباً بعد تأكيد إصابة أحد موظفي المدرسة بكورونا والذي كان على مخالطة مع معظم الطلاب فيها.

وقد أبلغ مدير مدرسة Laguna Street Public School عائلات الطلبة بعزل ابنائهم في المنازل واخضاعهم لفحص كورونا.

وكانت ولاية فيكتوريا قد سجلت تسع حالات جديدة بالأمس ما رفع إجمالي الحالات المسجلة في الولاية إلى 1720. وقال كبير المسؤولين الصحيين في الولاية البروفيسور بريت ساتون إن ثلاثة من الحالات الجديدة كانت لمسافرين عائدين من الخارج.

وأضاف أن خمسة من الحالات من أفراد عائلة طبيب عام تأكدت إصابته بالفيروس، بينما تم رصد حالة واحدة من الفحوصات العشوائية.

وقالت السلطات في الولاية إنه يوجد ستة أشخاص مصابين فقط في المستشفى في الوقت الراهن من بينهم اثنين في العناية المركزة. جدير بالذكر أن عدد ضحايا الفيروس في فيكتوريا بلغ 19 شخصا بينما تعافى 1657.