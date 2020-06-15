أستراليا: توجيه 15 تهمة بالاعتداء الجنسي على الأطفال لوزير عمالي سابق

Fresh sexual assault charges have been laid against former NSW Labor MP Milton Orkopoulos in jail. (AAP)

وجهت عشرات التهم الإضافية للوزير العمالي السابق في نيو ساوث ويلز والمدان بجرائم جنسية ميلتون أوركوبولوس عن اعتداءات جنسية مزعومة خلال التسعينات.

وقالت المتحدثة باسم شرطة نيو ساوث ويلز إن المحققين ألقوا القبض على أوركوبولس البالغ من العمر 62 عاما صباح اليوم داخل زنزانته في منشأة سيلفر ووتر الإصلاحية غربي سيدني.

ويدعي المحققون أن أوركوبولس اعتدى جنسيا على اثنين من الصبية الأحداث يعرفهما في مناسبات متفرقة خلال التسعينات في لايك ماكواري وفي المنطقة الواقعة بين وسط وشمال ساحل نيو ساوث ويلز.

ووجهت 15 تهمة لأوركوبولس تشمل الاعتداء غير اللائق العنيف على شخص أقل من 16 عاما، وارتكاب فعل جنسي مع شخص أقل من 16 عاما، والاعتداء الجنسي العنيف على شخص أقل من 16 عاما، والتسبب في مشاركة طفل أقل من 14 سنة في أعمال بغاء الأطفال.

ورُفض الإفراج عن أوروكوبولس بكفالة على أن يمثل أمام محكمة نيوكاسل عبر الفيديو غدا الثلاثاء.

العضو السابق في البرلمان عن حزب العمال قضى 11 عاما ونصف في السجن بعد أن أُدين عام 2008 بارتكاب 30 جريمة جنسية بحق الأطفال بالإضافة لجرائم مخدرات وحيازة مواد إباحية للأطفال.

وأُفرج عنه ضمن برنامج إطلاق السراح المشروط في ديسمبر كانون الأول عام 2019.

لكنه أعيد اعتقاله في يناير كانون الثاني الماضي بعد أن أنشأ حسابا على موقع انستغرام دون أن يخبر السلطات خلال سبعة أيام كما تنص شروط إطلاق سراحه.

وتم إلغاء الإفراج المشروط بحقه في فبراير شباط الماضي بعد أن اكتشف الضباط قيامه باستعمال الهاتف الخاص بأحد نزلاء مركز Malabar لإعادة التأهيل حيث كان يعيش، ما أدى إلى إعادة أيداعه في السجن.

وكان أوركوبولس عضوا في برلمان نيو ساوث ويلز في الفترة ما بين 1999 إلى 2006 وتولى حقيبة السكان الأصليين في عام 2005.