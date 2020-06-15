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غضب في أستراليا بعد حجب فيسبوك صورة توثق "العبودية"
قالت صحيفة "غارديان" في أستراليا، إن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حذف صورة نشرها مستخدم توثق العبودية في أستراليا، وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء التي قال فيها إن بلاده لم تشهد العبودية، قبل أن يتراجع عن تصريحاته.
وكانت صحيفة "غارديان أستراليا" قد نشرت تقريرا يوثق تجربة أحد مستخدمي فيسبوك، حين نشر صورة تظهر مجموعة من "العبيد" المقيدين بالسلاسل من رقابهم، ويقف بجوارهم 3 رجال بيض، أحدهم يحمل سلاحا.
وأوضح المستخدم أن موقع فيسبوك حذف الصورة التي تعود للفترة ما بين 1890 و1900، والتي نشرها ليوثق حقبة من تاريخ أستراليا، ردا على رئيس الوزراء سكوت موريسون.
لكن ما أن نُشرت الصورة حتى حذفها فيسبوك و"قيّد" حساب الرجل، مبررا ذلك بأنها تحتوي على "عري"، نظرا لأن العبيد لم يكونوا يرتدون سوى "ملابس داخلية"، و"تنتهك معايير مجتمع موقع التواصل الاجتماعي".
وبعد أن توجهت صحيفة "غارديان أستراليا" بالسؤال لفيسبوك عن الواقعة، اعتذر الموقع للمستخدم ورفع الحظر عن الصورة، قائلا إنه تم حظرها "عن طريق الخطأ" عبر نظامه الأوتوماتيكي.
لكن الواقعة لم تنته هنا، إذ أفاد عشرات الأشخاص من قراء "غارديان" منذ ذلك الحين، أنهم عندما حاولوا نشر رابط للتقرير الذي يتحدث عن الواقعة، على ملفاتهم الشخصية في فيسبوك، تلقوا رسالة مفادها أن المنشور "ينتهك نفس معايير المجتمع".
صورة توثق العبودية في أستراليا
كما تم منع العديد من القراء من النشر على فيسبوك لمدة تصل إلى 30 يوما، لمحاولتهم مشاركة التقرير.
وأثارت الواقعة موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الكثير من الأشخاص لم يتمكنوا من "الإبلاغ" عن الحظر ومطالبة فيسبوك بمراجعته، لأن الموقع غير قادر على مراجعة كل الطلبات حاليا، نظرا لأزمة فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكر فيسبوك.
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سيدني - استراليا
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