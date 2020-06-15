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موريسون: نخطط لزيادة 1.5 مليار دولار أسترالي للبنية التحتية الأسترالية
سيعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الاثنين عن 1.5 مليار دولار أسترالي (مليار دولار) في تمويل البنية التحتية الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه حكومته إلى بدء اقتصاد ناشئ عن إغلاق فيروس كورونا.
سيستخدم هذا التمويل "لبدء العمل فورًا في المشاريع الصغيرة ذات الأولوية التي حددتها الولايات والأقاليم"، وذلك حسبما سيقول موريسون في خطاب أمام مؤتمر تستضيفه لجنة التنمية الاقتصادية في أستراليا. سيتم تخصيص حوالي مليار دولار أسترالي لمشاريع "جاهزة للعمل"، مع تخصيص رصيد لاستهداف الأعمال لتحسين السلامة على الطرق.
ويسعى موريسون إلى إعادة فتح معظم أجزاء الاقتصاد بحلول نهاية الشهر المقبل، مدعومًا بالنجاح في احتواء انتشار فيروس كورونا والحفاظ على معدل الإصابات اليومية الجديدة إلى أقل من 0.2٪. أنهى الإغلاق مسيرة أستراليا الخالية من الركود منذ 29 عامًا تقريبًا، وهي أطول سلسلة نمو اقتصادي متواصل في العالم المتقدم.
ومن جانبه، قال موريسون، "نحتاج إلى جلب نفس الحس السليم والتعاون الذي أظهرناه في محاربة كوفيد-19 لفتح الاستثمار في البنية التحتية في التعافي".
وقد قال موريسون إن الحكومة خصصت بالفعل ما يقرب من 180 مليار دولار أسترالي للبنية التحتية على مدى العقد المقبل، ومنذ نوفمبر قدمت أو ضخت ما يقرب من 7.8 مليار دولار أسترالي من الاستثمار. سيتم تتبع نحو 15 مشروعًا رئيسيًا بشكل سريع لدعم أكثر من 66000 وظيفة.
هذا ولا تزال الضغوط البيعية مسيطرة على الأسترالي دولار في الفترة الأوروبية رغم ارتداده بحوالي 30 نقطة أساسية من أدنى مستوياته منذ أسبوعين التي وصل لها في وقت سابق من اليوم وحاليًا استقر أعلى مستويات 0.6800.
وكانت الزوج قد تأثر بحالة العزوف عن المخاطرة التي تشهدها الأسواق العالمية مما تسبب في تراجع الأسترالي دولار إلى مستويات 0.6775.
فقد سيطرت المخاوف الخاصة باحتمالية وجود موجة ثانية من انتشار الفيروس مع احتمالية عودة الإغلاق مرة أخرى في السيطرة بصورة سلبية على التداولات.
يأتي ذلك إلى جانب سلبية البيانات الصينية التي جددت المخاوف بشأن انتشار كورونا وتأثيره على شهية المخاطرة فقد تراجعت مبيعات التجزئة للشهر الرابع على التوالي بنسبة 2.8-% أقل من نسبة تراجع أبريل التي بلغت 7.5-% وأكثر من النسبة المتوقعة بواقع -2.0%.
التوترات الأسترالية -الصينية:
قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إنه لن يخيفه "الإكراه" بعد أن قيدت الصين بعض الصادرات الأسترالية وحث السياح والطلاب الصينيين على تجنب أستراليا.
تفاقمت التوترات الدبلوماسية بين بكين وكانبيرا منذ دعت أستراليا إلى إجراء تحقيق دولي في مصدر انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.
ودفع الضغط الذي قامت به أستراليا والاتحاد الأوروبي جمعية الصحة العالمية الشهر الماضي إلى دعم مراجعة مستقلة لوباء كورونا.
وقالت وزارة التعليم الصينية يوم الثلاثاء إنه يتعين على الطلاب إعادة النظر في اختيار الدراسة في أستراليا. تجدر الإشارة إلى أن التعليم الدولي هو رابع أكبر صناعة تصدير في أستراليا، بقيمة 38 مليار دولار أسترالي (26 مليار دولار) سنويًا.
ومن جانبه، قال موريسون لمحطة 2GB الإذاعية الخميس "نحن أمة تجارية مفتوحة، يا صديقي، لكنني لن أستبدل قيمنا أبدًا استجابةً للإكراه من أي مكان."
هذا وقد حظرت الصين في الأسابيع الأخيرة استيراد لحوم البقر الأسترالية وفرضت تعريفات على الشعير الأسترالي. كما حثت السياح الصينيين على تجنب أستراليا.
أداء الاقتصاد الأسترالي:
قال أمين الخزانة الأسترالي أن اقتصاد الدولة تراجع ليصل لمستويات الركود وذلك بعدما أوضحت البيانات أن إجمالي الناتج المحلي تراجع في الربع الأول بسبب إغلاق العديد من الأعمال في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وعليه، أفادت البيانات التي صدرت من قبل مكتب الإحصاء الأسترالي أن الاقتصاد الذي يبلغ 2 تريليون دولار أسترالي انكمش بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية خلال مارس وهو أول تراجع منذ 9 أعوام.
وبذلك يكون النمو السنوي للدولة قد وصل إلى 1.4%، وهي أدنى قراءة منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 وذلك بسبب تأثر الدولة بحرائق الغابات الموسمية والإغلاق الحكومة الذي قامت به الدولة في مواجهة تفشي الوباء وهو ما أدى لإغلاق العديد من الأعمال وفقدان العديد من الأشخاص لوظائفهم.
وجاء رد أمين الخزانة "جوش فرايدنبرغ" بالإيجاب حينما سئل عن ما إذا كانت الدولة تشهد حالة من الركود الاقتصادي بعد تسجيل ربيع متتالين من الانكماش.
وأضاف "وفقًا لما نعرفه من الخزانة، فإننا سوف نشهد انكماش في النمو الاقتصادي خلال الربع المنتهي في يونيو والمتوقع أن يكون أكثر بكثير مما تم تسجيله في الربع المنتهي خلال مارس.
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سيدني - استراليا
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