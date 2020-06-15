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أستراليا: أصابات بكورونا جراء تجمع عائلي تنتقل عبر ثلاث مناطق وتتسبب بغلق مدرستين
أثنتان من الضواحي تسكنهما جالية عربية كبيرة
قالت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا ان الولاية سجلت 12 حالة اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، سبعة منها ترتبط باصابات لعائلة واحدة حضرت تجمعا اجتماعياً عائلياً.
واضافت السلطات انه بوجود الاصابات الجديدة لهذه العائلة يرتفع عدد الاصابات بين افرادها الى 11 منذ أن حضرت التجمع الاجتماعي.
وتنتشر الأصابات بين افراد العائلة في ثلاث مناطق من مناطق فيكتوريا هي بايكنهام وكوبرغ وبرودميدوز حيث تُعرَف ضاحيتا كوبرغ وبرودميدوز بتركز الكثير من أبناء الجالية العربية في ملبورن فيهما.
وتشير السلطات الصحية الى انه وبعد هذا التجمع العائلي ظهرت اعراض الاصابة بكورونا على أربعة اطفال من العائلة موزعين على منطقتين هما بايكنهام وبرودميدوز مما أدى الى اغلاق مدرستين يدرس فيهما الاطفال.
وكانت وزارة التعليم في فيكتوريا قد أعلنت عن اغلاق مدرسة Pakenham Springs Primary School في جنوب شرقي ملبورن ومدرسة St Dominic's Primary School في برودميدوز.
وقالت رسالة بعثت بها مديرة مدرسة باكينهام ريني كوتريل الى اولياء أمور الطلبة أن"طلاب المدرسة وموظفيها مطالبون بالبقاء في المنزل أثناء حدوث تعقب الاتصال واحتمالات المخالطة مع المصابين".
وقالت السلطات إن أحد الأطفال كان معديا عندما حضر الدوام المدرسي بمدرسة باكينهام سبرينغز الابتدائية في 9 حزيران يونيو. ولم يكن الطفل الآخر معديا أثناء وجوده في المدرسة.
وفي الوقت نفسه ، سيتم إنشاء موقع اختبار في المنطقة المحلية بالقرب من مدرسة سانت دومينيك الابتدائية في برودميدوز لاجراء الاختبار اليوم الثلاثاء مع توفير المزيد من المعلومات لأولئك الذين يحتاجون إلى اجراء الاختبار.
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سيدني - استراليا
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