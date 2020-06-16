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أستراليا: إغلاق مدرسة أخرى في ملبورن بعد تأكيد إصابة أحد الطلاب بكورونا

قالت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا إن مدرسة ابتدائية أغلقت أبوابها صباح اليوم بعد تأكيد إصابة طالب في الصف الخامس بفيروس كورونا

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 96
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أستراليا: إغلاق مدرسة أخرى في ملبورن بعد تأكيد إصابة أحد الطلاب بكورونا
Strathmore Primary School Source: Supplied

أغلقت مدرسة أخرى في ملبورن أبوابها بعد تأكيد إصابة طالب في الصف الخامس بفيروس كورونا. وقال المسؤولون إن طالبا في مدرسة Strathmore Primary في الأحياء الشمالية الداخلية من ملبورن تأكدت إصابته بكوفيد-١٩.

 

وأخطرت المدرسة الأهالي والموظفين أنها ستغلق أبوابها لمدة 24 ساعة لحين القيام بتعقيم وتطهير المدرسة وتعقب المخالطين للحالة الإيجابية.

 

وتعد تلك هي ثالث مدرسة في ملبورن تغلق أبوابها بسبب إصابات بكورونا خلال يومين فقط. والطالب الجديد هو خامس طالب يتم تأكيد إصابته بالفيروس.

 

وبالأمس أغلقت مدرسة St Dominic’s في برودميدوس لمدة ثلاثة أيام على الأقل. جاء ذلك في أعقاب إغلاق مدرسة Pakenham Springs Primary لحين التعقيم والتطهير بعد تأكيد إصابة طالبين من مدرسة واحدة.

 

وأعلن كبير المسؤولين الصحيين في ولاية فيكتوريا البروفيسور بريت ساتون إن الولاية سجلت 12 حالة جديدة سبعة منها مرتبطة بعائلة واحدة نظمت تجمعا عائليا كبيرا. وبذلك ترتفع الإصابات في صفوف أفراد العائلة إلى 11 منها الإصابات التي أدت إلى أغلاق المدرستين بالأمس.

 

كما أعلن ساتون إن إحدى الشابات التي شاركت في المسيرات الاحتجاجية المناهضة للعنصرية التي شهدتها ملبورن قبل أكثر من أسبوع، تم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا. لكنه أكد أن إصابتها غير مرتبطة بإصابة المتظاهر الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي.

المصدر: SBS

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