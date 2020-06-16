- هل أستراليا مستعدة لتخفيف شروط الحجر الصحي للواصلين من خارج البلاد؟
- أستراليا: إغلاق مدرسة أخرى في ملبورن بعد تأكيد إصابة أحد الطلاب بكورونا
- "قيصر" لبنان... "لا تهاون ولا استثناءات"
- آلية لجم الدولار تتعثر.. وأزمة المحروقات أمام مجلس الدفاع!
- دياب يستسلم لحزب المصرف؟
- لبنان انزلق نحو الجحيم وأميركا على وشك الانزلاق!
- باسيل يخترع "لجنة عسكرية" لمواجهة "عسكر روكز"
- بالأسماء: سرايا المقاومة تخرّب طرابلس.. علّوش: مناطق السنّة مخترقة ويائسة وفاقدة للقيادة
- معركة الدولار بين حزب الله وأميركا ثمنها الصواريخ والحدود
- حسان دياب: محاولة فاشلة أخرى
- موظفو الخلوي إلى الشارع: من يهدم القطاع "لبيعه بالرخص"؟
- "حزب الله" ينفي علاقته بالشغب: رسائلنا لا تحتاج إلى الشارع
- عن ليالي إستباحة طرابلس ورفض الأمن الذاتي
- طهران في موسكو... ولبنان في ثلاجة الإنتظار
- قرار عويدات يُشعل حملةً ضدّ عون
- تلوّث الشاطئ اللبناني: لا مضادات قادرة على معالجة جراثيم البحر
- رئيس الحكومة: عون لا يريد إقالة الحاكم
- نواب بيروت يصمتون دهراً وينتفضون للاعتداء على 3 محال تجارية
- «زين» و«أوراسكوم» تودّعان الخلوي باحتجاز رواتب الموظفين
- السلطة تشدّد الخناق: «الأخ الأكبر يراقبكم»!
- صندوق النقد والقطاع العام: موظفو ما بعد 2017 أول الضحايا؟
- لقاء عين التينة: مصالحة غير مكتملة
- هجرة الكفاءات النسوية اللبنانية ظاهرة مستجدّة
- أستراليا: أصابات بكورونا جراء تجمع عائلي تنتقل عبر ثلاث مناطق وتتسبب بغلق مدرستين
- لبنان: السلطة تجْنح نحو «الخيار الأمني» للقبض على الأزمتين المالية والسياسية
- «محاولة انقلاب فاشلة» على دیاب... أم سلامة؟!
- 3 احتمالات تنتظر لبنان
- "زعران" حزب الله يحرجون دياب وباقي الحلفاء
- “أبادوا عائلات بأكملها وحرقوا خصومهم”.. التاريخ الدموي لميليشيات الكانيات تفضحه المقابر الجماعية بترهونة
- موريسون: نخطط لزيادة 1.5 مليار دولار أسترالي للبنية التحتية الأسترالية
- غضب في أستراليا بعد حجب فيسبوك صورة توثق "العبودية"
- تقنيات طباعية لصيانة أسطول غواصات أستراليا
- متى سيتمكن الأستراليون من السفر مرة أخرى بين الولايات والمقاطعات؟
- أستراليا: توجيه 15 تهمة بالاعتداء الجنسي على الأطفال لوزير عمالي سابق
- الرئيس الأسد يعترف بالأخطاء في “نقدٍ ذاتيٍّ” غير مسبوق.. لماذا استبدَل خِطابه المُباشر برسالةٍ مكتوبةٍ إلى حزب البعث الحاكم؟ وهل السّبب قانون قيصر وفي إطار استراتيجيّة جديدة لمُواجهته؟ وكيف ستكون الانعِكاسات على العُملة المحليّة والاقتِصاد الوطنيّ؟
- توقعات الأبراج ليوم June 16, 2020
- “مش حزب الله”!
- "فيسبوك" يرفض مشاركة عائدات الإعلانات مع المؤسسات الإخبارية الأسترالية
- يسار "الممانعة" و"سرايا المقاومة" بطرابلس: مرجعية التخريب
- ضخ الدولار لدعم السوقين اللبناني والسوري: عراضة إعلامية
- أستراليا.. أندروز: أقيل ولم يستقـِل وأي تصريحات أخرى خاطئة
- تحذير من وباء جديد بسبب "عظام الأسود"
- "بيروت عم تبكي"
- تحدٍّ للدولار اليوم.. وواشنطن لحكومة مستقلة بصلاحيات إستثنائية
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل أحبط بري ”انقلاباً” استُدرج إليه ”حزب الله”؟
- الفوضى ثم الدم
- «قيصر» يسقط جسر طهران - بيروت
- من السرايا الى بعبدا والمصيلح
- خطة خفض الدولار... هذا مصيرها
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
هل أستراليا مستعدة لتخفيف شروط الحجر الصحي للواصلين من خارج البلاد؟
حكومة نيو ساوث ويلز أعربت عن رفضها تخفيف فترة الحجر الصحي للقادمين من الخارج وسط أنباء عن دراسة الحكومة الفيدرالية لسيناريوهات تمكنها من تخفيض فترة الحجر الصحي للواصلين
قالت رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز إن نظام الحجر الصحي للعائدين من الخارج ساهم في الإبقاء على المجتمع آمن خلال تفشي وباء كوفيد-١٩.
النقاط الرئيسية
- نيو ساوث ويلز متمسكة بفترة الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل خلال المستقبل القريب
- حكومة موريسون تدرس إمكانية تخفيف القيود على الحدود حتى إن كان للقادمين من أجل مهام محددة ومن دول محددة
- مسؤولون يخشون من موجة ثانية من تفشي الوباء
وقالت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بريجيكليان إن معدلات العدوى لدى العائدين من الخارج مرتفعة، حيث يتم تسجيل إصابات في صفوفهم تصل إلى أربعة في المائة. وقالت للمراسلين "من المبكر للغاية أن نفكر في تغيير الحجر الصحي."
وأضافت "هذا امر فعلناه، أعتقد أنه حافظ على المجتمع آمن وسيستمر على ما هو عليه في المستقبل القريب لأن الخطر ما زال موجودا."
يأتي ذلك في وقت تعمل فيه حكومة موريسون على خطة من أجل تقليل فترة الحجر الصحي للقادمين إلى أستراليا من أجل الاستثمار من 14 يوما إلى سبعة أيام.
وطلبت الحكومة من وزارة الأمن الداخلي بحث سبل تخفيف القيود للمسافرين من أجل إتمام الأعمال من الدول التي سجلت معدلات إصابة مختلفة في منطقة آسيا والباسيفك.
وكانت سنغافورة قد كشفت إنها ناقشت فكرة "الممر الأخضر" مع الحكومة الأسترالية، والذي يقضى بإجراء فحص مرة واحدة للمسافرين بين البلدين دون حجر صحي.
في الوقت نفسه، بدأت أصوات في عالم المال والأعمال في أستراليا باقتراح تخفيف فترة الحجر الصحي من 14 إلى سبعة أيام فقط، لتيسير التنقلات ودعم الاقتصاد.
الاقتراح سيشمل القادمين من دول مثل سنغافورة واليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، وهي دول حققت نجاحات في احتواء الفيروس.
لكن رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز أكدت أن خطوة كهذه ستكون سابقة لأوانها. وأعربت بريجيكليان عن انفتاحها على فكرة استخدام نفس نظام الحجر الصحي في الفنادق لإعادة الطلاب الدوليين إلى جامعات نيو ساوث ويلز، ولكنها أصرت على أن مدة الحجر لن تقل عن 14 يوما.
وكررت بريجيكليان مخاوفها من حدوث موجة إصابات جديدة وزيادة معدلات العدوى المجتمعية مع تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.
وقالت "الفيروس معدي بشكل مخيف. إنه مميت." وأضافت "بينما نحن في وضع جيد للغاية، فإنه لن يستمر لو تراخى الناس، أو لم يلتزموا بالقواعد."
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- هل أستراليا مستعدة لتخفيف شروط الحجر الصحي للواصلين من خارج البلاد؟
- أستراليا: إغلاق مدرسة أخرى في ملبورن بعد تأكيد إصابة أحد الطلاب بكورونا
- أستراليا: أصابات بكورونا جراء تجمع عائلي تنتقل عبر ثلاث مناطق وتتسبب بغلق مدرستين
- موريسون: نخطط لزيادة 1.5 مليار دولار أسترالي للبنية التحتية الأسترالية
- غضب في أستراليا بعد حجب فيسبوك صورة توثق "العبودية"
- تقنيات طباعية لصيانة أسطول غواصات أستراليا
- متى سيتمكن الأستراليون من السفر مرة أخرى بين الولايات والمقاطعات؟
- أستراليا: توجيه 15 تهمة بالاعتداء الجنسي على الأطفال لوزير عمالي سابق
- "فيسبوك" يرفض مشاركة عائدات الإعلانات مع المؤسسات الإخبارية الأسترالية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)