أستراليا: القبض على 9 أشخاص بعد شجار كبير ومقتل صبي طعناً في مركز تسوق

olice have arrested six males over the fatal stabbing at Brimbank Shopping Centre in Deer Park.(ABC News)

تم القبض على تسعة رجال إثر شجار كبير وقع بعد ساعات على حادثة طعن صبي يبلغ من العمر 16 عامًا حتى الموت في ملبورن.

وأدى الشجار أيضاً إلى جرح رجل شرطة كان ضمن الدورية التي تدخلت لفض الشجار وقد تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج. ووقع الشجار في الساعة الرابعة من عصر أمس (الثلاثاء) في مركز تسوق بريمبانك بغربي ملبورن وشارك فيه حوالي 30 شخصاً.

وقامت الشرطة باستجواب الموقوفين حتى وقت متأخر من الليل، فيما لم توجه حتى الآن أي تهم لهؤلاء الاشخاص.

وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، فأن الفتى القتيل كان عائدا من المدرسة ماراً بمركز التسوق في بريمبانك عندما استوقفه مجموعة من 10 رجال وطعنوه عدة طعنات بالسكين في صدره وأسفل بطنه.

وقد تمكنت الشرطة بعد دقائق من متابعة المجموعة وألقت القبض على عدد من أفرادها.

ونقلت القناة التاسعة بحسب مصادر مقربة من عائلة الفتى المتوفي أن الحادث وقع على خلفية تلاسن جرى على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بين المجموعة والفتى.