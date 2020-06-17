أستراليا: الشرطة تحقق في فيديو ضرب شرطي لأبوريجيني بشكل متكرر أثناء القبض عليه

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أظهر مقطع انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ضابطاً من شرطة جنوب أستراليا يكبل رجلاً من السكان الأصليين، ويبدو في الفيديو أن الشرطي يضرب الرجل بشكل متكرر.

وخلال مقطع الفيديو الذي تم تصويره ليلة الاثنين، يمكن سماع المارة وهم يطلبون من الضابط أن "يرفع رأس" الرجل عن الرصيف ثم يصرخون "ماذا تفعل؟" عندما بدأ الضابط في ضرب الرجل عدة مرات.

هذا وفتحت شرطة ولاية جنوب أستراليا تحقيقا داخلياً في الحادثة.

وقال متحدث باسم شرطة ولاية جنوب أستراليا: "التحقيق جاري في هذا الحادث، لقد أخذنا الحادثة على محمل الجد وتم تكليف ضابط شرطة كبير للقيام بذلك بشكل عاجل".

وتقول الشرطة إن الرجل الأبوريجيني الذي ينتمي لشعب كيلبورن والبالغ من العمر 28 عاماً، اعتقل بتهمة إعاقة عمل الشرطة ومقاومة الاعتقال والأضرار بالممتلكات، لكن الاتهامات ضده قد أسقطت.

هذا وقالت الناشطة لاتويا رول التي شاركت مقاطع الفيديو على صفحتها على موقع فيسبوك، إن الرجل تم القبض عليه لركوبه دراجة هوائية بدون ضوء أو خوذة في الليل.

ودعت رول للتظاهر اليوم خارج مركز شرطة بورت أديلايد اعتراضاً على سلوك الشرطة.

لكن شرطة جنوب أستراليا تقول إن الضباط كانوا يباشرون بلاغاً عندما أوقفوا الرجل ممتطياً دراجته الهوائية للاشتباه في حيازته مخدرات غير مشروعة.

وقال متحدث باسم الشرطة "طُلب منه وضع يديه على رأسه أثناء تفتيشه".

وأضاف: "كان الرجل ممتثلاً لكن بعد فترة قصيرة رفض. حاولت الشرطة القبض على الرجل الذي قاوم ونشب صراع. سقط الرجل على الأرض بينما حاولت الشرطة كبح جماحه وتقييده".

وقالت شرطة جنوب أستراليا إنها استخدمت "رذاذًا دفاعيًا" أثناء الاعتقال، وأن الكاميرا الجسدية كان يرتديها أحد ضباط الشرطة قد فُقدت.

وقالت الشرطة إن الرجل وأحد الضباط أصيبوا بجروح طفيفة خلال الحادث.

تأتي الحادثة وسط احتجاجات مستمرة في جميع أنحاء البلاد حول وفيات السكان الأصليين وهم في قبضة الشرطة، وتضامنًا مع احتجاجات الأمريكيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة.

من الجدير بالذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت شرطة نيو ساوث ويلز تحقيقا في اعتقال مراهق في سري هيلز بعد انتشار فيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهر ضابطًا يركل ساقيه ليجبره على السقوط على الأرض.