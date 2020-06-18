أستراليا: البرلمان الفيدرالي يمرر قانون السجن مدى الحياة بحق المعتدين جنسيا على الأطفال

مرر البرلمان الفيدرالي قانونا يسمح بالسجن مدى الحياة بحق المعتدين جنسيا على الأطفال وذلك بعد جلسات نقاشية ساخنة، خاصة بعد ان غير حزب العمال من رأيهِ المعارض للقانون ليعلن في نهاية المطاف موافقته الرسمية وتصويتهِ على مشروع القانون.

وقال المدعي العام كريستيان بورتر إن المعتدين على الاطفال عادة ما يتم الحكم عليهم بفترات حبس قصيرة ثم يُطلق سراحهم مرة أخرى في المجتمع دون مراقبة. مشيرالى ان 40 في المائة من المعتدين على الأطفال الذين تمت إدانتهم على المستوى الفيدرالي لم يقضوا أي وقت خلف القضبان خلال العام 2019.

وأجمع عدد من أعضاء البرلمان الفيدرالي على ان تمرير قانون السجن مدى الحياة يعتبرُ نقطة تحول كبيرة في مواجهة الاعتداءات الجنسية على الأطفال. وكان موقف حزب العمال الرافض لتمرير القانون في بادئ الأمر محط انتقاد واتهام من قبل أعضاء مجلس النواب الفيدرالي.

وقالت المحامية سميرة زينو لبرنامج أستراليا اليوم إن "القانون مهم جدا لان استراليا تحتاج إلى اتخاذ هذا الموقف لفرض عقوبة السجن مدى الحياة على المعتدين جنسيا على الاطفال خاصة الاعتداءات التي تحصل خارج استراليا للأستراليين ويتم الاعتداء على الاطفال خارج البلاد."

وأضافت زينو أن "القوانين تختلف من ولاية لاخرى بخصوص مراقبة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الاطفال."

وقال وزير الأمن الداخلي السيد بيتر داتون خلال جلسة التصويت الليلة الماضية إن حزب العمال "يفضل مصلحة المعتدين جنسيا على مصلحة الأطفال المتضررين."

ومن جانبهِ، قال زعيم حزب العمال أنتوني ألبانيزي إن حزبه سيساعد الحكومة "بأي شكل ممكن" للحد من الاعتداء الجنسي على الأطفال. وجاءت تلك التصريحات بعد أن أعلن الوزير داتون عن تفاصيل عملية للشرطة أسفرت عن إنقاذ 14 طفلا من الانتهاكات الجنسية، وقامت باعتقال عدد من المتورطين.

وقال داتون أمام البرلمان إن "الشرطة الفيدرالية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون ترصد المزيد من الأشخاص الفاسدين الذين يدخلون على الإنترنت ويستحقون أن يتم إلقاء القبض عليهم ومعاقبتهم."

وسيواجه المدانون بالاعتداء على الأطفال حد أدنى للعقوبات بموجب القانون والذي يحد ايضا من إمكانية الإفراج بكفالة عن من تتكرر جرائمه. وتستهدف القوانين مرتكبي تلك الجرائم على الإنترنت وخارج أستراليا أيضا.

وتستهدف القوانين الأشخاص الذين يديرون مواقعاً إلكترونية تحرض على الاعتداء الجنسي على الأطفال.، ومعاملة الأطفال بشكلِ قاسٍ أو غير انساني أو من يتسبب في وفاة أي طفل. ولن تنطبق تلك العقوبات الجديدة على من هم دون سن الثامنة عشر.