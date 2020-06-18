وزير السياحة: الحدود الأسترالية ستظل مغلقة على الأرجح حتى عام 2021

Qantas Boeing 737-800 aircraft with faces on their engine covers parked on the east-west runway at Sydney's International airport on May 20, 2020 in Sydney. Source: James D. Morgan/Getty Images

قال وزير السياحة الأسترالي إن الحدود الأسترالية ستبقى مغلقة على الأرجح حتى العام القادم. وقال الوزير سايمون بيرمينغهام إن قرار غلق الحدود كان أحد أهم أسباب نجاح أستراليا في السيطرة على كوفيد-١٩ ولن يتم رفع تغيير القرار للسماح للجميع بالسفر في أي وقت قريب.

وقال بيرمينغهام أمام نادي الصحافة الوطني "أعتقد أنه للأسف فيما يتعلق بالسفر السياحي من وإلى أستراليا، فما زال أمامنا طريق طويل." وأضاف "الأمر يعود إلى التفاصيل العملية المتعلقة بالأعداد الكبيرة التي تسافر، وحاجتنا إلى الإبقاء دائما وأبدا على الصحة أولا."

وعند سؤال الوزير إن كان يعني أن الحدود لن تُفتح حتى العام القادم، رد قائلا "أعتقد أنه على الأرجح سيكون الوضع كذلك."

ولكن الحكومة الفيدرالية تبحث في عدد من الخيارات لتقديم استثناءات من القيود المفروضة على الحدود، أبرزها استئناف السفر بين أستراليا ونيوزيلندا. وتجري الآن محادثات بين الدولتين وقامت الهيئة المشتركة بتقديم تقرير للحكومتين حول كيفية تطبيق السفر بين الدولتين.

ولكن حتى الآن لم يتم وضع مواعيد محددة لإمكانية استعادة خط السفر الدولي بين الجارتين.

كما تعتزم الحكومة الفيدرالية السماح لعدد من الطلاب الدوليين بدخول أستراليا ضمن برامج أولية تخضع لشروط صارمة، وفي حال نجاح تلك البرامج قد يتم توسيع عودة الطلاب الدوليين إلى الولايات والمقاطعات.

واقترح الوزير بيرمينغهام فتح الحدود أمام بعض أشكال السفر من أجل الاستثمار والأعمال: "أعتقد أن هذا لا يجب أن يقتصر بالضرورة على الطلاب الدوليين، ولكن الموجودين في البلاد أيضا من أجل العمل طويل الأجل أو فتح مصالح تجارية طويلة الأجر أو لأغراض استثمارية، يمكن منطقيا أن توسع دائرة القيود الصارمة التي سترافق عودة الطلاب الدوليين لتنطبق على هؤلاء."

وأضاف "أتمنى أننا نتمكن بعد ذلك من النظر إلى تطبيق استثناءات على تلك الدول التي حققت نجاحات مشابهة لأستراليا ونيوزيلندا في احتواء كوفيد، حتى نتمكن من العمل معا من أجل إيجاد طرق آمنة للتعامل مع السفر الضروري للأعمال والذي يساهم في خلق وظائف في اقتصادات الدول."

وكان الأستراليون قد أنفقوا أكثر من 65 مليون دولار على السفر إلى خارج البلاد العام الماضي. وتأمل الحكومة أن يتم إنفاق تلك المبالغ على السياحة الداخلية. حتى أن السناتور بيرمينغهام قال إن المواطنين يجب أن يشعروا أن عليهم "شبه واجب وطني" لدعم الأعمال المتوسطة والصغيرة من خلال قضاء العطلات داخل أستراليا.

ولكن الولايات والمقاطعات المختلفة لم تفتح حدودها بعد، وتضغط الحكومة الفيدرالية على قادة الولايات والمقاطعات من أجل إعادة فتح الحدود داخليا.