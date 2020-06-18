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أستراليا.. فضيحة العمال: رسائل بين النواب تتمنى "الموت" لأندروز وتقول عن شورتن "خائن"

الاتنظار تتجه صوب "غرب سيدني" بعد تسريب تقرير يزعم وجود عمليات تزوير في العضوية

آخر تحديث: منذ 57 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا.. فضيحة العمال: رسائل بين النواب تتمنى &quot;الموت&quot; لأندروز وتقول عن شورتن &quot;خائن&quot;
Victorian Premier Daniel Andrews with MPs announcing the next steps for the North East Link. (AAP)

ما زالت فضيحة فرع حزب العمال في فيكتوريا تتسع لليوم الثالث على التوالي بعد تسريب رسائل نصية لنائب عمالي ينتقد فيها بشده زملائه ويتمنى فيها الموت السياسي لرئيس الحكومة دانيال اندروز.

 

وقد نشرت احدى الصحف الرئيسة نصوص تفصيلية من رسائل بعث بها النائب أنتوني بيرن الى نواب آخرين من حزبه ينتقد فيها زملائه

 

وبحسب الرسائل المنشورة فان النائب بيرن يصف سيناتور عمالي سابق بالفاسد، ويتمنى الموت السياسي لرئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز ويصف الزعيم الفيدرالي السابق بيل شورتن بأنه خائن.

 

ورداً على ذلك، اتهم بيرن الحليف السابق أديم سوميريك بـ "انتقاء" نصوصه وتسريبها للصحافة على أنها حالة انتقام لنفسه

 

وتمت إقالة الوزير سومرياك من حكومة فيكتوريا بسبب مزاعم تزوير في عضوية فروع الحزب.

 

ودفع الجدل حزب العمال الفيدرالي إلى تعيين رئيس الوزراء السابق ستيف براكز والنائبة الفيدرالية السابقة جيني ماكلين مديرين لفرع الحزب في فيكتوريا.

 

وعلّق براكز بالقول إن هناك ثقافة غير صحية في فرع العمال في فيكتوريا ولا بد من تغييرها.

 

وعلى وقع هذه التطورات طالبت رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بيريجليان زعيمة حزب العمال في الولاية جودي ماكاي باتباع خطوات دانيال أندروز وتطهير فرع حزبها من أي شخص متورط في تزوير عضوية الفروع

 

وتأتي تعليقات بريجكليان بعد أن نشرت صحف نيوز كورب ما تقول إنه تقرير داخلي لحزب العمال في نيو ساوث ويلز يعود الى آذار مارس، يكشف عن ادعاءات تزوير عضوية الفروع في غرب سيدني.

 

ويُزعم أن أحد نواب حزب العمال في نيو ساوث ويلز خرق القواعد حول اجتماعات الفروع، كما زُعم أن التقرير وجد أدلة على أن سجلات حضور الاجتماعات تم تزويرها في عدة فروع.

 

وتقول السيدة بريجكليان ان هذه المزاعم مثيرة للقلق

المصدر: SBS

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