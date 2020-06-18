- أستراليا: حزب العمال في نيو ساوث ويلز بصدد عرض عفو اذا اعترفوا بتزوير سجلات الفروع بعد فضيحة حزب العمال الفيكتوري
- أستراليا.. فضيحة العمال: رسائل بين النواب تتمنى "الموت" لأندروز وتقول عن شورتن "خائن"
- وزير السياحة: الحدود الأسترالية ستظل مغلقة على الأرجح حتى عام 2021
- أستراليا: اقتصاد نيو ساوث ويلز في عجز والبطالة إلى ارتفاع في الولاية
- أستراليا: البرلمان الفيدرالي يمرر قانون السجن مدى الحياة بحق المعتدين جنسيا على الأطفال
- طريق "الشرق" مسدود... إيران "مخنوقة" والصين "لا تريد مشاكل"!
- مشاورات واسعة لإقناع رؤساء الحكومات وفرنجية بالمشاركة في حوار بعبدا
- قيصر لحصار المقاومة: الجولة الأخيرة... بدأت
- خطاب نصرالله يورّط لبنان... و"القوات" تتسلّح؟
- حزب الله في اختناق بطيء.. وحلفاؤه بين الإخلاص والخيانة
- غلطة "شاطر" بعبدا... بمليون تغريدة ضدّه
- حزب الله يرشق عين التينة بحجر SGBL.. وتدخلات من بعبدا إلى حارة حريك لإنقاذ الصرافين
- إنجاز جديد للحكومة: الخلوي "مش عالسمع" السبت
- شبهات وراء معركة الدفاع الوهمية عن موقع سلعاتا
- هل يفعلها حواط ويتخطّى "زين" و"أوراسكوم"؟
- مخاوف من عودة طرابلس ساحة صراع... ولِجان شعبية للحماية
- مفاوضات ترسيم الحدود: عون يقترح سحب الملف من برّي
- مشاريع الصين للبنان: أكثر من 12 مليار دولار
- توقيع مرسوم استحداث «مراكز فائضة» لكُتّاب بالعدل: المحاصصة أولاً!
- الجدوى، الكلفة والنتيجة!
- منشآت النفط تفقد قدرتها على ضمان استقرار الأسواق: شركات النفط غير مهتمة بمناقصات المازوت والبنزين
- مختار زقاق البلاط يضرب «الميثاقية» و«التوازن الطائفي»!
- جنبلاط في "بيت الوسط": دعم الحريري وما يمثّل
- "كتاب الفضائح".. بولتون يكشف أول أسرار ترامب
- "كورونا" يقتحم مصنعا للحوم بألمانيا.. ويصيب المئات
- الثورة السورية من درعا انطلقت وإليها تعود
- النزاع بين السيادة والقرصنة
- الإصرار على قتل لبنان
- رؤساء وزراء لبنان السابقون: لم يبق للعهد سوى "النحيب"
- ازدحام أمام محلات الصيرفة.. والدولار تخطى الـ 5000 ليرة بالسوق السوداء
- «حزب الله» يهرب بلبنان إلى الأمام في خيار التصدّي لـ «قيصر»
- «جولة الحوار» الثالثة في بعبدا: تعويم للحكومة الحالية.. أم تمهيد لحكومة جديدة ؟
- محاولات متواصلة لإقناع الحريري بالمشاركة في حوار «بعبدا» ورؤساء الحكومة السابقون يربطون موافقتهم بموقفه
- ماذا يعني وضع الأسد وزوجته على قائمة العُقوبات الأمريكيّة في اليوم الأوّل لتطبيق “قانون قيصر”؟ وما هي النّقاط الأربع التي يُمكن أن تكون نُواة الرّد عليه لإفشاله؟ وهل ستنجح مُعادلة “الخُبز مُقابل السّلاح”؟
- توقعات الأبراج ليوم June 18, 2020
- قانوناً: التجديف بالله أخفّ وطأة من انتقاد "فخامة الرئيس"!
- على رأسهم "مهندسا المعاناة".. رؤوس سورية كبيرة تحت مقصلة "قيصر"
- أستراليا: القبض على رجل بعد ضبط أكثر من 700 بندقية بحوزته غربي نيو ساوث ويلز
- الهند تحت وقع الصدمة لمقتل جنودها في اشتباك على الحدود مع الصين
- ما هي تأثيرات عقوبات قانون قيصر الأميركي على سوريا؟
- صحّة اللبنانيّين في خطر
- البنك الدولي ينفي مزاعم الإنهيار.. ونصرالله: نحن من يأتي بالدولار
- أسرار وخفايا لبنانية
- لبنان: مسرح الخراب ونظام القرابة
- ملامح «ميني صفقة» داخل السلطة
- أي «راجح» حضّر للإنقلاب؟
- دياب... الى «الزعامة السنية» من بوابة طرابلس؟
- الحكومة تجنح في خطتها نحو دهاليز مُظلمة
- إرسلان: هذا ما جرى بيني وبين جنبلاط
- أستراليا: فيكتوريا تسجل 21 حالة إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة للحالات منذ شهر
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
أستراليا: حزب العمال في نيو ساوث ويلز بصدد عرض عفو اذا اعترفوا بتزوير سجلات الفروع بعد فضيحة حزب العمال الفيكتوري
سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- سيتحقق حزب العمال في نيو ساوث ويلز من أعضاء فروعه في سيدني مرتين - ولكنه سيمنحهم أيضًا بطاقة «اخرج من السجن مجانًا» لمدة 12 شهرًا - إذا اعترفوا بتزوير سجلات الفروع في أعقاب فضيحة حزب العمال في فيكتوريا.
وستقوم اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال بالتدخل لتنظيف الفرع الفيكتوري بعد أن أجبر ثلاثة من اعضاء المقاعد الأمامية على الخروج من الحكومة بسبب فضيحة تكديس الفروع والاقتتال الداخلي.
ولكن وفقًا لتقرير داخلي تم تسريبه في 28 أيار الماضي، ونشرته الزميلة «الاستراليان» يوم الثلاثاء الماضي، فإن حزب العمال في نيو ساوث ويلز كتب إلى جميع أعضاء سيدني للتحقق مما إذا كانوا قد حضروا اجتماعات الفروع.
وسيتعين على الأعضاء في غرانفيل وجنوب غرانفيل وميريلاندز وغيلدفورد وغرب غيلدفورد إعادة إرسال عناوين منازلهم وسجلات حضور الاجتماعات للكشف عن محاولات تكديس الفروع.
وقالت الزميلة «الاستراليان» إن التقرير يوصي بمنح «عفو مدته 12 شهرًا يمنع طرد أو تعليق الأعضاء الذين يتقدمون بأدلة صادقة ومباشرة حول تزوير سجلات الفروع».
وأوصى التقرير أيضًا بأن يقوم سكرتير الفرع بالتقاط صور لسجلات الحضور في نهاية كل اجتماع ليتم إرسالها إلى مدير الحوكمة في حزب العمال في نيو ساوث ويلز.
يأتي ذلك في الوقت الذي استيقظ فيه فرع حزب العمال في فيكتوريا يوم الأربعاء من الاسبوع الحالي على استقالة ثلاثة من اعضاء مقاعده الأمامية الذين غادروا حقائبهم الوزارية اثر نشر ادعاءات لتكديس الفروع.. في الزميلة «الآيدج» وبثها مساء الأحد الماضي برنامج 60 دقيقة الذي تعرضه القناة التلفزيونية التاسعة.. تتمحور حول صانع القرار القوي في حزب العمال آدم سومايوريك.
وتم تكليف اثنين من عمالقة حزب العمال بتنظيف القسم الفيكتوري.
فقد عينت اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال الأسترالي مساء الثلاثاء من الاسبوع الحالي رئيس ولاية فيكتوريا السابق ستيف براكس والوزيرة الفيدرالية السابقة جيني ماكلين مديرين حتى نهاية كانون الثاني 2021.
وأكد رئيس حزب العمال واين سوان، في بيان له، أن الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية الوطنية للحزب أيد تعيين الإداريين الجديدين.
وقال «إن السلوك الذي تم الكشف عنه في الأيام الأخيرة أمر يستحق الشجب ويتناقض مع كل شيء يمثله حزب العمال».
واضاف يقول «تأخذ اللجنة التنفيذية الوطنية هذه الأمور على محمل الجد الى ابعد الحدود، ولا يمكن التقليل من خطورة هذه الخطوة.»
ووفقًا لمشروع قرار، سيتم تعليق جميع حقوق التصويت في فرع الحزب في فيكتوريا حتى عام 2023، مما يعني أن المرشحين في الانتخابات الفيدرالية وانتحابات الولاية المقبلة سيتم انتخابهم مسبقًا من قبل هيئة الحوكمة الوطنية في الحزب.
وأعلن رئيس ولاية فيكتوريا دانيال اندروز عن «عدم الثقة» في قائمة عضوية حزب العمال الحالية في الولاية وسط مخاوف من تلوثها بالأعضاء المزيفين وتكديس الفروع بشكل ميؤوس منه.
ففي رسالة حصل عليها موقع news.com.au، يوجز السيد أندروز تلك المخاوف إلى اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال، للمرة الأولى، مصراً على أن الإجراءات الاستثنائية ضرورية «لضمان النزاهة والاستقامة في جميع شؤوننا».
وعُرض، ليلة الأحد، ما يزعم أن السيد سومايوريك قام بتسليم نقود واستخدام موظفين برلمانيين لجمع وتكديس أعضاء زائفين في الفروع وزيادة النفوذ السياسي.
كما تم الاستماع الى تسجيلات للسيد سومايوريك يستخدم فيها لغة حقيرة ضد زملاء (وخاصة احدى الوزيرات) وموظفين.
ويزعم أن الوزيرة مارلين كيروز وزميلها روبن سكوت شاركا في جهود تكديس فرع سومايوريك.
وأصبحت السيدة كيروز، يوم الثلاثاء الماضي، ثالث وزير تترك الحكومة بسبب الفضيحة، بعد أن غادر السيد سومايوريك وروبن سكوت الوزارة يوم الاثنين الماضي.
كما خسر السيد سومايوريك عضويته في حزب العمال يوم الاثنين الماضي حيث لم يتم رصده في البرلمان يوم الثلاثاء الماضي ولكن تم تصويره خارج منزله في ملبورن وهو يرتدي بدلة.
وقال السيد أندروز إن السيدة كيروز لم تكن مضطرة للاستقالة لكنها اتخذت «الإجراء المناسب» للقيام بذلك، بالنظر إلى أنه طلب من هيئة مراقبة الفساد وشرطة فيكتوريا التحقيق في الاتهامات.
قالت السيدة كيروز إنها قدمت استقالتها حتى لا تشتت الانتباه ولتجنب التسبب في ضائقة لأسرتها.
وقالت الوزيرة كيروز، كما قال الوزير سكوت يوم الاثنين، إنها تتطلع إلى فرصة لتنظيف اسمها.
وكلاهما أبلغا رئيس الوزراء يوم الاثنين أنهما تصرفا بشكل مناسب في جميع الأوقات.
بدوره اعلن السيد أندروز إن الأمر لا يعود له لتحديد ما إذا كان ذلك صحيحًا.
وقال: «شرطة فيكتوريا و IBAC، سيكونان الحكمين النهائيين حول ما إذا كان ادعاؤهما بأنهما فعلا الشيء الصح هو صحيح أم لا».
وقال السيد أندروز إنه واثق من أنه لم يستخدم أي شخص آخر في فريقه الموظفين الممولين من دافعي الضرائب لتعزيز المصالح السياسية، مضيفًا أن التحقيق سيكون على نطاق واسع طالما تقتضي الحاجة ذلك.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا: حزب العمال في نيو ساوث ويلز بصدد عرض عفو اذا اعترفوا بتزوير سجلات الفروع بعد فضيحة حزب العمال الفيكتوري
- أستراليا.. فضيحة العمال: رسائل بين النواب تتمنى "الموت" لأندروز وتقول عن شورتن "خائن"
- وزير السياحة: الحدود الأسترالية ستظل مغلقة على الأرجح حتى عام 2021
- أستراليا: اقتصاد نيو ساوث ويلز في عجز والبطالة إلى ارتفاع في الولاية
- أستراليا: البرلمان الفيدرالي يمرر قانون السجن مدى الحياة بحق المعتدين جنسيا على الأطفال
- أستراليا: القبض على رجل بعد ضبط أكثر من 700 بندقية بحوزته غربي نيو ساوث ويلز
- أستراليا: فيكتوريا تسجل 21 حالة إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة للحالات منذ شهر
- أستراليا: الشرطة تحقق في فيديو ضرب شرطي لأبوريجيني بشكل متكرر أثناء القبض عليه
- أستراليا: وفاة امرأة من السكان الأصليين تؤدي إلى إلغاء عقوبة الحبس على عدم تسديد الغرامات
- أستراليا: القبض على 9 أشخاص بعد شجار كبير ومقتل صبي طعناً في مركز تسوق
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)