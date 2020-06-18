أستراليا: سيدة في بانكستاون تلقي بنفسها من النافذة هربا من واقعة عنف منزلي

تعرضت امرأة من سيدني إلى إصابات بعد أن ألقت بنفسها من نافذة منزلها في الطابق الثاني للهرب من واقعة عنف منزلي، بحسب الشرطة.

ووصلت سيارات الإسعاف إلى ضاحية بانكستاون جنوب غرب سيدني بعد تلقي تقارير عن قفز امرأة تبلغ من العمر 34 عاما وتسكن في شارع Sir Joseph Banks Street، حوالي الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء. وقالت الشرطة إن رجلا يبلغ من العمر 29 عاما قد قام بالاعتداء على المرأة وخنقها ما تسبب في فقدانها الوعي.

وطبقا للشرطة، قام الرجل بحبس المرأة في غرفة النوم، فما كان منها إلا أن تدلت من النافذة وقفزت على الأرض، قبل أن تطلب المساعدة.

وعند وصول الشرطة وجدت المرأة تعاني من إصابات واضحة، بينما فر الرجل من مكان الواقعة. وتم نقل المرأة إلى المستشفى حيث تُعالج من شرخ في فقرات الظهر وكدمات وتورم.

ونجح ضباط الشرطة في إلقاء القبض على الرجل بعد وقت قصير من هروبه ووجهوا له عدد من التهم تشمل: الاعتداء الذي تسبب في إيذاء جسدي، وخنق شخصا عمدا دون موافقته، واحتجاز شخص لإجباره على شيء والحصول على مزايا مالية بطريق غير شرعية ومخالفة القيود المفروضة في أمر عدم التعرض أو AVO.

ومن المقرر أن يمثل الرجل أمام محكمة كامبلتاون المحلية اليوم بعد أن تم رفض الإفراج عنه بكفالة.