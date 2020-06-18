أستراليا: فيكتوريا تسجل 18 حالة جديدة بينها مشارك في المظاهرات

Protesters are seen during a Black Lives Matter rally in Melbourne, Saturday, June 6, 2020 Source: AAP

ما زالت ولاية فيكتوريا تسجل حالات عدوى مجتمعة بين المواطنين، حيث سجلت اليوم 18 حالة جديدة ما رفع إجمالي الحالات المصابة إلى 1780 شخصا.

ومن بين الحالات الجديدة المسجلة، كانت ست حالات لمسافرين عائدين من الخارج وموجودين حاليا في الحجر الصحي الإلزامي في أحد الفنادق. باقي الحالات، منها واحدة مرتبطة ببؤرة معروفة لدى السلطات، وثمانية حالات من الفحوصات المجتمعية وثلاث حالات ما زالت قيد التحقيق لمعرفة مصدرها.

وأكدت السلطات إصابة شخص ثالث شارك في مظاهرات مناهضة العنصرية التي شهدتها ملبورن، لكنه لم يكن معدي خلال وقت مشاركته. لكن السلطات ستقوم بإجراء فحوصات لجميع أصدقاء هذا الشخص والذين حضروا المظاهرة أيضا.

وتوجد حاليا 81 حالة كوفيد-١٩ نشطة في ولاية فيكتوريا.

وقالت وزيرة الصحي جيني ميكاكوس للصحفيين "من الواضح أن لدينا عدوى تنتقل بين أفراد المجتمع في فيكتوريا وأود أن أؤكد على رسالة أن يتعامل سكان فيكتوريا مع هذا الأمر بجدية شديدة."

وأضافت "الكثير من الحالات لأشخاص يعانون من أعراض خفيفة للغاية، لكنهم قاموا بفعل الصواب وذهبوا للخضوع إلى الفحص وبهذه الطريقة يمكننا أن نتحكم في انتشار الفيروس."

ومن بين الحالات التي تم رصدها أثناء الفحوصات الاعتيادية، حالة لعامل في مركز لرعاية الأطفال وأخرى لطفل، ما تسبب في إغلاق مركزين لرعاية الأطفال. وكان أحد العاملين في مركز تعليم باكينغهام قد ذهب إلى العمل ليوم واحد خلال فترة العدوى ما تسبب في إغلاق المركز حتى نهاية الأسبوع.

المركز الآخر هو Guardian Childcare and Education في حي براهان، حيث حضر أحد الأطفال المصابين أثناء فترة العدوى ليوم واحد أيضا. وتم إغلاق المركز من أجل التنظيف والتعقيم وبدأت السلطات في تعقب المخالطين وتقييم مدى خطورة الوضع.

كما تم إغلاق إحدى فروع H&M في نورث لاند حيث يعمل المتظاهر الذي تأكدت إصابته. وكانت إحدى الإصابات الجديدة أيضا مرتبطة ببؤرة عيادة Croydon Family Practice لتصل عدد الإصابات المرتبطة بها خمس حالات.