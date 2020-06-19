أستراليا: فيكتوريا تسجل 52 حالة كورونا خلال 3 أيام قبل تخفيف القيود

COVID-19 testing

سجلت ولاية فيكتوريا عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا مكونا من رقمين لليوم الثالث على التوالي. وأعلنت سلطات الولاية عن تسجيل 13 حالة جديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، ما رفع عدد الحالات المؤكدة إلى 1792.

ويرتبط الارتفاع الجديد في عدد الحالات ببؤرة تفشي الفيروس في فندق ستامفورد بلازا في ملبورن. وسجلت السلطات أربع حالات مرتبطة بتلك البؤرة.

وتم رصد سبع حالات من خلال الاختبارات المجتمعية وحالة واحدة لأحد المسافرين العائدين من الخارج والموجودين في الحجر الصحي الإلزامي. بينما ظلت حالة واحدة مجهولة المصدر.

وكانت ولاية فيكتوريا قد سجلت 52 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية، بواقع 21 حالة يوم الأربعاء و18 حالة يوم الخميس. ومن بين الحالات التي تم تسجيلها، هناك ثماني حالات لم تتمكن السلطات من تحديد مصدر العدوى.

وسجلت الولاية صفر حالات مرتين خلال مطلع الشهر الجاري، بينهما ثلاثة أيام فقط، ولكن بداية من العاشر من يونيو حزيران بدأت الأعداد في الصعود حتى وصلت إلى 21 حالة يوم الأربعاء وهي الحصيلة الأعلى منذ شهر.

وتعتزم حكومة فيكتوريا تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي كورونا بداية من يوم الاثنين القادم، حيث سترفع من الأعداد المسموح بها في نوادي اللياقة البدنية والسينمات والمراكز الداخلية وأماكن الحفلات من 20 إلى 50 شخصا.

ولكن الوزيرة في حكومة فيكتوريا جاسينتا آلان أكدت اليوم أن الحكومة لا تفكر في تغيير خطط تخفيف القيود.