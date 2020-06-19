استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا: فيكتوريا تسجل 52 حالة كورونا خلال 3 أيام قبل تخفيف القيود
المصنفة ايضاً في: استراليا

أستراليا: فيكتوريا تسجل 52 حالة كورونا خلال 3 أيام قبل تخفيف القيود

الحكومة في فيكتوريا تعلن عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتؤكد المضي قدما في تخفيف القيود

آخر تحديث: منذ 22 من الدقائق
المصدر: SBS
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 59
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أستراليا: فيكتوريا تسجل 52 حالة كورونا خلال 3 أيام قبل تخفيف القيود
COVID-19 testing

سجلت ولاية فيكتوريا عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا مكونا من رقمين لليوم الثالث على التوالي. وأعلنت سلطات الولاية عن تسجيل 13 حالة جديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، ما رفع عدد الحالات المؤكدة إلى 1792.

 

ويرتبط الارتفاع الجديد في عدد الحالات ببؤرة تفشي الفيروس في فندق ستامفورد بلازا في ملبورن. وسجلت السلطات أربع حالات مرتبطة بتلك البؤرة.

 

وتم رصد سبع حالات من خلال الاختبارات المجتمعية وحالة واحدة لأحد المسافرين العائدين من الخارج والموجودين في الحجر الصحي الإلزامي. بينما ظلت حالة واحدة مجهولة المصدر.

 

وكانت ولاية فيكتوريا قد سجلت 52 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية، بواقع 21 حالة يوم الأربعاء و18 حالة يوم الخميس. ومن بين الحالات التي تم تسجيلها، هناك ثماني حالات لم تتمكن السلطات من تحديد مصدر العدوى.

 

وسجلت الولاية صفر حالات مرتين خلال مطلع الشهر الجاري، بينهما ثلاثة أيام فقط، ولكن بداية من العاشر من يونيو حزيران بدأت الأعداد في الصعود حتى وصلت إلى 21 حالة يوم الأربعاء وهي الحصيلة الأعلى منذ شهر.

 

وتعتزم حكومة فيكتوريا تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي كورونا بداية من يوم الاثنين القادم، حيث سترفع من الأعداد المسموح بها في نوادي اللياقة البدنية والسينمات والمراكز الداخلية وأماكن الحفلات من 20 إلى 50 شخصا.

 

ولكن الوزيرة في حكومة فيكتوريا جاسينتا آلان أكدت اليوم أن الحكومة لا تفكر في تغيير خطط تخفيف القيود.

المصدر: SBS

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)

العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.

سيدني - استراليا

المزيد من اعمال الكاتب