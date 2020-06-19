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أستراليا ترفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من يوليو

آخر تحديث: منذ 25 من الدقائق
المصدر: الاقتصادية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا ترفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من يوليو

أعلنت مفوضية العمل العادل في استراليا رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.75% او بزيادة 13 دولار استرالي في الاسبوع وذلك ابتداء من شهر يوليو القادم، بحسب ما نقلت "واس".

هذه الزيادة تعني أن الحد الأدنى للأجور في استراليا سيصبح 753.8 دولار أسترالي في الأسبوع أو 19.84 دولار استرالي في الساعة.

المصدر: الاقتصادية

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