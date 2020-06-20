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أستراليا: فيكتوريا تعيد فرض قيود كورونا وسط تزايد عدد الإصابات

إعادة فرض الإجراءات هدفه الحد من انتشار الوباء.

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: فيكتوريا تعيد فرض قيود كورونا وسط تزايد عدد الإصابات

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال اندروز عن ارتفاع حالات انتقال العدوى في الولاية، الأمر الذي دفع بسلطات الولاية إلى إعادة فرض قيود فيروس كورونا.

 

النقاط الرئيسية

  • أغلب الحالات سجلت بين أفراد العائلات
  • أندروز عبر عن خيبة أمله
  • تأجيل تخفيف الشروط في الولاية

 

وذكر أن أغلب نصف حالات العدوى كانت بين أفراد الأسرة الواحدة، معبرا عن " احباطه وخيبة أمله " من سلوك البعض.

 

وانتقد عدم عزل بعض الأشخاص لانفسهم وذهابهم للعمل وزيارة عائلاتهم بالرغم من أنه طلب منهم العزل.

 

وقال إنه "من غير المقبول أن تتظاهر العائلات في أي مكان في ولايتنا بأن الموضوع قد انتهى فقط لأنهم يريدون ذلك".

 

وشكر هؤلاء الملتزمين بقواعد العزل.

 

أرقام الحالات الجديدة هي الأعلى في غضون شهرين، مع تسجيل 25 حالة جديدة بين عشية وضحاها.

 

واعتبارًا من منتصف ليلة الأحد، سيقتصر عدد الضيوف في المنزل على خمسة.

 

كما سيتم تخفيض التجمعات الخارجية من 20 إلى 10.

 

وكان من المقرر السماح للمقاهي والمطاعم والحانات بـتواجد 50 زبونا في وقت واحد يوم الاثنين عوضا عن 20، إلا أن هذا القرار قد تم تجميده لغاية 12 يوليو.

 

 

المصدر: SBS

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