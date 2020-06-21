- أستراليا.. كورونا: 19 حالة إصابة جديدة بفيكتوريا
- صور لينا الفيشاوي الجريئة تورط والدها ببلاغ ضدهما
- صندوق النقد ضحية الكباش الداخلي... من يقود الحكومة والبلاد؟
- القاهرة تلوّح ب"تدخل مباشر" في ليبيا وأنقرة تطالب قوات حفتر بالانسحاب من سرت
- تعرّض أشخاص للطعن بمدينة ريدينغ البريطانية واعتقال مشتبه به
- توجيه تهمة التعامل مع إسرائيل لناشطة هاجمت عون و«حزب الله»
- نعي إعلامي للقاء «بعبدا».. والخلاف على أرقام خسائر الدولة يضع بري في مواجهة عون ودياب
- مخاوف متعاظمة في لبنان... «النموذج الفنزويلي ها أنا قادِم»
- لبنان : هل تكون كندة الخطيب زياد عيتاني آخر؟
- لكنْ أي شرق نتوجه إليه وننغمس فيه؟
- باسيل يعلّق لبنان على مشجب الصفقة الإيرانية الأميركية
- طواحين الثورة
- كنعان "قارئ مبكّر" لتطوّرات أرقام المنطقة
- يوم قرأ عبد الحليم في فنجان حسان دياب
- سلاح حزب الله قضيّة لبنان
- بالفيديو: نصرالله يواجه قانون قيصر باقتراحات مثيرة للسخرية.. ويداوي بالتي كانت هي الداء
- توقعات الأبراج ليوم June 21, 2020
- قاض أميركي يسمح بنشر كتاب بولتون وترامب يعتبر أن مستشاره السابق "خرق القانون"
- بالفيديو.. رولا يموت تستحم عارية تماماً!
- باسيل: “ما بدّي أعمل رئيس”… بدنا نحارب الفساد!
- برهوم و"راجح" وبياع الخواتم!
- أستراليا: فيكتوريا تعيد فرض قيود كورونا وسط تزايد عدد الإصابات
- بالفيديو: “اصفعه هكذا” قالها ثم تعالت الضحكات! فيديو لشرطي يجبر مهاجرَيْن عربيين بإيطاليا على ضرب بعضهما
- مصر تطلب تدخُّل مجلس الأمن: مياه النيل قضية وجودية لنا.. إثيوبيا: سنملؤه باتفاق أو من دونه
- الصين تنفي مسؤوليتها عن هجمات إلكترونية استهدفت أستراليا
- لقاء بعبدا عالق والحكومة "تتكيّف" مع تعديل خطّتها
- المؤسسات المالية الدولية تصفع السلطة.. وتحريك «من تحت الطاولة» لملف الترسيم
- أسرار وخفايا لبنانية
- صندوق النقد: هل يخسر لبنان الاصلاحات والمساعدات معا؟!
- الصين في لبنان: حدود وشروط
- مهزلة توزيع 200 دولار تُثبت فشلها
- هل يسمح بوتين بسقوط الأسد؟
- أستراليا.. "زيادة الرسوم" لدفع الطلاب لتخصصات جامعية معينة
- "الأرقام"... الحكومة رضخت و"لا أموال بلا إصلاح"!
- إحتواء الخلاف المالي.. وعون لا يبحث عن تعويم!
- صندوق النقد يصفع حزب المصارف: أرقام الحكومة دقيقة
- لبنان: الرئيس يريد تأديب الشعب
- ترسيم الحدود: انعطافة عون الأميركية افتراقاً عن حزب الله؟
- لبنان... الجوع أم صندوق «قيصر»!
- ملاحظات رئاسية على التشكيلات "تهين" دياب بالشكل والمضمون
- حراك "مكوكي"... بين حوار بعبدا وأزمة الدولار
- هل يُعطّل قانون "قيصر" مفاعيل "معاهدة الأخوّة" مع سوريا؟
- "الاشتراكي" - "القوات": للتنسيق مكانه... ولـ"حزب الله" مطرحه
- مرّة أخرى... عن الشيوعيّين وحزب الـله والمقاومة
- دياب: لا أعرف ماذا يفعل سلامة
- الـ Fresh money يعزز العمليات: في عز الانهيار... تحويل «التجميل» إلى «فرصة»!
- كندة الخطيب... مشتبه فيها (لا مُدانة) بالتخابر مع إسرائيليين
- تسلّل الأفارقة جنوباً: انكشاف نقطة ضعف أمنيّة لدى العدو
- الهيئة الوطنية للمفقودين: إن شاء الله خير
- سعد و«مواطنون ومواطنات»: قانون قيصر حصار للشعب السوري
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
أستراليا.. كورونا: 19 حالة إصابة جديدة بفيكتوريا
التجمعات الأسرية كانت سببا في العديد من الإصابات ومجالس محلية تصف الاجراءات " بالقاسية".
أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد أن أعلن رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز أمس عن ارتفاع حالات انتقال العدوى في الولاية، وإعادة فرض قيود كوفيد-19.
وقالت وزيرة الصحة في الولاية جيني ميكاكوس إن "معظم حالات العدوى متعلقة بتجمعات أسرية".
وشرحت ميكاكوس "هذا فيروس معد للغاية وشهدنا انتشار هذا الفيروس بين أفراد الأسرة الممتدة والذي أصاب جدان وحفيدان، وأطفال يذهبون إلى المدرسة".
وفي إشارة على غياب التقيد الشديد بإجراءات التباعد والعزل، أعلنت وزيرة الشرطة والمياه في فيكتوريا ليزا نيفيل عن عودة الشرطة إلى مستوى أكثر صرامة في تنفيذ القانون.
وقالت نيفيل "هذه لحظة حاسمة حقا فيما يتعلق بكيفية عمل الفيروس في فيكتوريا". ومددت حالة الطورائ في الولاية لغاية 17 يوليو. وبلغ عدد الحالات الجديدة أعلى مستوى له في شهرين، مع الإعلان عن 25 حالة جديدة أمس.
واعتبارًا من منتصف ليل اليوم، سيقتصر عدد الضيوف في المنزل على خمسة. كما سيتم تخفيض التجمعات الخارجية من 20 إلى 10. وكان من المقرر السماح للمقاهي والمطاعم والحانات بـتواجد 50 زبونا في وقت واحد يوم الاثنين عوضا عن 20، إلا أن هذا القرار قد تم تجميده لغاية 12 يوليو.
هذه القرارات الصارمة دفعت بالكثير من عُمَد المدن والمجالس المحلية المتضررة بمطالبة حكومة الولاية بعدم فرض عمليات إغلاق واسعة والاستعاضة عنها بالتركيز على المناطق الموبوءة.
والمناطق التي لديها سجلت أكبر عدد من الحالات الجديدة هي مناطق الضواحي الخارجية في ملبورن وهي هيوم، بريمبانك، كيسي، داربن، مورلاند وكاردينيا.
من جهتها، قالت عمدة وقالت عمدة داربن سوزان ريني إن إغلاق المنطقة الخاضعة لسلطة المجلس على نطاق واسع "إجراء قاس للغاية".
أما عمدة مورلاند لابروس تابينوس فقد أشار بأن المنطقة الخاضعة لمجلسه كبيرة وسيصعب فرض حظر كامل عليها.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا.. كورونا: 19 حالة إصابة جديدة بفيكتوريا
- أستراليا: فيكتوريا تعيد فرض قيود كورونا وسط تزايد عدد الإصابات
- الصين تنفي مسؤوليتها عن هجمات إلكترونية استهدفت أستراليا
- أستراليا.. "زيادة الرسوم" لدفع الطلاب لتخصصات جامعية معينة
- بالفيديو: كرة نارية زرقاء غامضة تخترق سماء غرب أستراليا وتحير علماء الفلك
- أستراليا ترفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من يوليو
- أستراليا: فيكتوريا تسجل 52 حالة كورونا خلال 3 أيام قبل تخفيف القيود
- رئيس وزراء استراليا يقول إن بلاده تتعرض لهجوم الكتروني تقف وراءه "جهة مدعومة من دولة ما"
- أستراليا: جيت ستار تعرض رحلات داخلية بـ19 دولارا وكوانتس تمنح ثلاثة أضعاف النقاط
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)