أستراليا.. كورونا: 19 حالة إصابة جديدة بفيكتوريا

أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد أن أعلن رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز أمس عن ارتفاع حالات انتقال العدوى في الولاية، وإعادة فرض قيود كوفيد-19.

وقالت وزيرة الصحة في الولاية جيني ميكاكوس إن "معظم حالات العدوى متعلقة بتجمعات أسرية".

وشرحت ميكاكوس "هذا فيروس معد للغاية وشهدنا انتشار هذا الفيروس بين أفراد الأسرة الممتدة والذي أصاب جدان وحفيدان، وأطفال يذهبون إلى المدرسة".

وفي إشارة على غياب التقيد الشديد بإجراءات التباعد والعزل، أعلنت وزيرة الشرطة والمياه في فيكتوريا ليزا نيفيل عن عودة الشرطة إلى مستوى أكثر صرامة في تنفيذ القانون.

وقالت نيفيل "هذه لحظة حاسمة حقا فيما يتعلق بكيفية عمل الفيروس في فيكتوريا". ومددت حالة الطورائ في الولاية لغاية 17 يوليو. وبلغ عدد الحالات الجديدة أعلى مستوى له في شهرين، مع الإعلان عن 25 حالة جديدة أمس.

واعتبارًا من منتصف ليل اليوم، سيقتصر عدد الضيوف في المنزل على خمسة. كما سيتم تخفيض التجمعات الخارجية من 20 إلى 10. وكان من المقرر السماح للمقاهي والمطاعم والحانات بـتواجد 50 زبونا في وقت واحد يوم الاثنين عوضا عن 20، إلا أن هذا القرار قد تم تجميده لغاية 12 يوليو.

هذه القرارات الصارمة دفعت بالكثير من عُمَد المدن والمجالس المحلية المتضررة بمطالبة حكومة الولاية بعدم فرض عمليات إغلاق واسعة والاستعاضة عنها بالتركيز على المناطق الموبوءة.

والمناطق التي لديها سجلت أكبر عدد من الحالات الجديدة هي مناطق الضواحي الخارجية في ملبورن وهي هيوم، بريمبانك، كيسي، داربن، مورلاند وكاردينيا.

من جهتها، قالت عمدة وقالت عمدة داربن سوزان ريني إن إغلاق المنطقة الخاضعة لسلطة المجلس على نطاق واسع "إجراء قاس للغاية".

أما عمدة مورلاند لابروس تابينوس فقد أشار بأن المنطقة الخاضعة لمجلسه كبيرة وسيصعب فرض حظر كامل عليها.