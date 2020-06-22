أستراليا.. نيو ساوث ويلز: تخفيض قيمة بعض المخالفات للنصف

Police have criticised NSW drivers after 4800 speeding fines were issued during the Easter holiday. (AAP) Source: AAP

أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز اليوم عن تخفيض قيمة مخالفات متلقي دفعات الرعاية الاجتماعية في الولاية إلى النصف بموجب خطة حكومية جديدة صممت لتخفيف الأعباء المالية التي خلفها كوفيد-19.

وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الأول من يوليو، ويشمل الغرامات المرورية والسرعة وغرامات وقوف السيارات بالإضافة إلى بعض الغرامات التي تصدرها الشرطة.

إلا أنه لن يشمل العقوبات التي أصدرتها المحكمة أو هيئة محلفين والغرامات المتعلقة بالتصويت والتي صدرت بحق كيان اعتباري (شركات خاصة، عامة، صغيرة وغيرها..).

وبموجب هذا القرار، سيتمكن هؤلاء الذين يعانون من ضائقة مالية من التقدم بطلب للحصول على تخفيض جيد ضمن المواعيد المحددة.

وفي هذا الشأن، قال المدعي العام مارك سبيكمان "إن هذه الإصلاحات ستحقق التوازن الصحيح، ما يضمن محاسبة الناس على خرق القواعد.. بدون وضع أعباء لا داعي لها على الأفراد المحرومين من مجتمعنا".

وتشعر حكومة الولاية بالقلق من الآثار الاجتماعية التي يسببها فيروس كورونا مع ارتفاع معدل البطالة في الولاية بمقدار نقطة واحدة إلى 6.4 بالمئة في مايو.

ولن يتم منح الخصم على المخلفات تلقائيا، حيث ستعمل وزارة المالية في الولاية بالتفاوض أولاً على خطة دفع محتملة أو القيام بعمل معين، الأمر الذي يسمح بتخفيض العقوبات مقابل عمل غير مدفوع الأجر أو إكمال دورة أو العلاج.

ويحتفظ مفوض إدارة الغرامات بالحق في إلغاء الغرامات المتعلقة بجرائم خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق أي إلغاء لرخصة قيادة أو سحبها وخصم النقاط بغض النظر عما إذا تم تخفيض الغرامة.