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أستراليا.. 16 إصابة بكورونا: الإصابات الجديدة في فيكتوريا تتجاوز 100 خلال أقل من أسبوع

أعلنت وزير الصحة في ولاية فيكتوريا جيني ميكاكوس عن تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية من بينها حالة واحدة مجهولة المصدر

آخر تحديث: منذ 19 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا.. 16 إصابة بكورونا: الإصابات الجديدة في فيكتوريا تتجاوز 100 خلال أقل من أسبوع
Victorian Health Minister Jenny Mikakos addresses the media Source: AAP

أعلنت ولاية فيكتوريا من جديد عن تسجيل عدد مكون من رقمين للإصابات الجديدة لفيروس كورونا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

 

وأعلنت وزير الصحة في الولاية جيني ميكاكوس اليوم عن تسجيل 16 حالة جديدة، لتستمر معدلات الإصابة العالية في الولاية والتي بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي. من بين الحالات الجديدة هناك، ست حالات مرتبطة ببؤر تفشي للوباء معروفة، وأربع حالات ضمن المسافرين القادمين من الخارج والمعزولين داخل فنادق العزل الإلزامي، بالإضافة إلى خمس حالات تم رصدها أثناء الفحوصات المجتمعية.

 

وما زالت حالة وحيدة تخضع للتحقيق لتحديد مصدر العدوى فيها.

 

ومنذ يوم الأربعاء الماضي سجلت ولاية فيكتوريا زيادة يومية تتجاوز عشر حالات بواقع 21، 18، 12، 25، 19، 16 حالة على الوالي وإجمالي 111 حالة خلال خمسة أيام.

المصدر: SBS

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