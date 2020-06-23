أستراليا تنضم لنادي مكتشفي أدوية كورونا

ذكرت صحيفة «أستراليان» أمس (الإثنين) أن علماء جامعة موناش الأسترالية توصلوا إلى اكتشاف دواء جديد، يعتبر اختراقاً عالمياً في الماراثون الهادف للتوصل إلى دواء يقهر فايروس كورونا الجديد، الذي يسبب مرض كوفيد-19.

وقال العلماء الأستراليون إن العقار الذي أجروا تجارب ناجحة عليه أثبت فعالية كبيرة في كبح كوفيد-19. ورجحوا أن تتم إتاحة هذا العقار من خلال بخاخات تضح في الأنف.

وقالوا إنهم يأملون بتجهيزه ليوزع على السكان بحلول نهاية العام الحالي. وأوضح العالم الأسترالي الدكتور توم كاراجيانيس أنه وفريقه استخدما في تحضير العقار الجديد جزيئاً يسمى ايه-كيتوأمايد، الذي يقوم بقمع أحد البروتينات التي يعتمد عليها فايروس كورونا الجديد في إعادة استنساخ نفسه داخل خلايا الشخص المصاب.

وذكر كاراجيانيس أنه مع باحثيه استخدموا حاسوباً عملاقاً لاختبار عينة محسّنة من المادة المذكورة، فاكتشفوا أنها قامت بكبح قدرة فايروس كورونا الجديد على الاستنساخ.

وزاد أن ذلك يؤدي بالتالي إلى وقف ظهور نسخ أخرى من الفايروس، يمكنها أن تنقل العدوى إلى جميع خلايا الجسم.

وفي سياق متصل، أعلنت أستراليا (الأحد) إغلاق ستة أحياء في مدينة ملبورن، إثر تأكيد 116 إصابة جديدة، 83% منها في ملبورن. وقررت السلطات الصحية إعادة فرض تدابير الإغلاق. وناشدت السكان الالتزام بارتداء أقنعة الوجوه لضمان الوقاية. وأعلن حاكم ولاية فكتوريا دانيال أندروز أن السلطات أكدت 25 إصابة جديدة في ملبورن السبت. وقال إنه قرر تمديد حالة الطوارئ الصحية في المقاطعة حتى 19 يوليو القادم. وأضاف مخاطباً سكان المقاطعة: لا تزوروا أصدقاءكم. لا تذهبوا في إجازات. لا تذهبوا إلى العمل. ابقوا في منازلكم.