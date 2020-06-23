استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا تنضم لنادي مكتشفي أدوية كورونا
المصنفة ايضاً في: استراليا

أستراليا تنضم لنادي مكتشفي أدوية كورونا

عقار يوضع في بخاخ للأنف يمنع الفايروس من «الاستنساخ»

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: صحيفة عكاظ السعودية
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 143
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أستراليا تنضم لنادي مكتشفي أدوية كورونا

ذكرت صحيفة «أستراليان» أمس (الإثنين) أن علماء جامعة موناش الأسترالية توصلوا إلى اكتشاف دواء جديد، يعتبر اختراقاً عالمياً في الماراثون الهادف للتوصل إلى دواء يقهر فايروس كورونا الجديد، الذي يسبب مرض كوفيد-19.

وقال العلماء الأستراليون إن العقار الذي أجروا تجارب ناجحة عليه أثبت فعالية كبيرة في كبح كوفيد-19. ورجحوا أن تتم إتاحة هذا العقار من خلال بخاخات تضح في الأنف.

وقالوا إنهم يأملون بتجهيزه ليوزع على السكان بحلول نهاية العام الحالي. وأوضح العالم الأسترالي الدكتور توم كاراجيانيس أنه وفريقه استخدما في تحضير العقار الجديد جزيئاً يسمى ايه-كيتوأمايد، الذي يقوم بقمع أحد البروتينات التي يعتمد عليها فايروس كورونا الجديد في إعادة استنساخ نفسه داخل خلايا الشخص المصاب.

وذكر كاراجيانيس أنه مع باحثيه استخدموا حاسوباً عملاقاً لاختبار عينة محسّنة من المادة المذكورة، فاكتشفوا أنها قامت بكبح قدرة فايروس كورونا الجديد على الاستنساخ.

وزاد أن ذلك يؤدي بالتالي إلى وقف ظهور نسخ أخرى من الفايروس، يمكنها أن تنقل العدوى إلى جميع خلايا الجسم.

وفي سياق متصل، أعلنت أستراليا (الأحد) إغلاق ستة أحياء في مدينة ملبورن، إثر تأكيد 116 إصابة جديدة، 83% منها في ملبورن. وقررت السلطات الصحية إعادة فرض تدابير الإغلاق. وناشدت السكان الالتزام بارتداء أقنعة الوجوه لضمان الوقاية. وأعلن حاكم ولاية فكتوريا دانيال أندروز أن السلطات أكدت 25 إصابة جديدة في ملبورن السبت. وقال إنه قرر تمديد حالة الطوارئ الصحية في المقاطعة حتى 19 يوليو القادم. وأضاف مخاطباً سكان المقاطعة: لا تزوروا أصدقاءكم. لا تذهبوا في إجازات. لا تذهبوا إلى العمل. ابقوا في منازلكم.

المصدر: صحيفة عكاظ السعودية

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)