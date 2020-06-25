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أستراليا: إغلاق مدرسة ابتدائية في سيدني بعد تأكيد إصابة أحد الطلاب
أغلقت السلطات الصحية في مدينة سيدني مدرسة لاين كوف ويست العامة بعد إصابة طالب في الصف الثاني بفيروس كورونا
أُغلقت مدرسة ابتدائية في سيدني بعد تأكيد إصابة أحد الطلاب بفيروس كورونا. وأعلنت السلطات الصحية عن إغلاق مدرسة Lane Cove West Public School من أجل التطهير والتعقيم بعد تأكد إصابة طالب في الصف الثاني بكوفيد-١٩.
وقال بيان للمدرسة "المدرسة ستتوقف عن العمل بالنسبة للحضور داخل الفصول الدراسية سواء للعاملين أو الطلب من أجل إتاحة الفرصة لتعقب المخالطين."
يأتي ذلك في وقت تستمر فيه ولاية فيكتوريا في تسجيل أرقام عالية من الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت الولاية 128 حالة جديدة لكوفيد-١٩ خلال الأسبوع الماضي.
وقفزت أعداد الحالات النشطة في فيكتوريا من 58 حالة إلى 143 خلال ثمانية أيام فقط، بينما لم تسجل باقي الولايات والمقاطعات مجتمعة إلا 20 حالة في نفس الفترة.
لكن رئيسة حكومة ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان استبعدت أن يتم إغلاق الحدود بين أكبر ولايتين في البلاد. وقالت بريجيكليان إن الضرر الذي سينتج عن غلق الحدود كفيل بمنع أي محاولة لتقييد الحركة بين الولايتين، خاصة في البلدات الحدودية مثل وادونغا-أوبري.
وقالت رئيسة حكومة الولاية "بالنسبة لمناطق مثل أوبري-وادونغا، فإنهم لا يعتبرون أنهم بلدتين منفصلتين، بل يرون أنهم مجتمع واحد." وأضافت "غلق الحدود تماما سيضر بجزء من الريف لا توجد به أي حالات. نحن لا نعتمد سياسة الحدود المغلقة."
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سيدني - استراليا
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