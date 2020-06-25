- استراليا تنشر الجيش في ملبورن بعد رصد بؤرة إصابات بكورونا
- بعد أن أجبروها على خلع حجابها لتصويرها.. مسلمة أميركية تطالب بالتحقيق مع أفراد من شرطة فلوريدا
- الأسعار تلتهب... وجعجع لتنحّي "المجموعة الحاكمة"
- الحوار: انقسام .. الصندوق: أين إصلاحاتكم .. بري: أعلِنوا حالة الطوارئ
- وداوِني بالشرعيّة
- أسرار وخفايا لبنانية
- ضَم الضفة هل يُشعل جنوب لبنان؟
- ما بعد بعد «لقاء الخميس»: هواجس ومخاوف!؟
- الرئاسات تتسابق مع «الانهيار العظيم»
- كرامي ينتفض: حلفاؤنا يغنّجون الحريري وباسيل أخطأ والفرزلي نائب بفضلنا
- هذا ما يريده ترامب؟
- تهريب وتخزين وتقنين... وشح المازوت والبنزين
- المركزي يضخّ دولارات في المصارف
- أستراليا: إغلاق مدرسة ابتدائية في سيدني بعد تأكيد إصابة أحد الطلاب
- "أهلية بمحلّية" في بعبدا... و"خليّة حمد" في السراي!
- لقاء بعبدا يفقد الغطاء المسيحي - الإسلامي - وبرّي لثورة على الدولار!
- تهديد أميركي جديد: الدعم مقابل حزب الله | الدولار من دون قيود!
- لقاء بعبدا حلفُ أقليات.. ودويلة علوية لا تعادي إسرائيل
- بري ستر الدولة بعدما "زلطها" استشاريو السراي
- دياب في الحوار: تمثال تمر.. سيأكله جائعو السياسة
- جعجع و"التسديدات" الصعبة... عهد عون يتحوّل إلى لحوّد 2؟
- نكسة جديدة للحكم المُربك..
- بين 1990 و 2020... الأمل المفقود في بعبدا
- جبران باسيل لم يعد "فعلاً"... مرشحاً للرئاسة
- كتاب بولتون: لبنان غير موجود.. والحزب إيراني فقط
- هل لبنان على أبواب حرب مع إسرائيل؟
- حوار في القصر المعزول
- ماذا قالت كندة الخطيب لقاضي التحقيق العسكري؟
- السفارة الصينية «تُؤَنِّب» شينكر وتصف تصريحاته بالكذب: أميركا هي من يتجسّس ويتغلغل في الدول لبسط النفوذ
- الـ«سيكورسكي» للبيع: لا زالت الحرائق في دياركم عامرة!
- حوار بعبدا: حيلة المقاطعين لن تخفي مسؤوليتهم عن الانهيار
- يحصل المزارع اللبنانيّ على 190 ليرة فقط من كل ألف ليرة
- «تاتش» وانقطاع المازوت... المسلسل مستمر
- «قُطَّاع» طريق الشام: اختبار من جنبلاط أم إحراج له؟
- لا تنخدعوا: الـ«هيركات السوقي» أصاب ودائعكم
- كايلي جينر مثيرة بـ"حمّالة صدر" من الدانتيل الأسود!
- جعجع ينضم إلى مقاطعي «لقاء بعبدا» وبري يدعو لإعلان «طوارئ مالية»
- لبنان يتجاوز الصين إلى كوريا الشماليّة
- عملية فرز سياسي تنذر بدخول لبنان منعطفا حاسما
- الحوار الرئاسي في لبنان يفتح ... «بابَ الريح» السياسية
- حزب الله يتراجع عن اتهام المفتي علي الأمين بالتعامل مع الإسرائيليين
- الدولار بلبنان أسرع من «بولت»
- توقعات الأبراج ليوم June 25, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 25, 2020
- اتهامات العمالة.. "نكتة" سمجة وقاتلة
- قصف إسرائيلي موسَّع لقواعد إيرانية في سوريا.. قتلى وجرحى وتدمير لأهداف عسكرية
- هل يعتذر صندوق النقد الدولي عن عدم مساعدة لبنان؟
- "لقاء الساعتين" في بعبدا غداً بمَن حضـــــر... وبارقة أمل بوديعة سعودية
- أسرار وخفايا لبنانية
- قدامى 14 «يُحِبُّون» 8... و«تِخْبْزوا بالأَفراح»!
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
استراليا تنشر الجيش في ملبورن بعد رصد بؤرة إصابات بكورونا
أعلن الجيش الاسترالي الخميس نشر ألف عنصر في ملبورن، ثاني مدينة تعد أكثر كثافة سكانية في استراليا، بعد ظهور بؤرة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وسينشر هؤلاء العسكريون "في الأيام المقبلة" كما أعلنت وزيرة الدفاع ليندا رينولدز. وسيساعدون بشكل خاص على مراقبة تطور الوضع الصحي للمسافرين الذين يوضعون قيد الحجر الصحي في فنادق وسيقدمون أيضا مساعدة لوجستية لعملية اجراء فحوصات الكشف عن كوفيد-19.
وظهرت البؤرة الجديدة في فندق في ملبورن ينزل فيه الاستراليون العائدون من الخارج وكذلك في أحد متاجر "اتش اند أم" في شمال المدينة.
وأحصت ولاية فيكتوريا حوالى 150 إصابة جديدة الأسبوع الماضي لا سيما في مدينة ملبورن، في ارتفاع كبير في بلد كان يبدو انه سيطر على الوباء.
وأعلنت السلطات الخميس عن 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في كل أنحاء البلاد أي أعلى حصيلة يومية منذ منتصف نيسان/ابريل.
وأوضحت رينولندز أن 850 عسكريا ستوكل إليهم مهام مراقبة المسافرين من الخارج الذين يوضعون قيد الحجر الصحي في فندق فيما سيقوم حوالى 200 آخرين بتقديم دعم لوجستي وطبي لمراكز الفحوصات.
وسبق أن ساهم الجيش في مراقبة الحدود بين الولايات ومساعدة الأجهزة الطبية وأجهزة الطوارىء خصوصا في ولاية فيكتوريا.
لكن نشر وحدة عسكرية بمثل هذا الحجم في مدينة استرالية كبرى، أمر غير مسبوق منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
- مساعدة لوجستية-
وكان وزير الصحة الاسترالي غريغ هانت أعلن في وقت سابق أن الحكومة الفدرالية اقترحت مساعدة لوجستية من جانب الجيش وان أربع ولايات عرضت المشاركة في تتبع الأشخاص المخالطين للمصابين.
وقال ناطق باسم حكومة ولاية فيكتوريا "هذا الدعم سيتيح لنا اجراء المزيد من الفحوصات والحصول على النتائج سريعا".
وسجلت البلاد للتو أول وفاة بكورونا منذ شهر، بعدما توفي رجل مسن في ولاية فيكتوريا حيث يسود القلق من انتشار الفيروس.
واشارت السلطات الى صفوف انتظار طويلة أمام مراكز الفحوصات في ملبورن.
وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال اندروز إن حوالى ألف عامل يزورون المنازل لحض سكان الأحياء الأكثر تضررا بالوباء على التوجه لاجراء الفحوصات. والهدف هو فحص مئة ألف شخص في عشرة أحياء خلال عشرة أيام.
وأوضح للصحافيين أن "هذه الحملة المكثفة في الأحياء هدفها إيجاد كل الأشخاص المصابين بالفيروس ووضعهم قيد الحجر الصحي مع اعطائهم الدعم المناسب".
وتابع "الأرقام ستزيد، لكن هذه هي الاستراتيجية التي نعتمدها: يجب إيجاد المصابين".
واضطرت كبريات السوبرماركت الى الحد مجددا من مشتريات المواد الأولية فيما تفكر السلطات في فرض اجراءات عزل في المناطق الأكثر تضررا من الوباء.
وأوقف مسؤولون في ولاية فيكتوريا خطط السماح برفع أعداد الاشخاص في المطاعم والمقاهي كما أعادوا فرض اجراءات مشددة على التجمعات في المنازل في مسعى لوقف انتشار الفيروس.
وكانت استراليا تعد حتى الآن نموذجا في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد حيث أحصت حوالى 7500 حالة بينها 103 وفيات من أصل عدد سكان يبلغ 25 مليون نسمة.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- استراليا تنشر الجيش في ملبورن بعد رصد بؤرة إصابات بكورونا
- أستراليا: إغلاق مدرسة ابتدائية في سيدني بعد تأكيد إصابة أحد الطلاب
- أستراليا: كبير المسوؤلين الطبيين بولاية فيكتوريا يحذر الجالية العربية
- أستراليا تنضم لنادي مكتشفي أدوية كورونا
- أستراليا: كورونا فيروس "ينفجر" في فيكتوريا
- أستراليا: الحدود الدولية ستظل مغلقة "لوقت طويل للغاية"
- الأستراليان: مليون أسترالي يواجهون "العزل داخل بلدياتهم" لوقف انتشار كورونا
- أستراليا.. 16 إصابة بكورونا: الإصابات الجديدة في فيكتوريا تتجاوز 100 خلال أقل من أسبوع
- أستراليا: إغلاق مدرسة كيلور داونز ضمن أربع مدارس في مدينة ملبورن بسبب كورونا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)