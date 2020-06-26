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أستراليا: موريسون يعلن عن تخفيف القيود واستمرار إغلاق الحدود

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يشجب التدخلات الخارجية بالشؤون الأسترالية وكان على علم بمداهمة منزل نائب من أصول لبنانية.

آخر تحديث: منذ 14 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: موريسون يعلن عن تخفيف القيود واستمرار إغلاق الحدود
Australian Prime Minister Scott Morrison speaks to the media during a press conference at Parliament House in Canberra, Friday, June 26, 2020

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون تخفيف القيود الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، مع السماح بتواجد شخص واحد في كل 2 متر مربع في الأماكن الصغيرة .

 

وصرح موريسون من كانبرا اليوم بعد اجتماع لمجلس الوزراء الوطني إن الحكومة تلقت نصيحة من لجنة من الخبراء الطبيين الذين أكدوا أن الإجراء سيكون آمنا.

 

وكشف أن هذه النصيحة معمول بها في غرب أستراليا وتازامانيا.

 

وحول قطاع الترفيه أضاف موريسون أن "اللجنة الطبية أيضًا ستضع خارطة طريق لإعادة افتتاح الأماكن الترفيهية والفنية" مؤكدا أنها ستسمح للقطاع ببدء التخطيط للأحداث الرئيسية والإنتاج مرة أخرى. وأعلن موريسون منذ أيام عن حزمة تمويل بقيمة 250 مليون دولار لمساعدة القطاع على النهوض.

 

وأردف قائلا " سواء كان ذلك بعد سنة أو ستة أشهر، فإن الخطة ستتناول ما قد يكون ممكنًا لهذه الأماكن بعد ثلاثة أشهر من الآن، وستة أشهر من الآن، وتسعة أشهر، و 12 شهرًا .. وهذا سيساعد المنتجين ومخططي الأحداث الآخرين على الاستفادة من حزمة دعم العاملين في مجال الفن والترفيه التي أعلن عنها أمس".

 

الحدود

كما أعلن موريسون أن الحدود الأسترالية الدولية ستظل مغلقة، في وقت دعا فيه إلى فتح الحدود بين الولايات، بالرغم من انتشار حالات جديدة في ولاية فيكتوريا.

 

وحول توقيت إعادة فتح البلاد لحدودها الدولية، اعترف موريسون بأن هناك حالة "عدم اليقين" بشأن موعد إعادة فتحها، مشيرا في الوقت عينه إلى أن تقدير الرئيس التنفيذي لشركة كوانتاس آلان جويس بإعادة الفتح في العام المقبل يعد "مقبولا". لكنه أعرب عن أمله في إمكانية إقامة ترتيبات خاصة مع نيوزيلندا وربما دول الباسفيك الأخرى في وقت أقرب.

 

مسلماني

أمنيا، وبعد مداهمة منزل عضو برلمان نيو ساوث ويلزاللبناني الأصل شوكت مسلماني، قال موريسون إنه كان على علم بالمداهمة الليلة الماضية من قبل وكالات تطبيق القانون والاستخبارات، معربا "رفضه كافة أشكال التدخلات الأجنبية بالشؤون الأسترالية سواء كانت متعلقة بالسياسة أو الطاقة".

المصدر: SBS

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