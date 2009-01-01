أستراليا.. بعد مداهمة منزله من قبل الأزيو: حزب العمال يعلق عضوية البرلماني شوكت مسلماني

النائب السابق شوكت مسلماني

داهمت الشرطة الفيدرالية صباح اليوم منزل النائب البرلماني السابق شوكت مسلماني في حلقة جديدة من حلقات التحقيق في قضية تدخل الحكومة الصينية في الشؤون الداخلية الأسترالية.

وقالت مصادر لصحيفتي سيدني مورنينج هيرالد ودايلي تلجراف، إن الشرطة الفيدرالية كانت تفحص المستندات في مكتب النائب العمالي السابق بإيعاز من جهاز المخابرات الأسترالي الـASIO .

هذا وجمّد حزب العمال عضويته في الحزب الذي شغل مسلماني فيه منصب مساعد رئيس برلمان نيو ساوث ويلز.

وتقول مصادر متعددة إن في صباح اليوم داهم 12 عميلاً فيدرالياً منزل مسلماني المكون من طابقين في منطقة روكديل بجنوب سيدني، وبدأوا في إجراء بحث موسع عن أدلة.

كما قالت مصادر لوسائل إعلام أسترالية إن ستة من المتخصصين في الطب الشرعي جاؤوا بعد ساعات للمساعدة في البحث.

وقام رجال الشرطة الفيدرالية بتفتيش ثلاث سيارات خاصة بالأسرة.

هذا ويُجري جهاز المخابرات الأسترالي تحقيقا شاملا في المزاعم التي تقول إن عملاء للحكومة الصينية تمكنوا من اختراق مكتب سياسي من حزب العمال في نيو ساوث ويلز للتأثير على السياسة الأسترالية.