استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا.. بعد مداهمة منزله من قبل الأزيو: حزب العمال يعلق عضوية البرلماني شوكت مسلماني
المصنفة ايضاً في: استراليا, اخبار الجالية اللبنانية والعربية

أستراليا.. بعد مداهمة منزله من قبل الأزيو: حزب العمال يعلق عضوية البرلماني شوكت مسلماني

حزب العمال جمّد عضويته في الحزب الذي شغل مسلماني فيه منصب نائب رئيس برلمان نيو ساوث ويلز.

آخر تحديث: منذ 11 من الدقائق
المصدر: SBS
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أستراليا.. بعد مداهمة منزله من قبل الأزيو: حزب العمال يعلق عضوية البرلماني شوكت مسلماني
النائب السابق شوكت مسلماني

داهمت الشرطة الفيدرالية صباح اليوم منزل النائب البرلماني السابق شوكت مسلماني في حلقة جديدة من حلقات التحقيق في قضية تدخل الحكومة الصينية في الشؤون الداخلية الأسترالية.

 

وقالت مصادر لصحيفتي سيدني مورنينج هيرالد ودايلي تلجراف، إن الشرطة الفيدرالية كانت تفحص المستندات في مكتب النائب العمالي السابق بإيعاز من جهاز المخابرات الأسترالي الـASIO .

 

هذا وجمّد حزب العمال عضويته في الحزب الذي شغل مسلماني فيه منصب مساعد رئيس برلمان نيو ساوث ويلز.

 

وتقول مصادر متعددة إن في صباح اليوم داهم 12 عميلاً فيدرالياً منزل مسلماني المكون من طابقين في منطقة روكديل بجنوب سيدني، وبدأوا في إجراء بحث موسع عن أدلة.

 

كما قالت مصادر لوسائل إعلام أسترالية إن ستة من المتخصصين في الطب الشرعي جاؤوا بعد ساعات للمساعدة في البحث.

 

وقام رجال الشرطة الفيدرالية بتفتيش ثلاث سيارات خاصة بالأسرة.

 

هذا ويُجري جهاز المخابرات الأسترالي تحقيقا شاملا في المزاعم التي تقول إن عملاء للحكومة الصينية تمكنوا من اختراق مكتب سياسي من حزب العمال في نيو ساوث ويلز للتأثير على السياسة الأسترالية.

المصدر: SBS

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)