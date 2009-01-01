- أستراليا.. بعد مداهمة منزله من قبل الأزيو: حزب العمال يعلق عضوية البرلماني شوكت مسلماني
- أستراليا: موريسون يعلن عن تخفيف القيود واستمرار إغلاق الحدود
- ..."آن أن تنصرفوا"!
- بعبدا تهوّل على النظام في غياب المعارضة !
- الحكومة تتنصّل من الدولار .. والإمارات: ما يــشهده لبنان مقلق
- مصارحة دياب اعتراف بالفشل.. فماذا أنت فاعل؟
- لقاء بعبدا: لزوم ما لا يلزم
- أسرار وخفايا لبنانية
- أميركا تكرّس معادلة: الجوع أو سلاح حزب الله
- هل يمهّد كنعان وعون وسيمون وأسود لـ"انقلاب" على باسيل؟
- خيارات الحزب: حكومة جديدة أو الحرب أو الشارع؟
- "وكالة" من غير بوَّاب
- حسابات مخيفة ومقابلة غير مقنعة
- لقاء القصر بين الظهر والعصر: أين "السلاح" في بيان "الرباعي"؟
- حسّان دياب.. وقفا الدهر
- هل أخطأ عون في السعي إلى الرئاسة؟
- القطاع التجاري يضمحل.. لا استيراد في الشتاء
- "الاشتراكي" يسبح عكس المعارضة: المواجهة أفضل من الهروب!
- "الخارجية" تُغرّد خارج "شرق" نصرالله
- لقاء بعبدا «والكاردينال» نبيه بـرّي
- مسؤول يستنجد بالسوق السوداء.. ووزير يشكو من الطعنات!
- مقاطعة وطنية.. وقنبلة سليمان!
- التغيير الحكومي عاد إلى الواجهة من باب محمد بعاصيري
- السلع تُواصل ارتفاعها شمالاً والسوق السوداء تنشط والرقابة "حدّث ولا حرج"
- استكشاف فرنسيّ لمساعدة لبنان: واشنطن غير معنيّة والرياض تستطلع بلا مبادرات
- الأسعار ارتفعت 56 في المئة خلال عام
- الانهيار الاقتصادي: فرصة إحياء القطاعات المنتجة
- قوى الأمن لم تطلب من الخطيب متابعة التواصل مع إسرائيليّين!
- الحكومة تهدّد بتعطيل القطاعات الحيويّة... بذريعة التقشف
- مصير النظام ومصير سوريا
- قاطعه الحريري وأغلب التيارات السياسية، ونصرالله أثار غضب الحاضرين.. تفاصيل فشل لقاء “الحوار الوطني” اللبناني
- عون ينجح في تغطية الانقسام بشأن سلاح حزب الله
- لبنان: «الحوار الباهت» يربط الانتفاضة ضد الجوع بـ «أجندات خارجية»
- «لقاء بعبدا».. عرض أحوال بلا قرارات.. وعون: «السلم الأهلي» خط أحمر
- لماذا بدأت العُقوبات الأمريكيّة تَفقِد قيمتها وتُعطي نتائج عكسيّةً وتتحوّل إلى موضع سُخرية في مُعظم الحالات؟ هل اختفت كوبا من الوجود بسببها؟ وما هو الضّرر الذي ألحقته بالسيّد خامنئي مثَلًا؟ وهل أدّى انهِيار العُملة الأفغانيّة إلى انهِيار المُقاومة الطالبانيّة أمْ تأجيجها؟
- استراليا تنشر الجيش في ملبورن بعد رصد بؤرة إصابات بكورونا
- بعد أن أجبروها على خلع حجابها لتصويرها.. مسلمة أميركية تطالب بالتحقيق مع أفراد من شرطة فلوريدا
- الأسعار تلتهب... وجعجع لتنحّي "المجموعة الحاكمة"
- الحوار: انقسام .. الصندوق: أين إصلاحاتكم .. بري: أعلِنوا حالة الطوارئ
- وداوِني بالشرعيّة
- أسرار وخفايا لبنانية
- ضَم الضفة هل يُشعل جنوب لبنان؟
- ما بعد بعد «لقاء الخميس»: هواجس ومخاوف!؟
- الرئاسات تتسابق مع «الانهيار العظيم»
- كرامي ينتفض: حلفاؤنا يغنّجون الحريري وباسيل أخطأ والفرزلي نائب بفضلنا
- هذا ما يريده ترامب؟
- تهريب وتخزين وتقنين... وشح المازوت والبنزين
- المركزي يضخّ دولارات في المصارف
- أستراليا: إغلاق مدرسة ابتدائية في سيدني بعد تأكيد إصابة أحد الطلاب
- "أهلية بمحلّية" في بعبدا... و"خليّة حمد" في السراي!
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
أستراليا.. بعد مداهمة منزله من قبل الأزيو: حزب العمال يعلق عضوية البرلماني شوكت مسلماني
حزب العمال جمّد عضويته في الحزب الذي شغل مسلماني فيه منصب نائب رئيس برلمان نيو ساوث ويلز.
داهمت الشرطة الفيدرالية صباح اليوم منزل النائب البرلماني السابق شوكت مسلماني في حلقة جديدة من حلقات التحقيق في قضية تدخل الحكومة الصينية في الشؤون الداخلية الأسترالية.
وقالت مصادر لصحيفتي سيدني مورنينج هيرالد ودايلي تلجراف، إن الشرطة الفيدرالية كانت تفحص المستندات في مكتب النائب العمالي السابق بإيعاز من جهاز المخابرات الأسترالي الـASIO .
هذا وجمّد حزب العمال عضويته في الحزب الذي شغل مسلماني فيه منصب مساعد رئيس برلمان نيو ساوث ويلز.
وتقول مصادر متعددة إن في صباح اليوم داهم 12 عميلاً فيدرالياً منزل مسلماني المكون من طابقين في منطقة روكديل بجنوب سيدني، وبدأوا في إجراء بحث موسع عن أدلة.
كما قالت مصادر لوسائل إعلام أسترالية إن ستة من المتخصصين في الطب الشرعي جاؤوا بعد ساعات للمساعدة في البحث.
وقام رجال الشرطة الفيدرالية بتفتيش ثلاث سيارات خاصة بالأسرة.
هذا ويُجري جهاز المخابرات الأسترالي تحقيقا شاملا في المزاعم التي تقول إن عملاء للحكومة الصينية تمكنوا من اختراق مكتب سياسي من حزب العمال في نيو ساوث ويلز للتأثير على السياسة الأسترالية.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- قاطعه الحريري وأغلب التيارات السياسية، ونصرالله أثار غضب الحاضرين.. تفاصيل فشل لقاء “الحوار الوطني” اللبناني
- لماذا بدأت العُقوبات الأمريكيّة تَفقِد قيمتها وتُعطي نتائج عكسيّةً وتتحوّل إلى موضع سُخرية في مُعظم الحالات؟ هل اختفت كوبا من الوجود بسببها؟ وما هو الضّرر الذي ألحقته بالسيّد خامنئي مثَلًا؟ وهل أدّى انهِيار العُملة الأفغانيّة إلى انهِيار المُقاومة الطالبانيّة أمْ تأجيجها؟
- كايلي جينر مثيرة بـ"حمّالة صدر" من الدانتيل الأسود!
- عون ينجح في تغطية الانقسام بشأن سلاح حزب الله
- مصير النظام ومصير سوريا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا.. بعد مداهمة منزله من قبل الأزيو: حزب العمال يعلق عضوية البرلماني شوكت مسلماني
- أستراليا: موريسون يعلن عن تخفيف القيود واستمرار إغلاق الحدود
- استراليا تنشر الجيش في ملبورن بعد رصد بؤرة إصابات بكورونا
- أستراليا: إغلاق مدرسة ابتدائية في سيدني بعد تأكيد إصابة أحد الطلاب
- أستراليا: كبير المسوؤلين الطبيين بولاية فيكتوريا يحذر الجالية العربية
- أستراليا تنضم لنادي مكتشفي أدوية كورونا
- أستراليا: كورونا فيروس "ينفجر" في فيكتوريا
- أستراليا: الحدود الدولية ستظل مغلقة "لوقت طويل للغاية"
- الأستراليان: مليون أسترالي يواجهون "العزل داخل بلدياتهم" لوقف انتشار كورونا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)